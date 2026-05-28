Hogyan spórolhatunk a repülőjegyen? 12 hasznos tanács

Repülőjegyet foglalni ma már néhány perc alatt lehet, jó árat találni viszont nem mindig egyszerű. Egy olcsó repülőjegy sokszor nem szerencse kérdése, hanem azon múlik, mikor, honnan és hogyan keresünk. Néhány egyszerű trükkel komoly összegeket spórolhatunk meg a következő utazás előtt.

Nézzünk meg több keresőt is, ha olcsó repülőjegyre fáj a fogunk

Fotó: Shutterstock/Summit Art Creations

Olcsó repülőjegy keresésekor a rugalmasság az egyik legfontosabb szempont

Ma már szinte mindenki repül valahova, ettől viszont a repülőjegyek nem lettek olcsóbbak. Egy utazás költségének még mindig nagy részét a repjegy teszi ki, ezért nem mindegy, hogyan és mikor foglalunk.

Összegyűjtöttünk 12 egyszerű tippet, amelyekkel sokszor akár több tízezer forintot is spórolhatunk.

Legyünk rugalmasak

A legolcsóbb repülőjegyeket általában akkor találjuk meg, ha nem ragaszkodunk egyetlen konkrét dátumhoz vagy indulási időponthoz. Már néhány nap eltérés is sokat számíthat az árakban.

Az sem ritka, hogy egy közeli repülőtérre olcsóbb a jegy, vagy egy átszállásos út jóval kedvezőbb, mint a közvetlen járat.

Ne hagyjuk az utolsó pillanatra

Sokan még mindig azt gondolják, hogy a last minute repülőjegy olcsóbb. Ez ma már ritkán igaz. A legjobb árakat általában 1-3 hónappal indulás előtt találjuk meg.

Ünnepek, hosszú hétvégék vagy nyári időszak előtt pedig érdemes még korábban foglalni.

Nézzünk meg több keresőt is

Nincs olyan oldal, ahol mindig minden a legolcsóbb. Érdemes több repülőjegy-keresőben is megnézni ugyanazt az útvonalat, mert ugyanarra a járatra eltérő árakat találhatunk.

Használjuk a Google Flightsot

A Google Flights különösen hasznos, ha rugalmasan tervezünk. Gyorsan megmutatja, mely napokon olcsóbb a repülés, és azt is, hogy egy közeli repülőtérrel jobban járnánk-e.

Pár perc keresgéléssel sok pénzt lehet spórolni.

Egy főre keressünk jegyet

Repülőjegy keresésnél érdemes először csak egy utasra keresni. Előfordulhat, hogy a legolcsóbb árkategóriában már csak egy hely maradt, és több utasnál a rendszer automatikusan drágább jegyet mutat.

Az inkognitó mód használata sem rossz ötlet, mert sok keresés után néha emelkedhetnek az árak.