Ezek a legrosszabb alvópózok a szakértők szerint - Ronthatják a testtartásunkat, megbetegíthetik a gerincünket

Ha valaki tudatosan odafigyel alvási szokásaira, és megfelelő testhelyzetet választ, jelentősen csökkentheti a mozgásszervi panaszok kialakulásának kockázatát, valamint javíthatja az alvás minőségét is. A rossz alvópózok nem azonnal okoznak problémát, hanem fokozatosan, hosszú távon rontják a testtartást és az izomegyensúlyt.

Az alvás során a test ugyan pihen, de a gerinc, az izmok és az ízületek továbbra is terhelés alatt állnak. Ha valaki rendszeresen rossz testhelyzetben alszik, az nemcsak reggeli merevséget okozhat, hanem hosszú távon krónikus hát-, nyak- és vállfájdalmak kialakulásához is hozzájárulhat. Olykor a rossz testhelyzet vezet alvászavarhoz, emiatt is felriadhatunk többször éjszaka. A testtartás szempontjából tehát nem mindegy, hogyan tölti az éjszakát. Az alábbi négy alvópóz különösen problémás lehet.

Hason fekvés – a gerinc egyik legnagyobb ellensége

A hason fekvés biomechanikailag az egyik legkedvezőtlenebb pozíció. Ebben a testhelyzetben a gerinc természetes görbületei ellaposodnak, a derék túlzottan megfeszülhet, miközben a nyak oldalra fordul, ami tartós kényszertartást eredményez a nyaki csigolyák számára.

Ennek következtében gyakran alakul ki nyakmerevség, visszatérő fejfájás és vállfeszülés. Szakértők szerint ez a pozíció akkor sem tekinthető ideálisnak, ha valaki kényelmesnek érzi, mivel a káros hatások nem azonnal, hanem hosszú távon jelentkeznek.

Túlzottan felhúzott lábak – magzatpóz jellegű alvás

Az oldalt fekvő, erősen összegömbölyödött testhelyzet sokaknál automatikusan kialakuló kényelmi pozíció. Bár rövid távon biztonságérzetet nyújthat, a túlzottan behajlított testhelyzet beszűkítheti a mellkast, ezáltal nehezítheti a légzést, miközben fokozott terhelést helyez a csípőre és a derékra.

Különösen problémás lehet akkor, ha valaki mindig ugyanarra az oldalra fordul, mivel ez idővel izomegyensúly-zavarhoz vezethet, és aszimmetrikus terhelést alakíthat ki a gerinc mentén.

Félig hason, félig oldalt fekvés – a csavart testhelyzet

Ez a testhelyzet gyakran észrevétlenül alakul ki alvás közben, mégis az egyik legkedvezőtlenebb. Ilyenkor a törzs, a medence és a vállak nem egy vonalban helyezkednek el, a gerinc pedig enyhén elcsavarodik.

Ez a folyamatos csavarodás növeli az ágyéki gerinc terhelését, derékfájdalmat idézhet elő, és megakadályozza az izmok teljes ellazulását. A test gyakorlatilag egész éjszaka részleges feszültség alatt marad, ami rontja a regeneráció minőségét.