Mit tesz a mesterséges édesítőszer a testünkkel? – A cukormentesnek hitt döntés árnyoldalai

Egyre többen választanak cukormentes termékeket abban a hitben, hogy ezzel egészségesebben étkeznek. Az édesítőszerek azonban nem minden esetben jelentenek jobb alternatívát, egyes kutatások szerint ugyanis az anyagcserére, az étvágyra és a bélrendszer működésére is hatással lehetnek.
Édesítőszerek hatása a szervezetre: mit okozhatnak hosszú távon?
A mesterséges édesítőszerek ma már szinte észrevétlenül részei a mindennapi étrendnek. Diétás üdítőkben, cukormentes rágógumikban és „light” termékekben jelennek meg, miközben azt az ígéretet hordozzák, hogy édes ízt adnak kalória nélkül. A látszólagos előny mögött azonban a kutatások és szakértői vélemények szerint összetett hatások húzódhatnak meg, amelyek hosszú távon befolyásolhatják a szervezet működését – írja a Cleveland Clinic.
A leggyakrabban használt mesterséges édesítőszerek – például az aszpartám, a szacharin vagy a szukralóz – rendkívül intenzív édes ízt biztosítanak, akár több százszor édesebbek is lehetnek a cukornál. Emiatt már kis mennyiség is elegendő belőlük. Bár sok hatóság biztonságosnak minősíti őket, a tudományos vizsgálatok egy része továbbra is vitatott eredményekre jut az egészségügyi hatásaikat illetően.
Mit tesznek az aggyal és az étvággyal?
Szakértői vélemények szerint az édes íz – legyen az cukorból vagy édesítőszerből – az agy jutalmazó központját aktiválja. Ilyenkor dopamin szabadul fel, amely a kellemes érzések kialakulásában játszik szerepet. Ezért alakulhat ki könnyen erős vágy az édes ízek iránt.
A probléma akkor jelenhet meg, amikor a szervezet a rendkívül intenzív édes ízekhez hozzászokik. Ilyenkor a természetes ételek kevésbé tűnhetnek édesnek, és egyes beszámolók szerint fokozódhat az édesség utáni sóvárgás. Ez a folyamat hosszabb távon az étkezési szokások megváltozásához vezethet.
Mi történik a szervezet anyagcseréjével?
Bár a mesterséges édesítőszerek nem emelik meg közvetlenül a vércukorszintet úgy, mint a cukor, egyes kutatások összefüggést vizsgálnak a rendszeres fogyasztás és bizonyos anyagcsere-problémák között. Ilyenek lehetnek például az elhízás, a metabolikus szindróma, a magas vérnyomás vagy a 2-es típusú cukorbetegség.
A szakértők ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy sok esetben nem egyértelmű az ok-okozati kapcsolat: nem bizonyított minden esetben, hogy az édesítőszerek közvetlenül kiváltják ezeket az állapotokat, inkább összetett életmódbeli tényezők részeként jelenhetnek meg.
Az aszpartám és a szukralóz hatásai
Az aszpartám az egyik legismertebb mesterséges édesítőszer, amely főként diétás italokban és cukormentes élelmiszerekben található meg. Több kutatás is összefüggésbe hozta fogyasztását az elhízással, a korai menstruációval és a depresszióval. Bár további vizsgálatok szükségesek, a jelek szerint ezek az összefüggések nem alaptalanok.
A szukralóz szintén felvet egészségügyi kérdéseket. Bár nem emeli meg a vércukorszintet, egyes szakértők szerint a benne lévő klórtartalmú vegyületek hosszú távon káros hatással lehetnek a szervezetre.
Nem csak édesítő kérdés: a bélrendszer szerepe
Egyre több figyelem irányul arra is, hogy az édesítőszerek hogyan befolyásolhatják a bélflórát. A bélrendszerben élő baktériumok fontos szerepet játszanak az emésztésben és az anyagcserében, így az összetételük változása az egész szervezetre hatással lehet. Egyes cukoralkoholok például puffadást vagy emésztési panaszokat is okozhatnak.
Van jobb alternatíva?
A mesterséges édesítőszerek helyett sokan természetesebb megoldásokat választanak, például mézet, juharszirupot vagy kókuszcukrot. Ezek ugyan szintén tartalmaznak kalóriát, de kevésbé feldolgozott formában jelennek meg az étrendben. Emellett a természetes gyümölcsök is édes ízt biztosítanak, rosttartalmuk révén pedig lassabban emelik meg a vércukorszintet.
Az egyensúly kérdése
A szakértői álláspontok szerint egyik édesítő sem tekinthető korlátlanul egészségesnek. A kulcs inkább a mértékletességben rejlik: minél kevésbé szokik hozzá a szervezet a túlzottan édes ízekhez, annál könnyebben alkalmazkodik a természetesebb étrendhez.
A mesterséges édesítőszerek tehát nem feltétlenül láthatatlan ellenségek, de nem is ártalmatlan csodaszerek. Hatásuk a szervezetre összetett, és nagyban függ az életmódtól, a mennyiségtől és az egyéni érzékenységtől is.