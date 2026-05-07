Rosszul alszik? A fogorvosok szerint lehet, hogy a szájában keresendő a probléma

A legtöbben az alvászavart stresszel, kávéfogyasztással vagy a telefon kék fényének hatásával hozzák összefüggésbe. A fogorvosok szerint azonban az ok időnként ennél sokkal közelebb keresendő, szó szerint a szájüregben. Ez az összefüggés nem is olyan ritka, mint amilyennek elsőre tűnhet. Lássuk, mire hívták fel a szakemberek a figyelmet.

Az alvászavar kialakulásához sokszor fogászati problémák vezetnek

A szakemberek szerint az alvászavar valódi okára sokan nem gondolnak

Sokan hajlamosak félvállról venni az alvási gondokat, pedig jóval több mint kellemetlenség, akár 172 különböző betegség kialakulásával is összefüggésbe hozható.

Fogorvosok és alvással foglalkozó szakemberek szerint a rossz alvás hátterében nemcsak stressz vagy életmódbeli tényezők állhatnak, hanem a szájüreg állapota is jelentős szerepet játszhat.

A szakértők hangsúlyozzák, hogy számos ember esetében a fogászati problémák észrevétlenül járulnak hozzá az alvás minőségének romlásához.

Fogászati problémák, amelyek az alvást is megzavarhatják

Szakemberek rámutatnak arra, hogy a kezeletlen fogszuvasodás vagy fogínygyulladás folyamatos fájdalmat és kellemetlenséget okozhat, ami megzavarhatja az alvás mélyebb fázisait.

Emellett fogorvosok szerint a fogazati rendellenességek – például a torlódott fogak vagy az állkapocs eltérései – szintén hozzájárulhatnak az éjszakai nyugtalansághoz és izomfeszüléshez.

A fogcsikorgatás rejtett hatásai éjszaka

Szakértők kiemelik a bruxizmus, vagyis a fogcsikorgatás jelentőségét, amely sok esetben alvás közben, tudattalanul jelentkezik.

Ez a jelenség az állkapocs túlterheléséhez, reggeli fejfájáshoz, fogfájáshoz és gyakori mikroébredésekhez vezethet, amelyek rontják az alvás minőségét.

A szájüreg és az alvásminőség kapcsolata

Alvásszakértők szerint a szájüregen keresztüli légzés is kedvezőtlen hatással lehet az éjszakai pihenésre.

A szájlégzés következtében kialakuló szájszárazság növelheti a baktériumok elszaporodásának esélyét, ami további irritációt okozhat.

Emellett a szakemberek felhívják a figyelmet az alvási apnoé jelenségére is, amely során a légutak részleges vagy teljes elzáródása ismétlődő légzéskimaradásokhoz vezethet, jelentősen rontva az alvás minőségét.