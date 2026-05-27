A napi séta már nem elég: így őrizhető meg az izomerő 60 év felett

A séta továbbra is értékes és egészséges mozgásforma, de 60 év felett már nem biztos, hogy önmagában elegendő. A legjobb eredmény akkor érhető el, ha az aerob mozgást egyszerű erősítő gyakorlatokkal egészítjük ki. Ez a kombináció nemcsak a szívet védi, hanem az izomerőt, az egyensúlyt és a mindennapi önállóságot is segít megőrizni.

60 év felett is egészséges a rendszeres séta, de emellé érdemes néhány funkcionális gyakorlatot is végezni

Milyen mozgásra van még szükség 60 év felett a séta kiegészítéséhez?

A rendszeres séta sokáig az idősebb korosztály egyik legfontosabb mozgásformájának számított. Kíméletes, könnyen beilleszthető a mindennapokba, és csökkenti több krónikus betegség kockázatát. Az újabb kutatások azonban rámutatnak, hogy 60 év felett a séta önmagában már nem feltétlenül elegendő a szív- és izomrendszer teljes védelméhez. A jó hír, hogy nincs szükség bonyolult edzésekre: néhány egyszerű, funkcionális gyakorlat is jelentősen hatékonyabb eredményt adhat a kizárólagos sétánál.

Miért nem elég csak sétálni?

A tempós séta bizonyítottan kedvezően hat a szív- és érrendszerre, és hozzájárul a hosszabb élettartamhoz is. Ugyanakkor az életkor előrehaladtával egy másik folyamat is elindul: az izomtömeg fokozatos csökkenése.

60 év felett évente akár 1–2% izomvesztés is bekövetkezhet, ha az izmokat nem terheljük célzottan. Ez különösen a lábizmokat érinti, amelyek kulcsszerepet játszanak a mindennapi mozgásban: járás, lépcsőzés, felállás, egyensúly megtartása.

A séta ezeket az izmokat ugyan használja, de nem elég intenzíven ahhoz, hogy érdemben lassítsa az izomvesztést.

A súlyzós edzés is jó ötlet lehet

A leghatékonyabb megközelítés: kombinált mozgás

A szakértők egyetértenek abban, hogy az egészséges időskori mozgás alapja két elem együttese: az aerob terhelés (például séta, kerékpár vagy úszás), valamint az erősítő jellegű gyakorlatok. Ez a kombináció több szempontból is előnyös, mivel hozzájárul a vérnyomás szabályozásához, a koleszterinszint javításához, az izomerő és a csontsűrűség megőrzéséhez, valamint a stabilitás fenntartásához. A lényeg tehát nem a séta elhagyása, hanem annak tudatos kiegészítése.

Egy egyszerű, de hatékony gyakorlat: a fellépés

A funkcionális erősítő gyakorlatok közül az egyik leghasznosabb a lépcsőre vagy emelt felületre való fellépés.

Ez a mozdulat a mindennapi élet természetes mintáit utánozza, például lépcsőzést vagy felállást.