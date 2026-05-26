Ebben a két életkorban öregszünk leginkább: kutatók fedték fel a megdöbbentő igazságot

15 perce
Olvasási idő: 9 perc
A szervezet változásai nem egyenletesen zajlanak az élet során. Az öregedés két életkorban látványosan felgyorsul.
Kutatások szerint az öregedés nem egyenletes folyamat: két kritikus időszakban, nagyjából 44 és 60 éves kor körül a szervezetben jelentős biológiai változások zajlanak. Ilyenkor az anyagcsere, a hormonrendszer és az immunműködés is átalakulhat. A szakértők szerint a tudatos életmód segíthet lassítani a kedvezőtlen folyamatokat.

A kutatások egyik legfontosabb megállapítása, hogy az első öregedési "csúcs" nagyjából 40–45 éves kor körül jelentkezik
Fotó: 123RF

Az öregedés nem fokozatos: két életkorban gyorsul fel látványosan a szervezet átalakulása

Az öregedésről sokáig az a kép élt, hogy egy lassú, egyenletes biológiai folyamat, amely évről évre fokozatosan halad előre. A legújabb molekuláris vizsgálatok azonban árnyaltabb képet rajzolnak: a szervezet változásai nem lineárisan zajlanak, hanem legalább két olyan életszakasz azonosítható, amikor az öregedési folyamatok látványosan felgyorsulnak.
Ezt a jelenséget a Stanford University vizsgálatai tárták fel: több éven át követtek egészséges résztvevőket, és részletesen elemezték a vér-, szövet-, mikrobiom- és fehérjeváltozásokat.

súlyzós edzést végző nő látszik a képen
A kritikus időszakban különösen fontos a izomtömeg megőrzése, például a súlyzós edzéssel 
Fotó: 123RF

Két kritikus életkor: körülbelül 44 és 60 év

A kutatások egyik legfontosabb megállapítása, hogy az emberi szervezetben két markáns „átalakulási csúcs” figyelhető meg: az első nagyjából 40–45 éves kor körül jelentkezik, míg a második általában 60 éves kor környékén következik be. 
Ezekben az időszakokban nem csupán külső jelek – például a bőr változása – jelennek meg gyorsabban, hanem molekuláris szinten is jelentős átrendeződés történik: módosulnak a fehérjék, az RNS-mintázatok és a bélmikrobiom összetétele is.
A kutatók szerint ez azt jelenti, hogy az öregedés nem egyenletes, hanem inkább két nagyobb lépcsőben zajló biológiai átmenet.

Mi történik a 40-es évek közepén?

A 40-es évek környékén több rendszert érintő változás figyelhető meg:

  • Hormonális átrendeződések jelennek meg (nőknél gyakran a perimenopauza időszakával összefüggésben, de férfiaknál is kimutathatók hasonló mintázatok) 
  • Lipidanyagcsere változása, amely összefügghet a zsír felhalmozódásával 
  • Izomsérülésekre való hajlam növekedése 
  • Egyes anyagcsere-folyamatok lassulása, például a koffein és alkohol lebontásának hatékonysága 

Ebben az időszakban különösen fontos a izomtömeg megőrzése, mivel a kutatások szerint a korai izomvesztési folyamatok ekkor kezdődhetnek el látványosabban.

A 60 éves kor körüli második hullám

A második jelentős gyorsulás általában 60 éves kor környékén jelentkezik, és főként az alábbi rendszereket érinti:

  • Immunrendszer lassulása 
  • Izomtömeg csökkenése (szarkopénia) 
  • Szív- és érrendszeri funkciók romlása 
  • Vese működésének fokozatos gyengülése 
  • A krónikus betegségek kockázatának növekedése (pl. 2-es típusú cukorbetegség

Ebben az életszakaszban a szöveteket stabilizáló fehérjék szerkezeti változásai is megfigyelhetők, amelyek hatással vannak a bőr rugalmasságára, az izmokra, valamint a keringési rendszerre.

Fotó: 123RF

Betegségkockázatok és biológiai következmények

A vizsgálatok alapján mindkét „csúcspont” idején megnő bizonyos betegségek kialakulásának kockázata, különösen a szív- és érrendszeri betegségek, az anyagcsere-zavarok, a veseműködési problémák, valamint a cukorbetegség esetében. A 60-as éveket követően ez a kockázatkülönbség még hangsúlyosabbá válik, és a szervezet sérülékenysége több élettani rendszerben is fokozódik.

Mit üzennek a kutatások az életmódról?

A tudományos eredmények egyik legfontosabb üzenete, hogy ezek a folyamatok nem teljesen elkerülhetők, ugyanakkor jelentős mértékben befolyásolhatók az életmódbeli döntések révén. 

A 40–45 éves kor körüli időszakban különösen ajánlott a rendszeres erősítő edzés beiktatása az izomtömeg megőrzése érdekében, a stresszkezelési technikák elsajátítása, a hormonális egyensúlyt támogató életmód kialakítása, valamint az aktív fizikai élet fenntartása. 

A 60 éves kor környékén kiemelt szerepet kap a keringési rendszer védelme – beleértve a rendszeres mozgást és a szűrővizsgálatokat –, a csonttömeg megőrzése, a fehérjedús és kiegyensúlyozott étrend, a megfelelő folyadékbevitel biztosítása, a társas kapcsolatok fenntartása, valamint a krónikus betegségek rendszeres ellenőrzése. 
Egyes kutatások arra is rámutatnak, hogy ebben az életszakaszban az étrend minősége, például a szénhidrátbevitel tudatosabb szabályozása is fontos szerepet játszhat.

 

