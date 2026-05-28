Hogyan spórolhatunk a repülőjegyen? 12 hasznos tanács

Repülőjegyet foglalni ma már néhány perc alatt lehet, jó árat találni viszont nem mindig egyszerű. Egy olcsó repülőjegy sokszor nem szerencse kérdése, hanem azon múlik, mikor, honnan és hogyan keresünk. Néhány egyszerű trükkel komoly összegeket spórolhatunk meg a következő utazás előtt.
Olcsó repülőjegy keresésekor a rugalmasság az egyik legfontosabb szempont
Ma már szinte mindenki repül valahova, ettől viszont a repülőjegyek nem lettek olcsóbbak. Egy utazás költségének még mindig nagy részét a repjegy teszi ki, ezért nem mindegy, hogyan és mikor foglalunk.
Összegyűjtöttünk 12 egyszerű tippet, amelyekkel sokszor akár több tízezer forintot is spórolhatunk.
Legyünk rugalmasak
A legolcsóbb repülőjegyeket általában akkor találjuk meg, ha nem ragaszkodunk egyetlen konkrét dátumhoz vagy indulási időponthoz. Már néhány nap eltérés is sokat számíthat az árakban.
Az sem ritka, hogy egy közeli repülőtérre olcsóbb a jegy, vagy egy átszállásos út jóval kedvezőbb, mint a közvetlen járat.
Ne hagyjuk az utolsó pillanatra
Sokan még mindig azt gondolják, hogy a last minute repülőjegy olcsóbb. Ez ma már ritkán igaz. A legjobb árakat általában 1-3 hónappal indulás előtt találjuk meg.
Ünnepek, hosszú hétvégék vagy nyári időszak előtt pedig érdemes még korábban foglalni.
Nézzünk meg több keresőt is
Nincs olyan oldal, ahol mindig minden a legolcsóbb. Érdemes több repülőjegy-keresőben is megnézni ugyanazt az útvonalat, mert ugyanarra a járatra eltérő árakat találhatunk.
Használjuk a Google Flightsot
A Google Flights különösen hasznos, ha rugalmasan tervezünk. Gyorsan megmutatja, mely napokon olcsóbb a repülés, és azt is, hogy egy közeli repülőtérrel jobban járnánk-e.
Pár perc keresgéléssel sok pénzt lehet spórolni.
Egy főre keressünk jegyet
Repülőjegy keresésnél érdemes először csak egy utasra keresni. Előfordulhat, hogy a legolcsóbb árkategóriában már csak egy hely maradt, és több utasnál a rendszer automatikusan drágább jegyet mutat.
Az inkognitó mód használata sem rossz ötlet, mert sok keresés után néha emelkedhetnek az árak.
Nem mindig a retúr a legjobb
Sokszor olcsóbb külön megvenni az oda- és a visszautat, mint retúr jegyet foglalni. Főleg hosszabb vagy tengerentúli utaknál érdemes ezt ellenőrizni.
A fapados nem mindig olcsóbb
A fapados légitársaságok elsőre kedvezőnek tűnnek, de a plusz költségek gyorsan megdobhatják a végösszeget.
Érdemes a hagyományos légitársaságok ajánlatait is megnézni, mert néha ugyanannyiba kerülnek, vagy akár olcsóbbak is lehetnek.
Nézzük meg a bécsi indulást is
Sok útvonal esetében Bécsből olcsóbb repülni, mint Budapestről. Ha belefér egy kis plusz utazás, akár jelentős összeget is spórolhatunk.
Főleg tengerentúli járatoknál lehet nagy a különbség.
Figyeljük az akciókat
A légitársaságok rendszeresen hirdetnek akciókat, amelyekkel komoly kedvezményeket lehet kifogni. Ezek általában rövid ideig tartanak, ezért érdemes követni a kedvenc szolgáltatóink oldalait.
Az átszállás sokszor olcsóbb
Minél kényelmesebb egy járat, általában annál drágább. Ha nem gond a hosszabb utazás, az átszállásos útvonalakkal sokszor jelentősen olcsóbban repülhetünk.
Utazási iroda is segíthet
Sokan szeretnek mindent maguk intézni, de egy utazási iroda sok időt és kellemetlenséget megspórolhat. Különösen bonyolultabb utaknál, csoportos foglalásnál vagy drágább repülőjegyek esetén lehet hasznos segítség.
A legdrágább jegy az, amit nem használunk fel
Az egyik leggyakoribb hiba, hogy valaki lekési a járatát, vagy nem tud elutazni, és a jegyét már nem lehet módosítani.
Drágább utaknál ezért érdemes utánanézni a módosítási feltételeknek és akár biztosítást is kötni.