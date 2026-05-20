Így fér bele minden a kézipoggyászba kompromisszumok nélkül: mutatjuk a 3 cipős módszert

Egyre többen választják a kézipoggyászos utazást, mert gyorsabb, olcsóbb és kényelmesebb megoldást jelent. A jól bevált csomagolási trükkök segítségével azonban nemcsak több holmi férhet el a bőröndben, hanem az utazás is jóval átláthatóbbá és stresszmentesebbé válhat.

Csomagolási trükkök: hogyan csomagoljunk be a bőröndbe?

Az utóbbi években egyre többen döntenek úgy, hogy utazásaik során kizárólag kézipoggyászt visznek magukkal. Ennek nem csupán anyagi oka van – bár a fapados légitársaságok extra poggyászdíjai valóban jelentős költséget jelenthetnek –, hanem a praktikum is fontos szempont. A kisebb csomag gyorsabb haladást, egyszerűbb közlekedést és kevesebb stresszt jelent, különösen akkor, amikor egy elveszett bőrönd könnyen megkeserítheti az utazást.

A tapasztalt utazók és a légiutas-kísérők szerint azonban a sikeres kézipoggyászos utazás kulcsa nem pusztán a minimalizmus, hanem a tudatos tervezés. Ennek egyik legismertebb praktikája az úgynevezett „3 cipős módszer”, amely meglepően sok helyet szabadíthat fel a bőröndben – írja a Parade.

A pakolás a cipőknél kezdődik

A legtöbben először a ruháikat válogatják össze, majd ahhoz próbálnak cipőt választani. A gyakorlott utazók viszont ennek éppen az ellenkezőjét javasolják: előbb a cipőket érdemes kiválasztani, és csak ezután összeállítani a ruhatárat.

A módszer lényege, hogy legfeljebb három pár cipőt vigyünk az útra:

egy kényelmes sportcipőt hosszabb sétákhoz és az utazáshoz,

egy időjárásnak megfelelő darabot, például vízálló cipőt vagy könnyű szandált,

egy elegánsabb, alkalmi cipőt esti programokhoz vagy vacsorákhoz.

Ez a rendszer arra ösztönzi az utazót, hogy olyan ruhadarabokat válasszon, amelyek többféle cipővel is kombinálhatók. Így elkerülhető az a gyakori hiba, hogy egyetlen outfit miatt még egy plusz cipő is bekerül a bőröndbe.

A legnagyobb cipőt érdemes viselni

A helytakarékos pakolás egyik alapelve, hogy az utazás során mindig a legnagyobb, legnehezebb cipőt célszerű viselni. Egy vastag talpú sportcipő vagy bakancs jelentős helyet foglalna a kézipoggyászban, ezért praktikusabb a lábon hagyni.

A könnyebb, laposabb darabok sokkal egyszerűbben elhelyezhetők a bőröndben, különösen akkor, ha a cipők kerülnek be elsőként. A légiutas-kísérők szerint a cipőket a bőrönd aljára vagy oldalára érdemes tenni, így stabil alapot képeznek, miközben a ruhák könnyebben igazíthatók köréjük.