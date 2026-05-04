Ezt edd, hogy ne legyél levert délután - itt a recept az egész napos pörgéshez

Az ebéd utáni levertség annyira általános jelenség, hogy sokan már természetesnek is veszik. Pedig nem az. Sohaib Imtiaz, vezető orvosigazgató szerint a délutáni fáradtság hátterében az esetek nagy részében egyszerű táplálkozási okok állnak – és a jó hír az, hogy ezek roppant egyszerűen orvosolhatók.

Délutáni fáradtság: a fehérje segít abban, hogy órákkal később is jóllakottnak és tettre késznek érezd magad

Fotó: 123RF

Miért gyötör minket a délutáni fáradtság?

Dr. Sohaib Imtiaz azt állítja, alapvető tévedésben élünk a napi energiánk forrását illetően. Hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy a lendületünk a koffeintől függ, és amikor az kezd kiürülni a szervezetünkből, akkor jön a mélypont. A valóság ennél sokkal prózaibb: az ebéd utáni kókadozásnak sokkal több köze van az ételhez, mint a kávéhoz.

A titok nyitja a fehérjedús reggeli. Ha a napot legalább 30 gramm fehérjével indítod, azzal jelentősen megtámogatod az energiaszinted. A fehérje ugyanis segít abban, hogy órákkal később is jóllakottnak és tettrekésznek érezd magad, szemben a gyorsan felszívódó szénhidrátokkal, amik csak rövid távú illúziót adnak.

Az olajos magvak valódi üzemanyagot jelentenek a sejtjeid számára

Fotó: 123RF

Mi az ebéd utáni fáradtság oka? A vércukrod a kulcs

Ez a kérdés szinte minden irodai dolgozó fejében megfordul naponta legalább egyszer. A válasz a vércukorszint-ingadozás folyamatában rejlik. Ha a reggelid fehér kenyérből, péksüteményből vagy cukros gabonapehelyből áll, azzal brutális glükózterhelést adsz a szervezetednek. Ilyenkor jön egy hirtelen inzulintüske, ami ad ugyan egy nagy löketet nagyjából egy órára, de utána a vércukorszinted mélyrepülésbe kezd. Ez a zuhanás az, amit kimerültségként és ólmos fáradtságként élünk meg.

Érdemes tehát olyan élelmiszereket választani, amelyeknek alacsony a glikémiás indexe. Az alacsony glikémiás indexű ételek ugyanis lassan, egyenletesen szívódnak fel, így nem rángatják a vércukorszintet. Ilyen például:

a tojás minden formája,

a görög joghurt,

a különféle olajos magvak és diófélék,

a teljes kiőrlésű gabonák,

és a friss zöldségek.

Ezek az ételek „valódi” üzemanyagot jelentenek a sejtjeid számára, mert a szervezet hatékonyabban tudja belőlük kinyerni a működéséhez szükséges energiát.