Saját sejtekből épül fel az új térdprotézis – fellélegezhetnek a fiatalok

Sokan akár évekig is kénytelenek együtt élni a fájdalommal, mert a hagyományos térdprotézis nem bírná ki életük végéig, és a fiatalkori műtét csak újabb beavatkozásokhoz vezetne. Most azonban egy olyan „élő” megoldás érkezhet, amivel tényleg visszakaphatod a régi, mozgékony önmagadat.

Új térdprotézisnek hála kaphatod vissza a mozgás örömét

Az ortopéd sebészet egyik legégetőbb kérdése, hogy mi történjen azokkal a fiatalokkal, akiknek a térde idő előtt elhasználódott, hiszen a hagyományos fémprotézisek élettartama véges, így a korai beültetésük borítékolhatóan újabb és újabb műtétek sorozatához vezetnek. Ez a kényszerű várakozás azonban hamarosan a múlté lehet egy forradalmi újításnak köszönhetően: fejlesztés alatt áll egy olyan „élő” térdprotézis, amely ahelyett, hogy elkopna, fokozatosan eggyé válik a testtel és beépül a szervezetbe.

Az élő szövetként beépülő térdprotézis végleg kiválthatja a hagyományos fémeszközöket

A térdprotézis-beültetés jövője

A mai térdimplantátumok fémből és műanyagból készülnek, és bár 15-20 évig megbízhatóan működnek, alapvetően az idősebb korosztály számára tervezték őket, akiknek már nem lesz szükségük újabb cserére. A gond akkor kezdődik, ha valaki 40-50 évesen kerül ebbe a helyzetbe: ahogy Clark Hung, a Columbia Egyetem professzora fogalmaz, egy fiatalabb beteg jó eséllyel „túléli” a saját protézisét. Ez a helyzet sajnos egyenes utat jelent egy újabb, úgynevezett revíziós műtéthez, ami már korántsem olyan rutinfeladat, mint az első: sokkal megterhelőbb a szervezetnek, és a kockázatai is jóval nagyobbak.

A végeredmény pedig lehangoló: a legtöbb fiatal betegnek azt mondják, hogy inkább várjon és bírja ki, ameddig csak tudja. Marad a térdfájdalom, a gyógyszerek és a reménykedés, miközben évek telnek el korlátozott mozgással. Sokan ilyenkor kényszerülnek rá, hogy végleg szögre akasszák a sportcipőt, és lemondjanak arról az aktív életről, amit korábban annyira imádtak.

Hogyan működik az „élő” implantátum?

A NOVAKnee névre keresztelt fejlesztés a Columbia és a Missouri Egyetem közös projektje. Az ötlet első hallásra sci-finek tűnik: egy 3D-nyomtatott implantátum, amely nem fémből és műanyagból, hanem biológiailag lebomló állványzatból és őssejtekből készül. A működési elv a következő: az állványzat csontból és porcból származó sejtekkel van feltöltve, és a testbe kerülve fokozatosan lebomlik, miközben a sejtek elkezdik felépíteni az új szövetet. Az eredmény nem egy idegen tárgy a térdben, hanem – ha minden jól megy – a beteg saját csontja és porca.