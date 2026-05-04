Ezt edd, hogy ne legyél levert délután - itt a recept az egész napos pörgéshez

Biztosan te is jártál már úgy, hogy délután kettő és négy között legszívesebben elaludtál volna, annyira elfogyott minden energiád. Nos, a délutáni fáradtság nem törvényszerű velejárója a munkanapnak, és nem is az ebéd utáni kávé hatásának elillanásáról van szó. Sokan nem is hinnék, de a megoldást nem a vödörnyi koffein, hanem a jó reggeli jelenti.
Az ebéd utáni levertség annyira általános jelenség, hogy sokan már természetesnek is veszik. Pedig nem az. Sohaib Imtiaz, vezető orvosigazgató szerint a délutáni fáradtság hátterében az esetek nagy részében egyszerű táplálkozási okok állnak – és a jó hír az, hogy ezek roppant egyszerűen orvosolhatók.

Délutáni fáradtság: a fehérje segít abban, hogy órákkal később is jóllakottnak és tettre késznek érezd magad
Miért gyötör minket a délutáni fáradtság?

Dr. Sohaib Imtiaz azt állítja, alapvető tévedésben élünk a napi energiánk forrását illetően. Hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy a lendületünk a koffeintől függ, és amikor az kezd kiürülni a szervezetünkből, akkor jön a mélypont. A valóság ennél sokkal prózaibb: az ebéd utáni kókadozásnak sokkal több köze van az ételhez, mint a kávéhoz.

A titok nyitja a fehérjedús reggeli. Ha a napot legalább 30 gramm fehérjével indítod, azzal jelentősen megtámogatod az energiaszinted. A fehérje ugyanis segít abban, hogy órákkal később is jóllakottnak és tettrekésznek érezd magad, szemben a gyorsan felszívódó szénhidrátokkal, amik csak rövid távú illúziót adnak.

Az olajos magvak valódi üzemanyagot jelentenek a sejtjeid számára
Mi az ebéd utáni fáradtság oka? A vércukrod a kulcs

Ez a kérdés szinte minden irodai dolgozó fejében megfordul naponta legalább egyszer. A válasz a vércukorszint-ingadozás folyamatában rejlik. Ha a reggelid fehér kenyérből, péksüteményből vagy cukros gabonapehelyből áll, azzal brutális glükózterhelést adsz a szervezetednek. Ilyenkor jön egy hirtelen inzulintüske, ami ad ugyan egy nagy löketet nagyjából egy órára, de utána a vércukorszinted mélyrepülésbe kezd. Ez a zuhanás az, amit kimerültségként és ólmos fáradtságként élünk meg.

Érdemes tehát olyan élelmiszereket választani, amelyeknek alacsony a glikémiás indexe. Az alacsony glikémiás indexű ételek ugyanis lassan, egyenletesen szívódnak fel, így nem rángatják a vércukorszintet. Ilyen például:

  • a tojás minden formája,
  • a görög joghurt,
  • a különféle olajos magvak és diófélék,
  • a teljes kiőrlésű gabonák,
  • és a friss zöldségek.

Ezek az ételek „valódi” üzemanyagot jelentenek a sejtjeid számára, mert a szervezet hatékonyabban tudja belőlük kinyerni a működéséhez szükséges energiát.

A délutáni fáradtság nem törvényszerű velejárója a munkanapnak, és nem is az ebéd utáni kávé hatásának elillanásáról van szó
A koffein hatása a szervezetre: éberség vagy energia?

Fontos tisztázni egy alapvető különbséget, amit gyakran összekeverünk. Az energia nem egyenlő az éberséggel. A koffein hatása a szervezetre elsősorban abban nyilvánul meg, hogy blokkolja a fáradtságérzetet és fokozza az éberséget, de valójában nem ad energiát a testnek.

A valódi energiát az étel adja, amit a szervezet lebont. Ezért, ha fáradt vagy, egy újabb kávé nem fog segíteni a bajodon.

Így nassolj, ha nem akarsz elaludni

A délutáni álmosság okai között előkelő helyen szerepel a rosszul megválasztott tízórai vagy uzsonna is. Ha ilyenkor chipset, ropit vagy valamilyen édes kekszet rágcsálsz, csak tetézed a bajt. Bár a sós rágcsálnivalók csábítóak, pont ugyanazt a vércukor-zuhanást idézik elő, mint a cukros reggelik.

Ha megéhezel két étkezés között, válassz fehérjében gazdag nasikat. Egy marék mandula, kesudió vagy dió kiváló választás. Jó megoldás lehet a sajt zöldségekkel, vagy a bogyós gyümölcsök (áfonya, málna), esetleg egy kis grapefruit. Ezek segítenek átvészelni a kritikus órákat anélkül, hogy a produktivitásod a nullára csökkenne.

Sokan elfelejtik, de az energiaszint növelése elképzelhetetlen megfelelő hidratálás nélkül
A láthatatlan fáradtságfaktor: a víz

Sokan elfelejtik, de az energiaszint növelése elképzelhetetlen megfelelő hidratálás nélkül. A dehidratáltság már egészen minimális szinten is rontja a memóriát, a figyelmet és a fókuszt. 

Az ajánlott napi folyadékbevitel átlagosan 2-2,5 liter felnőtteknek, de pontosabban testsúlykilogrammonként kb. 30-35 ml vagy 25 kilogrammonként 1 liter az irányadó. Természetesen ez függ az életkortól, az aktivitástól és a hőmérséklettől is – egy aktívan sportolónak nagyobb a folyadékszükséglete, mint annak, aki egész nap ül, és kánikulában többet iszunk, mint télvíz idején.

Fontos tudni, hogy ebbe az ajánlott mennyiségbe nemcsak a tiszta víz számít bele, hanem a lédús gyümölcsök és egyéb italok is. Bár a víz közvetlenül nem vesz részt a glükóz égetésében, a hiánya miatt fellépő kognitív hanyatlás miatt sokkal kimerültebbnek fogod érezni magad, mint amilyen valójában vagy.

Ha tehát legközelebb érzed, hogy kezd elhatalmasodni rajtad az álomkór, ne a kávéfőzőhöz indulj. Egy átgondoltabb reggeli, okosabb nassolás és egy kis odafigyelés már elég lehet ahhoz, hogy ne fogyjon el a szuflád már délután.

 

 

