Saját sejtekből épül fel az új térdprotézis – fellélegezhetnek a fiatalok

Sokan akár évekig is kénytelenek együtt élni a fájdalommal, mert a hagyományos térdprotézis nem bírná ki életük végéig, és a fiatalkori műtét csak újabb beavatkozásokhoz vezetne. Most azonban egy olyan „élő” megoldás érkezhet, amivel tényleg visszakaphatod a régi, mozgékony önmagadat.
Új térdprotézisnek hála kaphatod vissza a mozgás örömét
Az ortopéd sebészet egyik legégetőbb kérdése, hogy mi történjen azokkal a fiatalokkal, akiknek a térde idő előtt elhasználódott, hiszen a hagyományos fémprotézisek élettartama véges, így a korai beültetésük borítékolhatóan újabb és újabb műtétek sorozatához vezetnek. Ez a kényszerű várakozás azonban hamarosan a múlté lehet egy forradalmi újításnak köszönhetően: fejlesztés alatt áll egy olyan „élő” térdprotézis, amely ahelyett, hogy elkopna, fokozatosan eggyé válik a testtel és beépül a szervezetbe.
A térdprotézis-beültetés jövője
A mai térdimplantátumok fémből és műanyagból készülnek, és bár 15-20 évig megbízhatóan működnek, alapvetően az idősebb korosztály számára tervezték őket, akiknek már nem lesz szükségük újabb cserére. A gond akkor kezdődik, ha valaki 40-50 évesen kerül ebbe a helyzetbe: ahogy Clark Hung, a Columbia Egyetem professzora fogalmaz, egy fiatalabb beteg jó eséllyel „túléli” a saját protézisét. Ez a helyzet sajnos egyenes utat jelent egy újabb, úgynevezett revíziós műtéthez, ami már korántsem olyan rutinfeladat, mint az első: sokkal megterhelőbb a szervezetnek, és a kockázatai is jóval nagyobbak.
A végeredmény pedig lehangoló: a legtöbb fiatal betegnek azt mondják, hogy inkább várjon és bírja ki, ameddig csak tudja. Marad a térdfájdalom, a gyógyszerek és a reménykedés, miközben évek telnek el korlátozott mozgással. Sokan ilyenkor kényszerülnek rá, hogy végleg szögre akasszák a sportcipőt, és lemondjanak arról az aktív életről, amit korábban annyira imádtak.
Hogyan működik az „élő” implantátum?
A NOVAKnee névre keresztelt fejlesztés a Columbia és a Missouri Egyetem közös projektje. Az ötlet első hallásra sci-finek tűnik: egy 3D-nyomtatott implantátum, amely nem fémből és műanyagból, hanem biológiailag lebomló állványzatból és őssejtekből készül. A működési elv a következő: az állványzat csontból és porcból származó sejtekkel van feltöltve, és a testbe kerülve fokozatosan lebomlik, miközben a sejtek elkezdik felépíteni az új szövetet. Az eredmény nem egy idegen tárgy a térdben, hanem – ha minden jól megy – a beteg saját csontja és porca.
Clark Hung ezt így fogalmazta meg:
„Ha ez mind működik – és tegyük fel, hogy saját sejtjeid vannak –, akkor végül te leszel belőle. A saját csontod és porcod."
A fejlesztőknek két verziójuk van: az egyik a beteg saját sejtjeit használja (ezt hívják autológ megközelítésnek), a másik donorsejteket (ez az allogén változat). Hogy ki melyikre a legalkalmasabb jelölt, azt egyelőre még pontosítani kell, ez is a folyamatban lévő kutatás része. Ami pedig az orvosokat illeti, nekik sem kellene mindent elölről tanulniuk, hiszen a beültetés folyamata szinte ugyanúgy zajlik, mint egy sima térdprotézis-műtétnél. Ez azért nagy szó, mert a sebészeknek nem egy teljesen ismeretlen, idegen terepen kellene mozogniuk, hanem egy jól begyakorolt, ismerős úton vihetnék végig a forradalmi újítást.
Hol tartanak most, és mikor jöhet az emberi tesztelés?
Az implantátumot eddig laboratóriumi egereken tesztelték, kisebb változatokat ültettek a bőrük alá, hogy megfigyeljék a szervezet reakcióját. Ezután nagyobb állatkísérletek következnek, amelyek az emberi térd működését szimulálják, és valódi ízületi gyulladást hoznak létre az állatokban, hogy valósabb körülményeket kapjanak.
Ha az állatkísérletek jól mennek és az FDA (az amerikai gyógyszerhatóság) zöld utat ad, az első emberi kísérletek 2027-2028 körül indulhatnak el.
A kutatók szerint szinte megrohamozták őket az érdeklődők, nemcsak más orvosok, hanem hétköznapi emberek is, akik azt kérdezik tőlük: „El kellene halasztanom a térdprotézis-beültetést, hogy részt vehessek a vizsgálatban?"
Chahine őszintén elmondta: ezekre a kérdésekre most még nem tudnak válaszolni, de az érdeklődés nagysága jelzésértékű. Megmutatja, mennyire valós az igény erre a megoldásra, főleg a térdsérüléssel élők körében.
Nem csak a térd – egy technológia, amely többre is jó lehet
A kutatók maguk is elismerik, hogy ha szabad lett volna dönteniük, nem a térdnél kezdték volna. Ez az egyik legbonyolultabb ízület mechanikai szempontból, nagy erők hatnak rá, és széles mozgástartománya van. Chahine humorosan meg is jegyezte, hogy valószínűleg a hüvelykujjal lett volna egyszerűbb kezdeni, ami szintén sokat szenved, különösen a sok görgetés és gépelés miatt.
De a térdnél van a legnagyobb szükség, ezért ott kezdték. És ha a NOVAKnee beválik, a technológia elvileg más ízületekre is kiterjeszthető, például vállra, csípőre, kisebb ízületekre is. Fontos, hogy nem pótolni kell a testet, hanem segíteni neki, hogy pótolja magát.