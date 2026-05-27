A napi séta már nem elég: így őrizhető meg az izomerő 60 év felett

A séta továbbra is értékes és egészséges mozgásforma, de 60 év felett már nem biztos, hogy önmagában elegendő. A legjobb eredmény akkor érhető el, ha az aerob mozgást egyszerű erősítő gyakorlatokkal egészítjük ki. Ez a kombináció nemcsak a szívet védi, hanem az izomerőt, az egyensúlyt és a mindennapi önállóságot is segít megőrizni.
Milyen mozgásra van még szükség 60 év felett a séta kiegészítéséhez?
A rendszeres séta sokáig az idősebb korosztály egyik legfontosabb mozgásformájának számított. Kíméletes, könnyen beilleszthető a mindennapokba, és csökkenti több krónikus betegség kockázatát. Az újabb kutatások azonban rámutatnak, hogy 60 év felett a séta önmagában már nem feltétlenül elegendő a szív- és izomrendszer teljes védelméhez. A jó hír, hogy nincs szükség bonyolult edzésekre: néhány egyszerű, funkcionális gyakorlat is jelentősen hatékonyabb eredményt adhat a kizárólagos sétánál.
Miért nem elég csak sétálni?
A tempós séta bizonyítottan kedvezően hat a szív- és érrendszerre, és hozzájárul a hosszabb élettartamhoz is. Ugyanakkor az életkor előrehaladtával egy másik folyamat is elindul: az izomtömeg fokozatos csökkenése.
60 év felett évente akár 1–2% izomvesztés is bekövetkezhet, ha az izmokat nem terheljük célzottan. Ez különösen a lábizmokat érinti, amelyek kulcsszerepet játszanak a mindennapi mozgásban: járás, lépcsőzés, felállás, egyensúly megtartása.
A séta ezeket az izmokat ugyan használja, de nem elég intenzíven ahhoz, hogy érdemben lassítsa az izomvesztést.
A leghatékonyabb megközelítés: kombinált mozgás
A szakértők egyetértenek abban, hogy az egészséges időskori mozgás alapja két elem együttese: az aerob terhelés (például séta, kerékpár vagy úszás), valamint az erősítő jellegű gyakorlatok. Ez a kombináció több szempontból is előnyös, mivel hozzájárul a vérnyomás szabályozásához, a koleszterinszint javításához, az izomerő és a csontsűrűség megőrzéséhez, valamint a stabilitás fenntartásához. A lényeg tehát nem a séta elhagyása, hanem annak tudatos kiegészítése.
Egy egyszerű, de hatékony gyakorlat: a fellépés
A funkcionális erősítő gyakorlatok közül az egyik leghasznosabb a lépcsőre vagy emelt felületre való fellépés.
Ez a mozdulat a mindennapi élet természetes mintáit utánozza, például lépcsőzést vagy felállást.
Hogyan végezhető?
- Álljunk egy stabil, alacsony lépcső vagy step elé (kb. 10–20 cm magasságban),
- az egyik lábunkkal lépjünk fel teljes talppal,
- toljuk fel a testünket, majd kontrolláltan lépjünk vissza.
- Ismételjük meg, majd váltsunk lábat.
A gyakorlat egyszerűnek tűnik, de hatékonyan dolgoztatja meg az alsótest izmait
Miért hatásosabb, mint a séta?
Ez a mozdulat több szempontból is intenzívebb terhelést ad, mivel nagyobb izomcsoportokat aktivál, különösen a comb- és farizmokat. Emellett jobban megemeli a pulzust, így a szív is erőteljesebb munkát végez, miközben fejleszti az egyensúlyt és a koordinációt is. Fontos előnye, hogy segít megelőzni az eséseket. Rendszeres végzés mellett már néhány hét után is javulhat az alsó végtagok ereje és stabilitása.
Biztonság az első helyen
A gyakorlat elvégzéséhez nincs szükség speciális eszközökre, azonban fontos néhány alapelv betartása. Mindig stabil felületen végezzük a mozgást, és szükség esetén használjunk kapaszkodót. Kényelmes, csúszásmentes cipő viselése ajánlott. A hangsúly ne a mennyiségen, hanem a kontrollált, pontos kivitelezésen legyen. Kezdésként oldalanként 5–8 ismétlés is elegendő.
Más hasznos mozgásformák idősebb korban
Egyéb mozgásformák is sokat segíthetnek az idősebb korban a mozgékonyság, az erő és az egyensúly megőrzésében. A fellépés gyakorlat mellett érdemes a mindennapokban könnyen végezhető mozgásokat is beiktatni. Ilyen például a székről felállás és leülés, amely a comb- és farizmokat erősíti, és támogatja az önálló életvitelt. A térdemelés állásban javítja az egyensúlyt és a koordinációt, így csökkentheti az elesések kockázatát. A tai chi és más lassú, kontrollált tornaformák kíméletesek az ízületekhez, miközben fejlesztik a testtudatot és a stabilitást. A gumiszalagos edzések pedig rugalmas ellenállással végzett erősítő gyakorlatok, amelyek hatékonyan erősítik az izmokat az ízületek kímélése mellett.