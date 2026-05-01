Így lesz igazán zöld a gyeped: nem mindegy, mikor nyírod a füvet

Kertes ház, rendezett udvar, élénkzöld gyep – kevés dolog ad akkora elégedettséget tavasszal, mint amikor a pázsit egyenletesen, szépen zöldell. De a valóság az, hogy sokan még ekkor is elkövetnek egy alapvető hibát: rosszkor nyírják a füvet. A fűnyírás ideje ugyanis alapjaiban határozza meg, hogy a nyár közepén egy puha, zöld szőnyegben gyönyörködhetünk, vagy egy kiégett, foltos udvart nézegetünk.

Fűnyírás tavasszal.

Fotó: Shutterstock

Mikor kell lenyírni a füvet?

A tavaszi szezon kezdete vízválasztó. A szakértők szerint – akik már évtizedek óta gyártanak kerti gépeket – az április és a május az az időszak, amikor végre élesíthetjük a késeket. De ne rohanjunk azonnal! Tavasszal a növekedés még jóval lassabb, mint a nyári napokon. Ennek oka egyszerű: az éjszakák még hűvösek, és a napi átlaghőmérséklet sem éri el azt a szintet, amitől a fű „beindulna”.

A fűnyírás szabályai szerint ilyenkor a fokozatosság a lényeg. Kezdjük azzal, hogy kéthetente nyírunk, és mindenképpen állítsuk magasabbra a vágási magasságot. Ahogy haladunk a május közepe felé, és a hőmérséklet tartósan 10 fok fölé emelkedik, úgy lehet sűríteni a tempót tíz napra, majd végül a heti rendszerességre.

A fűnyírás tavasszal nem csak esztétikai kérdés

A legtöbben akkor állnak neki a kertnek, amikor épp idejük van rá, vagy amikor már nem bírják nézni a térdig érő gazt. Pedig a fűnyírás gyakorisága és időzítése komoly hatással van a gyep egészségére. Ha rosszkor vágjuk, a szálak megbarnulhatnak, sőt, akár rothadásnak is indulhatnak. A túl rövidre vágott gyep pedig legyengíti a gyökereket, így a fű védtelen lesz a gyomokkal és a későbbi aszályos időszakokkal szemben.

Érdemes figyelni a kert tájolását is. Egy déli fekvésű udvarban például sokkal tovább érnek a napsugarak, ami befolyásolja a párolgást és a növény stressztűrő képességét.

Fűnyírás reggel vagy este: a kritikus kétórás ablak

Gyakori kérdés a hobbikertészek körében: a fűnyírás reggel vagy este az ideálisabb? Ha túl korán, reggel 8 előtt állunk neki, a nedves szálakat nem vágja, hanem tépi a gép, ami egyenetlen felületet eredményez. Ha viszont a délutáni csúcsidőben, 14 és 16 óra között vágjuk le a füvet, a perzselő nap kiszárítja a sérült szálakat, és a talaj is elveszíti értékes nedvességtartalmát.