50 felett is formába lehet lendülni: 5 széken végezhető gyakorlat, ami a hasizmot erősíti

Sokan érzik úgy 50 felett, hogy a mozgás nehezebbé, az izomépítés pedig lassabbá válik. Pedig a hasizom rendszeres átmozgatása ilyenkor is kulcsszerepet játszik a jó tartásban és a hát tehermentesítésében. Már napi néhány perc tudatos mozgás is sokat javíthat a közérzeten.

Hasizom erősítés 50 felett: a lassú, tudatos mozdulatok most többet érnek, mint a túlzás

Az évek múlásával sokan veszik észre, hogy egyre nehezebb megszabadulni a hasi plusztól, miközben a hátfájás és a merev derék is gyakrabban jelentkezik. 50 felett az izomépítés már lassabb folyamat, a szervezet pedig kevésbé reagál gyorsan a hirtelen terhelésre. Emiatt sokan feladják a rendszeres mozgást, mert úgy érzik, nincs energiájuk kemény edzésekre vagy órákig tartó tornára.

Pedig a szakemberek szerint a kisebb intenzitású, de rendszeresen végzett mozgás ebben az életkorban különösen sokat számíthat. A has és a törzs izmait például egy egyszerű széken ülve is hatékonyan lehet aktiválni, ráadásul jóval kíméletesebben az ízületekhez és a gerinchez.

A core izmok – vagyis a test központi stabilizáló izmai – nem csak az alakunk szempontjából fontosak. Ezek segítenek megtartani a helyes testtartást, stabilizálják a gerincet, és nagy szerepük van abban is, mennyire érezzük erősnek vagy fáradékonynak magunkat a mindennapokban.

50 felett már nem a gyors edzés a legfontosabb

Ebben az életkorban a túl intenzív terhelés sokszor többet árt, mint használ. A lassú, kontrollált mozdulatok viszont mélyen megdolgoztatják a hasizmokat anélkül, hogy túlterhelnék a derekat vagy a térdeket. A rendszeresen végzett rövid átmozgatás ráadásul segíthet a merev izmok fellazításában és a testtartás javításában is.

A gyakorlatok előtt érdemes stabil székre ülni, kihúzni magunkat, leengedni a vállakat és figyelni az egyenletes légzésre. Már ez az alaphelyzet is aktiválja a törzs izmait.

Térdfelhúzás enyhe hátradőléssel