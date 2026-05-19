Elfelejthetjük Európa túlárazott turistaparadicsomait: ezekért a vidéki helyekért rajong most mindenki

Már nem csak a legismertebb nagyvárosok vonzzák az utazókat, egyre többen keresik a csendesebb, természetközeli helyeket is. Európa rejtett kincsei iránt különösen a fiatalabb generáció érdeklődik, akik szívesebben fedeznek fel kevésbé zsúfolt tavakat, hegyi falvakat és hangulatos kisvárosokat.
Európa rejtett kincsei: egyre többen fordulnak a csendesebb, vidéki úti célok felé
A tömegturizmus árnyékában egyre többen keresik Európa rejtett gyöngyszemeit, amelyek kevésbé ismertek. Az Airbnb friss keresési adatai alapján különösen a fiatal utazók fordulnak a csendesebb, természetközelibb helyek felé, ahol még nem kell sorban állni minden fotóért. A legnépszerűbb feltörekvő vidéki desztinációk között spanyol, francia, német és olasz települések is szerepelnek – írja az Euronews.
Rojales: a spanyol falu, ahol barlangházak között sétálhatunk
Barcelona helyett egyre többen fedezik fel a dél-spanyolországi Rojalest, Alicante tartomány egyik különleges települését. A falu legismertebb látványosságai a 18. században kialakított barlangházak, de sokakat vonz a kagylókkal borított Casa de las Conchas is. A Segura folyó mentén éttermek és bárok sorakoznak, így könnyen eltölthetünk itt akár egy teljes hétvégét is. Spanyolországgal nem lehet betelni, annyira imádni való úti cél.
Gérardmer: Franciaország egyik legszebb tóparti menedéke
A Vosges hegységben fekvő Gérardmer nem véletlenül kapta meg a „Vosges gyöngyszeme” becenevet. A kisvárost egy tó öleli körül, amely körül hat kilométeres sétaút fut, de a környék túraútvonalai is rendkívül népszerűek. Télen síelhetünk, nyáron pedig kajakozhatunk vagy úszhatunk a tóban. Tavasszal különösen látványos a nárciszfesztivál, amikor virágokkal borított kocsik vonulnak végig a településen.
Braunlage: a német hegyvidék új kedvence
A Harz-hegységben fekvő Braunlage egyszerre síközpont, wellnessváros és túraparadicsom. A település kiváló kiindulópont a Harzer-Hexen-Stieg túraútvonalhoz, amely végigvezet a hegység legszebb részein és a Harz Nemzeti Parkon. A Wurmberg felvonóról lenyűgöző panoráma nyílik a környékre, miközben a wellnesshotelek szaunákkal és medencékkel várják a pihenni vágyókat.
Brixen: középkori hangulat a Dolomitok kapujában
Az észak-olaszországi Dél-Tirolban található Brixen – vagy olasz nevén Bressanone – egyre népszerűbb azok körében, akik a hegyvidéki városokat keresik. A történelmi óváros decemberben karácsonyi vásárával telik meg, de a környék egész évben vonzó. Több mint 400 kilométernyi túraútvonal indul innen a Dolomitok felé, miközben múzeumok és galériák is várják a látogatókat. Még egy sajtkészítésnek szentelt múzeumot is találhatunk itt.
Arco: az olasz tóvidék nyugodtabb oldala
Miközben a Comói-tó környéke egyre zsúfoltabb, a Garda-tó közelében fekvő Arco még mindig jóval nyugodtabb hangulatot kínál. A város fölé magasodó Castello di Arco középkori várromja az egyik legszebb kilátópont a környéken, de a környező hegyek túraútvonalai miatt az aktív kikapcsolódást keresők is imádják a települést.
Európa új trendje már nem a tömegturizmus
Az utazási trendek alapján egyre többen fordulnak a kisebb, természetközeli és lassabb tempójú európai helyek felé. A látványosságok mellett ma már legalább olyan fontos lett a nyugalom, az autentikus hangulat és az, hogy ne ugyanazokat a képeket készítsük, mint mindenki más.