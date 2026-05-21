9 gyümölcs, ami a hosszú élet titkát rejtheti – Az utolsót szuperélelmiszerként emlegetik

Egyre több kutatás vizsgálja, milyen ételek segíthetik az egészség megőrzését és az öregedés lassítását. A hosszú élet titka egy amerikai szívsebész szerint részben a megfelelő gyümölcsök rendszeres fogyasztásában keresendő, különösen azokban, amelyek rostban és antioxidánsokban gazdagok. A szakértő megalkotta a legegészségesebb gyümölcsök listáját.

Legegészségesebb gyümölcsök listája - A hosszú élet titkát jelenthetik

Nemcsak az számít, mennyi gyümölcsöt fogyasztunk, hanem az is, melyiket választjuk – erre hívta fel a figyelmet dr. Steven Gundry amerikai szívsebész és bélrendszeri szakértő a CNBC oldalán. A szakember szerint vannak olyan gyümölcsök, amelyek kiemelkedően sokat tehetnek a szív egészségéért, a bélflóráért és akár a hosszabb életért is.

A közhiedelemmel ellentétben nem minden gyümölcs tekinthető automatikusan egészségesnek. Álláspontja szerint több népszerű gyümölcs is jelentős mennyiségű természetes cukrot tartalmaz, amely túlzott fogyasztás esetén kedvezőtlenül befolyásolhatja az anyagcserét, a bélflóra egyensúlyát és az energiaszintet.

A szakember ezért egy olyan listát állított össze, amely kilenc, alacsonyabb cukortartalmú, ugyanakkor rostban és polifenolokban gazdag gyümölcsöt tartalmaz. Ezeket szerinte érdemes tudatosabban beépíteni a mindennapi étrendbe, különösen azoknak, akik hosszú, energikus életre törekednek.

1. Citrusfélék – az immunrendszer természetes támogatói

A citrusfélék, mint a grapefruit, a mandarin vagy a kumkvat, kiemelkedően alacsony cukortartalommal rendelkeznek, miközben gazdagok C-vitaminban és flavonoidokban. Ezek a vegyületek hozzájárulhatnak a bélflóra egészségéhez.

A szakértő külön kiemeli, hogy a gyümölcs fehér belső héja is értékes tápanyagokat tartalmaz, ezért nem érdemes eltávolítani.

2. Bogyós gyümölcsök – antioxidánsban gazdag választás

Az áfonya, a málna és a szeder alacsony cukortartalmuk mellett jelentős mennyiségű rostot és polifenolt tartalmaznak. A vadon termő bogyósok különösen magas antioxidáns-tartalommal bírnak.

3. Gránátalma – a szív egészségének támogatója

A gránátalma édes íze ellenére mérsékelt cukortartalmú, és gazdag punicalagin nevű polifenolokban. Ezek a vegyületek kedvezően hathatnak a szív- és érrendszerre, valamint a sejtek védelmére.