Laposabb has, jobb közérzet – Öt tea, ami segíti a fogyást

29 perce
Olvasási idő: 6 perc
A természetes italok is támogathatják a formába kerülést. A fogyás egyszerűbb lehet, mint gondolnánk. Mutatunk öt olyan fogyasztó teát, amelynek rendszeres fogyasztása segítheti a folyamatokat.
A fogyás sokszor nem egyik napról a másikra indul be, és ilyenkor minden apró, természetes támogatás jól jöhet. A fogyasztó tea fajták éppen ezért kerülnek egyre gyakrabban a figyelem középpontjába: finomak, könnyen beilleszthetők a mindennapokba, és egy tudatos étrend, valamint rendszeres mozgás mellett hozzájárulhatnak ahhoz, hogy könnyebben elérjük a céljainkat. Bár önmagukban nem csodaszerek, egy jól felépített életmód részeként sokat tehetnek a jobb közérzetért és az anyagcsere támogatásáért. 

Fogyasztó tea is segíthet az életmódváltásban
Fotó: Shutterstock/Natali Ximich

Fogyasztó tea fajták – hogyan segíthetnek a mindennapokban?

A fogyás és az anyagcsere támogatása sokak számára fontos cél, különösen akkor, ha szeretnénk természetes módszerekkel is hozzájárulni a szervezetünk működéséhez. A teák ebben a folyamatban kiegészítő szerepet játszhatnak: nem csodaszerek, de megfelelő életmód mellett segíthetik az anyagcserét és az emésztést.

Miért lehetnek hasznosak?

A különböző gyógynövényteák olyan antioxidánsokat és bioaktív vegyületeket tartalmazhatnak, amelyek többféleképpen is támogathatják a szervezet működését:

  • hozzájárulhatnak az anyagcsere-folyamatok megfelelő működéséhez,
  • segíthetik az emésztést,
  • a mindennapi folyadékbevitel egyszerűbb teljesítésében is szerepet játszhatnak,
  • emellett egyes teáknak enyhe étvágycsökkentő hatást is tulajdonítanak.
    Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a teák önmagukban nem okoznak fogyást, inkább egy tudatos, kiegyensúlyozott életmód kiegészítőiként érdemes rájuk tekinteni.

Népszerű fogyást támogató teák

Több olyan tea is ismert, amelyeket gyakran emlegetnek a fogyás vagy anyagcsere támogatása kapcsán. Fontos azonban, hogy ezeket a teákat leginkább cukor és édesítőszer nélkül érdemes fogyasztani.

Zöld tea

A zöld tea az egyik legismertebb ilyen ital. Antioxidánsokban gazdag, és a benne található hatóanyagok hozzájárulhatnak a zsírbontási folyamatok támogatásához.

Zöld tea
Fotó: Shutterstock/New Africa

Fehér tea

A zöld teához hasonlóan a fehér tea is a Camellia sinensis növényből készül. Kevésbé feldolgozott, és antioxidáns-tartalma miatt szintén a diétás étrendek kedvelt kiegészítője lehet. 

Oolong tea

Ez a kínai eredetű tea az anyagcsere élénkítéséről ismert. A benne lévő katechinek segíthetik a zsíranyagcserét, így a fogyókúrás étrendekben gyakran említik.

Csalántea

A csalántea hagyományosan tisztító hatásúként ismert, és sokan fogyasztják folyadékpótlásra, valamint emésztés támogatására.

Csalántea
Fotó: Shutterstock/FotoHelin

Rooibos tea

A rooibos koffeinmentes, és emésztést támogató hatásai miatt gyakran szerepel diétás étrendekben.

Mit érdemes tudnunk a fogyasztó teákról?

A tapasztalatok és szakértői vélemények alapján fontos tisztázni, hogy:

  • a teák nem helyettesítik a diétás étrendet vagy a mozgást, 
  • hatásuk általában enyhe és hosszú távon érvényesül, 
  • a fogyás alapja továbbra is a kalóriadeficit és az aktív életmód. 

A teák nem csodaszerek, inkább támogató szerepet töltenek be: segíthetnek abban, hogy könnyebben tartsuk a diétát és megfelelő legyen a folyadékbevitelünk.

 

