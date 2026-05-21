Szigorodnak a szabályok a magyarok népszerű nyaralóhelyén - erre kell figyelni!

Valencia új korlátozásai a nyaralóapartmanokra új irányt jeleznek Spanyolországban. A város a lakhatási válság enyhítését és a tömegturizmus visszaszorítását célozza, miközben a spanyol turizmus egyre szigorúbb szabályozási környezetbe lép. A döntés az utazók számára is érezhető változásokat hozhat.

Valencia népszerűsége az elmúlt években hatalmasra nőtt: a belváros, a modern városrészek és a tengerpart évente turisták millióit vonzzák

Fotó: Shutterstock

Új szabályok a spanyol turizmusban: Valencia szigorítja a szálláskiadást

Valencia, Spanyolország egyik legnépszerűbb tengerparti városa új, szigorúbb szabályokat vezet be a turizmus és különösen a rövid távú lakáskiadás területén. A cél a túlturizmus mérséklése és a lakhatási válság enyhítése, amely az elmúlt években egyre súlyosabb lett. A lépések nem egyediek: országos trend részei, amelyben több spanyol város újraszabályozza a turisztikai lakáskiadást – írja a Time Out.

Miért van szükség a változásra?

Valencia népszerűsége az elmúlt években hatalmasra nőtt: a belváros, a modern városrészek és a tengerpart évente turisták millióit vonzzák. A növekvő kereslet azonban súlyos lakhatási válságot okozott: az ingatlanárak és az albérleti díjak meredeken emelkedtek, miközben egyre több lakást inkább rövid távú, turistáknak szánt kiadásra használnak. Ez a folyamat fokozatosan kiszorítja a helyi lakosokat a központi kerületekből, és egyre nehezebbé teszi a megfizethető lakhatást a városban.

Valencia új szabályokkal korlátozza a rövid távú lakáskiadást a túlturizmus miatt

Fotó: 123RF

Új szabályok a lakáskiadásban

A legfontosabb intézkedés, hogy egy adott városrészben a rövid távú turistalakások aránya nem haladhatja meg a teljes lakásállomány 2%-át. Emellett az új építésű lakások 98%-a kizárólag állandó lakhatásra használható, nem lehet turisztikai célra kiadni.

Ez gyakorlatban azt jelenti, hogy kevesebb lakás kerül ki a rövid távú piacra, és a meglévő kínálat is fokozatosan szűkülhet.

Mit jelent ez az utazóknak?

A turisták számára a legfontosabb változás, hogy:

kevesebb apartman lesz elérhető a belvárosban és a tengerpart közelében,

a szállások gyorsabban betelhetnek,

az árak bizonyos időszakokban emelkedhetnek.

Ezért a szállásfoglalás tudatosabb tervezést igényel, különösen főszezonban.