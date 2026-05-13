Ezeket érdemes kerülni, ha szeretné megőrizni az agya és a memóriája egészségét

A modern életmód és a táplálkozási szokások egyre inkább hatással vannak a kognitív teljesítményre, ezért fontos a tudatosság. Egyes agykárosító ételek és italok hosszú távon ronthatják a memóriát és a koncentrációt, ezért érdemes kétszer is átgondolni, mi kerül a bevásárló kosárba.

Agykárosító ételek és italok listáján az alkohol is szerepel. A túlzott alkoholfogyasztás az egyik legkárosabb tényező az agy számára

Sokan próbálunk egészségesebben élni: odafigyelünk a mozgásra, csökkentjük a stresszt, és igyekszünk minél több vitamindús ételt fogyasztani. Az azonban ritkábban kerül szóba, hogy bizonyos ételek és italok hosszú távon kifejezetten kedvezőtlenül hathatnak az agy működésére is. A szakértők szerint egyes összetevők fokozhatják a gyulladásos folyamatokat, ronthatják a memóriát, és akár a demencia kockázatát is növelhetik – írja a Good Housekeeping.

Vonetta Dotson neuropszichológus szerint az elfogyasztott ételek közvetlen hatással vannak az agy szerkezetére és működésére. Egyes feldolgozott vagy túlzott mennyiségben fogyasztott élelmiszerek oxidatív stresszt és kémiai egyensúlyzavarokat idézhetnek elő, amelyek hosszabb távon szellemi hanyatláshoz vezethetnek.

Mutatjuk, mely ételek és italok azok, amelyekből érdemes minél kevesebbet fogyasztani, ha szeretnénk megőrizni a szellemi frissességünket.

Alkohol

Nem meglepő módon a túlzott alkoholfogyasztás az egyik legkárosabb tényező az agy számára. A rendszeres, nagy mennyiségű alkoholfogyasztás negatívan befolyásolhatja azokat az agyterületeket, amelyek a döntéshozatalért és az impulzuskontrollért felelnek. Emellett növelheti a depresszió és a demencia kialakulásának esélyét is.

Transz- és telített zsírok

A bő olajban sült ételek, a margarinok és sok feldolgozott snack jelentős mennyiségben tartalmazhatnak egészségtelen zsírokat. Ezek fokozhatják a gyulladásos folyamatokat és az oxidatív stresszt, ami összefüggésbe hozható a memória romlásával, valamint az Alzheimer-kór magasabb kockázatával.

Túlzott koffeinfogyasztás

A mérsékelt kávéfogyasztás még segítheti a koncentrációt és az éberséget, de a túl sok koffein már visszaüthet. A szakértők szerint napi hat csészénél több kávé hosszú távon kedvezőtlen hatással lehet az agy egészségére, ezért itt is a mértékletesség a legfontosabb.