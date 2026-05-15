Szigorodik az itáliai nyár: új korlátozások, belépődíjak várják az Olaszországba látogató turistákat

Olaszország továbbra is tárt karokkal várja a turistákat, a 2026-os nyári szezontól azonban több népszerű városban és üdülőhelyen új szabályok lépnek életbe a túlzott turistaforgalom visszaszorítása érdekében. A cél nem az utazók kizárása, hanem az egyensúly megteremtése a turizmus gazdasági haszna és a helyiek életminősége között. Az új intézkedések miatt az olasz nyaralás egyre inkább előre tervezést igényel: több helyen belépődíjakkal, időpontfoglalással és látogatói korlátozásokkal kell számolni.

Olaszország legismertebb úti céljain szigorítanak a szabályokon

A spontán városnézések és az utolsó pillanatban szervezett kiruccanások ideje lassan véget érhet az ország legnépszerűbb turisztikai célpontjain. Velencében belépődíjat vezetnek be az egynapos látogatóknak, Rómában fizetőssé válik a Trevi-kút közvetlen megközelítése, Firenzében pedig több helyen megszüntetik a szabadtéri vendéglátást. A korlátozások Capri szigetétől a Dolomitokig egyre több helyet érintenek, miközben az olasz hatóságok a zsúfoltság csökkentésére és az élhetőbb városi környezet kialakítására törekednek – írja a The Sun.

Velence – időpontfoglalással lehet meglátogatni

A leglátványosabb szigorítás továbbra is Velencét érinti, ahol a napközbeni tömegturizmust már nemcsak szabályozzák, hanem konkrétan díjhoz kötik.

Azoknak, akik csak egy napra érkeznek a városba, 5 és 10 euró közötti belépődíjjal kell számolniuk. Az összeg attól függ, mikor foglal valaki: aki legalább négy nappal előre regisztrál, 5 eurót fizet, míg a késői, last minute érkezőknek 10 eurót kell fizetniük.

A rendszer főként áprilistól júliusig, hétvégéken működik, amikor a város a legnagyobb terhelést kapja. Az éjszakára megszálló vendégek viszont mentesülnek a díj alól, vagyis a szabály egyértelműen az egynapos látogatók számának visszafogására koncentrál.

A belépést időszakosan ellenőrzik is, így a város ma már sok szempontból nem spontán program, hanem előre tervezett látogatás.

Róma – belépődíj a Trevi-kút közvetlen közelében

Róma sem maradt ki a változásokból. A város egyik legismertebb látványosságánál, a Trevi-kútnál új, szokatlan szabály lépett életbe: a szökőkút közvetlen megközelítéséért 2 eurós belépődíjat kell fizetni.

A döntés célja a zsúfoltság csökkentése, különösen a nap legforgalmasabb időszakaiban. Fontos ugyanakkor, hogy maga a szökőkút továbbra is szabadon megtekinthető a tér távolabbi pontjairól, vagyis a látvány nem tűnik el, csak a közvetlen fotópont válik fizetőssé.