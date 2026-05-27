Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
egészség

A napi séta már nem elég: így őrizhető meg az izomerő 60 év felett

42 perce
Olvasási idő: 8 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A séta hasznos, de nem mindig elég a szív és az izmok védelméhez idősebb korban. 60 év felett a célzott mozgás különösen fontos az egészség megőrzéséhez.
Link másolása
Vágólapra másolva!
egészségizomerősítő60 + egészségmozgásszív- és érrendszer

A séta továbbra is értékes és egészséges mozgásforma, de 60 év felett már nem biztos, hogy önmagában elegendő. A legjobb eredmény akkor érhető el, ha az aerob mozgást egyszerű erősítő gyakorlatokkal egészítjük ki. Ez a kombináció nemcsak a szívet védi, hanem az izomerőt, az egyensúlyt és a mindennapi önállóságot is segít megőrizni.

60 év felett sportoló emberek vannak a fotón
60 év felett is egészséges a rendszeres séta, de emellé érdemes néhány funkcionális gyakorlatot is végezni
Fotó: Shutterstock

Milyen mozgásra van még szükség 60 év felett a séta kiegészítéséhez?

A rendszeres séta sokáig az idősebb korosztály egyik legfontosabb mozgásformájának számított. Kíméletes, könnyen beilleszthető a mindennapokba, és csökkenti több krónikus betegség kockázatát. Az újabb kutatások azonban rámutatnak, hogy 60 év felett a séta önmagában már nem feltétlenül elegendő a szív- és izomrendszer teljes védelméhez. A jó hír, hogy nincs szükség bonyolult edzésekre: néhány egyszerű, funkcionális gyakorlat is jelentősen hatékonyabb eredményt adhat a kizárólagos sétánál.

Miért nem elég csak sétálni?

A tempós séta bizonyítottan kedvezően hat a szív- és érrendszerre, és hozzájárul a hosszabb élettartamhoz is. Ugyanakkor az életkor előrehaladtával egy másik folyamat is elindul: az izomtömeg fokozatos csökkenése.
60 év felett évente akár 1–2% izomvesztés is bekövetkezhet, ha az izmokat nem terheljük célzottan. Ez különösen a lábizmokat érinti, amelyek kulcsszerepet játszanak a mindennapi mozgásban: járás, lépcsőzés, felállás, egyensúly megtartása.
A séta ezeket az izmokat ugyan használja, de nem elég intenzíven ahhoz, hogy érdemben lassítsa az izomvesztést.

Súlyzós edzést végző nyugdíjas nő szerepel a fotón
A súlyzós edzés is jó ötlet lehet
Fotó: Shutterstock

A leghatékonyabb megközelítés: kombinált mozgás

A szakértők egyetértenek abban, hogy az egészséges időskori mozgás alapja két elem együttese: az aerob terhelés (például séta, kerékpár vagy úszás), valamint az erősítő jellegű gyakorlatok. Ez a kombináció több szempontból is előnyös, mivel hozzájárul a vérnyomás szabályozásához, a koleszterinszint javításához, az izomerő és a csontsűrűség megőrzéséhez, valamint a stabilitás fenntartásához. A lényeg tehát nem a séta elhagyása, hanem annak tudatos kiegészítése.

Egy egyszerű, de hatékony gyakorlat: a fellépés

A funkcionális erősítő gyakorlatok közül az egyik leghasznosabb a lépcsőre vagy emelt felületre való fellépés.
Ez a mozdulat a mindennapi élet természetes mintáit utánozza, például lépcsőzést vagy felállást.

Hogyan végezhető?

  • Álljunk egy stabil, alacsony lépcső vagy step elé (kb. 10–20 cm magasságban), 
  • az egyik lábunkkal lépjünk fel teljes talppal, 
  • toljuk fel a testünket, majd kontrolláltan lépjünk vissza.
  • Ismételjük meg, majd váltsunk lábat.

A gyakorlat egyszerűnek tűnik, de hatékonyan dolgoztatja meg az alsótest izmait

Miért hatásosabb, mint a séta?

Ez a mozdulat több szempontból is intenzívebb terhelést ad, mivel nagyobb izomcsoportokat aktivál, különösen a comb- és farizmokat. Emellett jobban megemeli a pulzust, így a szív is erőteljesebb munkát végez, miközben fejleszti az egyensúlyt és a koordinációt is. Fontos előnye, hogy segít megelőzni az eséseket. Rendszeres végzés mellett már néhány hét után is javulhat az alsó végtagok ereje és stabilitása. 

Biztonság az első helyen

A gyakorlat elvégzéséhez nincs szükség speciális eszközökre, azonban fontos néhány alapelv betartása. Mindig stabil felületen végezzük a mozgást, és szükség esetén használjunk kapaszkodót. Kényelmes, csúszásmentes cipő viselése ajánlott. A hangsúly ne a mennyiségen, hanem a kontrollált, pontos kivitelezésen legyen. Kezdésként oldalanként 5–8 ismétlés is elegendő.

Az úszás a legnépszerűbb aerob sportok közé tartozik
Az úszás a legnépszerűbb aerob sportok közé tartozik
Fotó: Shutterstock

Más hasznos mozgásformák idősebb korban 

Egyéb mozgásformák is sokat segíthetnek az idősebb korban a mozgékonyság, az erő és az egyensúly megőrzésében. A fellépés gyakorlat mellett érdemes a mindennapokban könnyen végezhető mozgásokat is beiktatni. Ilyen például a székről felállás és leülés, amely a comb- és farizmokat erősíti, és támogatja az önálló életvitelt. A térdemelés állásban javítja az egyensúlyt és a koordinációt, így csökkentheti az elesések kockázatát. A tai chi és más lassú, kontrollált tornaformák kíméletesek az ízületekhez, miközben fejlesztik a testtudatot és a stabilitást. A gumiszalagos edzések pedig rugalmas ellenállással végzett erősítő gyakorlatok, amelyek hatékonyan erősítik az izmokat az ízületek kímélése mellett. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!