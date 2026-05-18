Naponta esszük és nem is sejtjük, hogy akár mérgező is lehet

Kilószámra fogyasztjuk, miközben kevesen gondolnak bele, hogy egy összetett védekezőrendszerrel rendelkező növény termését esszük, amely nyers formájában nem javasolt emberi fogyasztásra. Pedig a kesudió a mindennapi étrend része világszerte, mégis kevesen tudják, hogy feldolgozás nélkül nem biztonságos. Számos növény esetében igaz, hogy csak megfelelő kezelés után válnak fogyaszthatóvá, különben az eredeti állapotukban kockázatot jelenthetnek. Tehát a kesudió mérgező nyers formájában.

Nem az, aminek elsőre gondolnánk, a kesudió mérgező lehet

A kesudió botanikailag nem klasszikus dióféle, hanem a kesufa termésének része, amely egy úgynevezett áltermésből és a hozzá kapcsolódó magból áll. A húsos, lédús kesualma és a keményhéjú mag együtt fejlődik, azonban a kereskedelmi forgalomba kerülő termék kizárólag a mag feldolgozott formája. A fogyasztásra alkalmas kesudió tehát egy hosszú és gondosan ellenőrzött ipari folyamat eredménye, amely során a nyers termés több lépcsős tisztításon és hőkezelésen esik át.

A természetes védelem, amely kockázatot is jelenthet

A kesudió feldolgozatlan állapotában található egyik legfontosabb vegyület a kardol, amely a növény természetes védelmi rendszerének része. Ez az anyag kémiailag rokon más, erősen irritáló növényi vegyületekkel, és már kis mennyiségben is komoly bőrirritációt válthat ki. A vele való érintkezés gyulladást, viszketést, hólyagosodást és égő érzést okozhat, míg belégzése a légutak irritációjához vezethet. A kockázat különösen a feldolgozás során jelentkezik, amikor a héj feltörésekor a vegyület közvetlenül felszabadulhat.

Miért ennyire összetett a feldolgozási folyamat?

A kesudió ipari előállítása több lépésből álló, gondosan szabályozott folyamat, amelynek célja a toxikus vegyületek teljes eltávolítása. A nyers termést először szárítják, majd a kemény külső héjat ellenőrzött körülmények között eltávolítják. Ezt követően a mag további tisztításon, hőkezelésen és gyakran ismételt pörkölésen megy keresztül, hogy minden irritáló anyag lebomoljon vagy eltávozzon. A folyamat nemcsak technológiailag összetett, hanem munkaerő-igényes is, ezért a kesudió előállítása más olajos magvakhoz képest költségesebb.