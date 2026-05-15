Szigorodik az itáliai nyár: új korlátozások, belépődíjak várják az Olaszországba látogató turistákat

Olaszország továbbra is tárt karokkal várja a turistákat, a 2026-os nyári szezontól azonban több népszerű városban és üdülőhelyen új szabályok lépnek életbe a túlzott turistaforgalom visszaszorítása érdekében. A cél nem az utazók kizárása, hanem az egyensúly megteremtése a turizmus gazdasági haszna és a helyiek életminősége között. Az új intézkedések miatt az olasz nyaralás egyre inkább előre tervezést igényel: több helyen belépődíjakkal, időpontfoglalással és látogatói korlátozásokkal kell számolni.
Olaszország legismertebb úti céljain szigorítanak a szabályokon
A spontán városnézések és az utolsó pillanatban szervezett kiruccanások ideje lassan véget érhet az ország legnépszerűbb turisztikai célpontjain. Velencében belépődíjat vezetnek be az egynapos látogatóknak, Rómában fizetőssé válik a Trevi-kút közvetlen megközelítése, Firenzében pedig több helyen megszüntetik a szabadtéri vendéglátást. A korlátozások Capri szigetétől a Dolomitokig egyre több helyet érintenek, miközben az olasz hatóságok a zsúfoltság csökkentésére és az élhetőbb városi környezet kialakítására törekednek – írja a The Sun.
Velence – időpontfoglalással lehet meglátogatni
A leglátványosabb szigorítás továbbra is Velencét érinti, ahol a napközbeni tömegturizmust már nemcsak szabályozzák, hanem konkrétan díjhoz kötik.
Azoknak, akik csak egy napra érkeznek a városba, 5 és 10 euró közötti belépődíjjal kell számolniuk. Az összeg attól függ, mikor foglal valaki: aki legalább négy nappal előre regisztrál, 5 eurót fizet, míg a késői, last minute érkezőknek 10 eurót kell fizetniük.
A rendszer főként áprilistól júliusig, hétvégéken működik, amikor a város a legnagyobb terhelést kapja. Az éjszakára megszálló vendégek viszont mentesülnek a díj alól, vagyis a szabály egyértelműen az egynapos látogatók számának visszafogására koncentrál.
A belépést időszakosan ellenőrzik is, így a város ma már sok szempontból nem spontán program, hanem előre tervezett látogatás.
Róma – belépődíj a Trevi-kút közvetlen közelében
Róma sem maradt ki a változásokból. A város egyik legismertebb látványosságánál, a Trevi-kútnál új, szokatlan szabály lépett életbe: a szökőkút közvetlen megközelítéséért 2 eurós belépődíjat kell fizetni.
A döntés célja a zsúfoltság csökkentése, különösen a nap legforgalmasabb időszakaiban. Fontos ugyanakkor, hogy maga a szökőkút továbbra is szabadon megtekinthető a tér távolabbi pontjairól, vagyis a látvány nem tűnik el, csak a közvetlen fotópont válik fizetőssé.
Firenze – kevesebb terasz, nagyobb rend az utcákon
A reneszánsz városban a hangsúly nem a belépődíjakon, hanem a városi tér újraszervezésén van. Firenze belvárosában több utcában jelentősen korlátozzák, sőt bizonyos helyeken teljesen megszüntetik a szabadtéri vendéglátást.
A Ponte Vecchio környékén és a történelmi belváros szűk utcáiban – például a Via Roma és a Piazzale degli Uffizi környékén – a kiülős helyek száma drasztikusan csökken. Összesen több mint hetven utcát érintenek a korlátozások, amelyek célja egyszerű: járhatóbb, élhetőbb városi környezetet kialakítani.
A változások mellett egy másik, sokak által vitatott intézkedés is életbe lépett: 2026. április 1-jétől a belvárosban betiltották az elektromos rollerek bérlését.
Capri – szabályozott tömegek a szigeten
Capri esetében a legnagyobb kihívást a nyári csúcsidőszak jelenti, amikor a sziget naponta akár 50 000 látogatót is fogad.
Az új szabályok itt a mozgás és a csoportok méretének kontrolljára koncentrálnak. A vezetett csoportok létszámát maximum 40 főben határozták meg, az idegenvezetők pedig egyre gyakrabban használnak fülhallgatós rendszert a hangos bemondók helyett.
A szűk utcákban közlekedési illemszabályt is bevezettek: a turistáknak a jobb oldalon kell haladniuk, hogy elkerüljék a torlódásokat.
A természet sem marad szabálymentes
A szigorítások nem állnak meg a városok határánál. A Dolomitok egyik legnépszerűbb üdülőhelyén, Madonna di Campiglióban a napi látogatószámot 15 000 főre korlátozták, szemben a korábbi mintegy 23 000-rel.
A Cinque Terre térségében pedig a híres Via dell’Amore túraútvonal már csak előre lefoglalt időponttal látogatható, ami a természetvédelmi területek tehermentesítését szolgálja.
Mit jelent mindez az utazóknak?
A változások egyértelmű irányt mutatnak: az olasz turizmus egyre inkább a szabályozott élmény felé halad. A spontán városnézés helyét fokozatosan átveszi az előre tervezett, időponthoz és gyakran díjhoz kötött látogatás.
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az utazóknak érdemes jóval alaposabban tervezniük. Nemcsak a szállást és a közlekedést kell lefoglalni, hanem sok esetben magát a városba való belépést vagy az egyes látványosságok megközelítését is.