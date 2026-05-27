Olcsó nyaralás Ausztriában: 7 élménydús úti cél pénztárcabarát áron

Nyugati szomszédunk sokak számára a hegyek, a városok és a kulturális élmények országa, amely elsőre drága úti célnak tűnhet. Megfelelő tervezéssel azonban Ausztria meglepően kedvező költségvetéssel is bejárható, miközben gazdag élményeket kínál a természet és a kultúra szerelmeseinek.

Ha meglátogatod Ausztria fővárosát, Bécset, ne hagyd ki a kávézást. Szebbnél szebb kávéházak találhatóak ott

Fotó: Shutterstock

Ausztria pénztárcabarát felfedezése: 7 élménydús úti cél kedvező költségvetéssel

Ausztriát a legtöbben elegáns, drága úti célnak tartják, azonban tudatos tervezéssel meglepően kedvező költségek mellett is gazdag élmények szerezhetők. A látványos hegyvidékek, történelmi városok, ingyenes parkok és számos kulturális program mind hozzájárulnak ahhoz, hogy az ország ne csak a luxusutazók számára legyen elérhető. Egy átlagos nap költsége körülbelül 80–135 euró között mozog: a hostelágyak 25–35 euróba kerülnek, egy egyszerű hotelszoba két főre 65–90 euró, a napi tömegközlekedési bérlet nagyjából 8 euró, egy kávé 4 euró, egy könnyű ebéd 8–12 euró, míg egy vacsora személyenként 15–20 euró. Vidéken ennél gyakran kedvezőbb árakkal is lehet számolni – írja a GetYourGuide.

Az alábbi hét tipp segít abban, hogyan fedezhető fel Ausztria költséghatékonyan, mégis élménydúsan.

A Duna menti kerékpárút Európa egyik legismertebb bringaútvonala

Fotó: Shutterstock

A Duna menti kerékpárút Európa egyik legismertebb bringás útvonala, amely Passau és Bécs között vezet, mintegy 340 kilométeren át. A teljes szakasz több napos túra, de rövidebb részei is látványos élményt nyújtanak. A Wachau-völgy szőlődombjai és a Duna kanyarulatai különösen népszerűek, de Bécsben is bérelhető kerékpár a városi Duna-part bejárására, ami olcsó és aktív kikapcsolódás. Bécs híres kávéházi kultúrája UNESCO-örökség, amely elegáns, történelmi hangulatot kínál. A legismertebb kávézók mellett érdemes a mellékutcák kisebb helyeit választani, ahol kedvezőbb árak mellett is élvezhető a klasszikus bécsi atmoszféra. Egy kávé és sütemény mellett akár órák is eltölthetők kellemes környezetben.

Salzburgban található Mozart szülőháza

Fotó: Shutterstock

3. Salzburg óvárosa önmagában is látnivaló: macskaköves utcák, barokk épületek és történelmi terek várják a látogatót. A belváros bejárása ingyenes, Mozart szülőháza és a Szent Péter-temető kívülről is megtekinthető. A Hohensalzburgi vár belépődíjas, de a kilátás és a történelmi hangulat sokak szerint megéri.