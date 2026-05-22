Mit tesz a mesterséges édesítőszer a testünkkel? – A cukormentesnek hitt döntés árnyoldalai

Egyre többen választanak cukormentes termékeket abban a hitben, hogy ezzel egészségesebben étkeznek. Az édesítőszerek azonban nem minden esetben jelentenek jobb alternatívát, egyes kutatások szerint ugyanis az anyagcserére, az étvágyra és a bélrendszer működésére is hatással lehetnek.

Édesítőszerek hatása a szervezetre: mit okozhatnak hosszú távon?

A mesterséges édesítőszerek ma már szinte észrevétlenül részei a mindennapi étrendnek. Diétás üdítőkben, cukormentes rágógumikban és „light” termékekben jelennek meg, miközben azt az ígéretet hordozzák, hogy édes ízt adnak kalória nélkül. A látszólagos előny mögött azonban a kutatások és szakértői vélemények szerint összetett hatások húzódhatnak meg, amelyek hosszú távon befolyásolhatják a szervezet működését – írja a Cleveland Clinic.

A leggyakrabban használt mesterséges édesítőszerek – például az aszpartám, a szacharin vagy a szukralóz – rendkívül intenzív édes ízt biztosítanak, akár több százszor édesebbek is lehetnek a cukornál. Emiatt már kis mennyiség is elegendő belőlük. Bár sok hatóság biztonságosnak minősíti őket, a tudományos vizsgálatok egy része továbbra is vitatott eredményekre jut az egészségügyi hatásaikat illetően.

Mit tesznek az aggyal és az étvággyal?

Szakértői vélemények szerint az édes íz – legyen az cukorból vagy édesítőszerből – az agy jutalmazó központját aktiválja. Ilyenkor dopamin szabadul fel, amely a kellemes érzések kialakulásában játszik szerepet. Ezért alakulhat ki könnyen erős vágy az édes ízek iránt.

A probléma akkor jelenhet meg, amikor a szervezet a rendkívül intenzív édes ízekhez hozzászokik. Ilyenkor a természetes ételek kevésbé tűnhetnek édesnek, és egyes beszámolók szerint fokozódhat az édesség utáni sóvárgás. Ez a folyamat hosszabb távon az étkezési szokások megváltozásához vezethet.

Mi történik a szervezet anyagcseréjével?

Bár a mesterséges édesítőszerek nem emelik meg közvetlenül a vércukorszintet úgy, mint a cukor, egyes kutatások összefüggést vizsgálnak a rendszeres fogyasztás és bizonyos anyagcsere-problémák között. Ilyenek lehetnek például az elhízás, a metabolikus szindróma, a magas vérnyomás vagy a 2-es típusú cukorbetegség.

A szakértők ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy sok esetben nem egyértelmű az ok-okozati kapcsolat: nem bizonyított minden esetben, hogy az édesítőszerek közvetlenül kiváltják ezeket az állapotokat, inkább összetett életmódbeli tényezők részeként jelenhetnek meg.