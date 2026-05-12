Miért ébredünk fel hajnali 3 óra körül? Problémát jelez vagy normális?

Az alvás megszakadása nemcsak fáradtságot, hanem nappali koncentrációs problémákat is okozhat. Sokan rendszeresen megtapasztalják a hajnali ébredést, közülük többen 3 óra körül riadnak fel, és nehezen tudnak visszaaludni, pedig a háttérben gyakran hétköznapi okok állnak.

A szakértők szerint a hajnali ébredés bizonyos mértékig teljesen természetes jelenség

Hajnali ébredés: miért ébredünk fel gyakran 3 óra körül?

Sokan tapasztalják, hogy az éjszaka közepén – gyakran hajnali 3 óra magasságában – vagy hajnalban felébrednek, majd hosszú ideig nem tudnak visszaaludni. Bár ez kellemetlen és kimerítő lehet, a szakértők szerint az éjszakai felébredés bizonyos mértékig teljesen természetes jelenség – írja a National Geographic.

Az alvás természetes ritmusa

Az emberi alvás több egymást követő ciklusból áll. Egy ciklus általában 90–110 percig tart, és könnyű alvási, mélyalvási, valamint REM-fázisokat tartalmaz. Egy átlagos felnőtt szervezete éjszakánként 4–6 ilyen cikluson megy keresztül. A ciklusok végén rövid ébredések természetesen is előfordulhatnak, csak ezekre legtöbbször nem emlékszünk. Mivel a mélyalvás főként az éjszaka első felében dominál, hajnalban gyakoribbá válhatnak a felébredések.

Hajnalban a szervezet kortizolszintje természetes módon emelkedni kezd

A stressz az egyik leggyakoribb kiváltó ok

A hajnali felébredések mögött sok esetben a stressz és a szorongás áll. Hajnalban a szervezet kortizolszintje természetes módon emelkedni kezd, hogy felkészítse a testet az ébredésre. Ha azonban valaki túlterhelt, sokat aggódik vagy feszült állapotban fekszik le, ez a hormonális változás könnyen teljes ébredést idézhet elő. Ilyenkor az agy bekapcsol, és a gondolatok megakadályozzák a visszaalvást.

Az esti szokások is ronthatják az alvást

Számos hétköznapi szokás növelheti az éjszakai ébredések esélyét. Az alkohol ugyan segíthet az elalvásban, de az éjszaka második felében megzavarja az alvási ciklusokat. A koffein pedig még órákkal a fogyasztás után is élénkítő hatással lehet a szervezetre. Emellett a rendszertelen lefekvési idő, a késő esti képernyőhasználat, a túl meleg vagy zajos hálószoba, illetve a késő esti nehéz étkezés is ronthatja az alvás minőségét. Akár fogászati problémák is lehetnek a háttérben, erre is érdemes odafigyelni.