Elfelejthetjük Európa túlárazott turistaparadicsomait: ezekért a vidéki helyekért rajong most mindenki

Már nem csak a legismertebb nagyvárosok vonzzák az utazókat, egyre többen keresik a csendesebb, természetközeli helyeket is. Európa rejtett kincsei iránt különösen a fiatalabb generáció érdeklődik, akik szívesebben fedeznek fel kevésbé zsúfolt tavakat, hegyi falvakat és hangulatos kisvárosokat.

A tömegturizmus árnyékában egyre többen keresik Európa rejtett gyöngyszemeit, amelyek kevésbé ismertek. Az Airbnb friss keresési adatai alapján különösen a fiatal utazók fordulnak a csendesebb, természetközelibb helyek felé, ahol még nem kell sorban állni minden fotóért. A legnépszerűbb feltörekvő vidéki desztinációk között spanyol, francia, német és olasz települések is szerepelnek – írja az Euronews.

Rojales: a spanyol falu, ahol barlangházak között sétálhatunk

Barcelona helyett egyre többen fedezik fel a dél-spanyolországi Rojalest, Alicante tartomány egyik különleges települését. A falu legismertebb látványosságai a 18. században kialakított barlangházak, de sokakat vonz a kagylókkal borított Casa de las Conchas is. A Segura folyó mentén éttermek és bárok sorakoznak, így könnyen eltölthetünk itt akár egy teljes hétvégét is. Spanyolországgal nem lehet betelni, annyira imádni való úti cél.

Gérardmer: Franciaország egyik legszebb tóparti menedéke

A Vosges hegységben fekvő Gérardmer nem véletlenül kapta meg a „Vosges gyöngyszeme” becenevet. A kisvárost egy tó öleli körül, amely körül hat kilométeres sétaút fut, de a környék túraútvonalai is rendkívül népszerűek. Télen síelhetünk, nyáron pedig kajakozhatunk vagy úszhatunk a tóban. Tavasszal különösen látványos a nárciszfesztivál, amikor virágokkal borított kocsik vonulnak végig a településen.

Braunlage: a német hegyvidék új kedvence

A Harz-hegységben fekvő Braunlage egyszerre síközpont, wellnessváros és túraparadicsom. A település kiváló kiindulópont a Harzer-Hexen-Stieg túraútvonalhoz, amely végigvezet a hegység legszebb részein és a Harz Nemzeti Parkon. A Wurmberg felvonóról lenyűgöző panoráma nyílik a környékre, miközben a wellnesshotelek szaunákkal és medencékkel várják a pihenni vágyókat.