Olcsó nyaralás Ausztriában: 7 élménydús úti cél pénztárcabarát áron

Nyugati szomszédunk sokak számára a hegyek, a városok és a kulturális élmények országa, amely elsőre drága úti célnak tűnhet. Megfelelő tervezéssel azonban Ausztria meglepően kedvező költségvetéssel is bejárható, miközben gazdag élményeket kínál a természet és a kultúra szerelmeseinek.
Ausztria pénztárcabarát felfedezése: 7 élménydús úti cél kedvező költségvetéssel
Ausztriát a legtöbben elegáns, drága úti célnak tartják, azonban tudatos tervezéssel meglepően kedvező költségek mellett is gazdag élmények szerezhetők. A látványos hegyvidékek, történelmi városok, ingyenes parkok és számos kulturális program mind hozzájárulnak ahhoz, hogy az ország ne csak a luxusutazók számára legyen elérhető. Egy átlagos nap költsége körülbelül 80–135 euró között mozog: a hostelágyak 25–35 euróba kerülnek, egy egyszerű hotelszoba két főre 65–90 euró, a napi tömegközlekedési bérlet nagyjából 8 euró, egy kávé 4 euró, egy könnyű ebéd 8–12 euró, míg egy vacsora személyenként 15–20 euró. Vidéken ennél gyakran kedvezőbb árakkal is lehet számolni – írja a GetYourGuide.
Az alábbi hét tipp segít abban, hogyan fedezhető fel Ausztria költséghatékonyan, mégis élménydúsan.
- A Duna menti kerékpárút Európa egyik legismertebb bringás útvonala, amely Passau és Bécs között vezet, mintegy 340 kilométeren át. A teljes szakasz több napos túra, de rövidebb részei is látványos élményt nyújtanak. A Wachau-völgy szőlődombjai és a Duna kanyarulatai különösen népszerűek, de Bécsben is bérelhető kerékpár a városi Duna-part bejárására, ami olcsó és aktív kikapcsolódás.
- Bécs híres kávéházi kultúrája UNESCO-örökség, amely elegáns, történelmi hangulatot kínál. A legismertebb kávézók mellett érdemes a mellékutcák kisebb helyeit választani, ahol kedvezőbb árak mellett is élvezhető a klasszikus bécsi atmoszféra. Egy kávé és sütemény mellett akár órák is eltölthetők kellemes környezetben.
3. Salzburg óvárosa önmagában is látnivaló: macskaköves utcák, barokk épületek és történelmi terek várják a látogatót. A belváros bejárása ingyenes, Mozart szülőháza és a Szent Péter-temető kívülről is megtekinthető. A Hohensalzburgi vár belépődíjas, de a kilátás és a történelmi hangulat sokak szerint megéri.
4. Az osztrák Alpok kiváló lehetőséget kínálnak túrázásra, a legtöbb ösvény ingyenesen bejárható. A Schladming–Dachstein régió tavai és vízesései, valamint a Hohe Tauern Nemzeti Park és a Krimml-vízesések kiemelkedő természeti élményt nyújtanak. A természetjárás az egyik legköltséghatékonyabb program.
5. Hallstatt világhírű alpesi település, amely maga a séta élménye miatt is különleges. Az utcák bejárása ingyenes, a Sky Walk kilátó gyalogosan is elérhető. A csontkamra jelképes belépőért látogatható, így a település kisebb költségvetéssel is felfedezhető.
6. A Schönbrunni kastély kertje Bécs egyik legszebb parkja, amely ingyenesen látogatható. A virágágyások, szökőkutak és fasorok ideálisak sétához vagy pihenéshez, míg a kastély belső terei külön jeggyel tekinthetők meg. A park különösen tavasszal és nyáron látványos.
7. A Bécsi Múzeum ingyenes belépést biztosít állandó kiállítására, amely a város történetét mutatja be az ókortól napjainkig. Havonta egyszer az időszaki tárlatok is díjmentesen látogathatók, így kulturális program is elérhető költség nélkül.
Ausztria tehát tudatos tervezéssel nemcsak látványos, hanem megfizethető úti cél is lehet, ahol a természet, a kultúra és a városi élmények egyaránt elérhetők kisebb költségvetéssel is.