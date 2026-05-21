Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Spanyolország

Szigorodnak a szabályok a magyarok népszerű nyaralóhelyén - erre kell figyelni!

1 órája
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ez a változás a spanyol turizmus jövőjét is átalakíthatja. Valencia új szabályokkal korlátozza a rövid távú lakáskiadást a túlturizmus miatt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Spanyolországtúlturizmusszállásfoglaláskülföldi utazásturizmus

Valencia új korlátozásai a nyaralóapartmanokra új irányt jeleznek Spanyolországban. A város a lakhatási válság enyhítését és a tömegturizmus visszaszorítását célozza, miközben a spanyol turizmus egyre szigorúbb szabályozási környezetbe lép. A döntés az utazók számára is érezhető változásokat hozhat.

Valencia látható a fotón
Valencia népszerűsége az elmúlt években hatalmasra nőtt: a belváros, a modern városrészek és a tengerpart évente turisták millióit vonzzák
Fotó: Shutterstock

Új szabályok a spanyol turizmusban: Valencia szigorítja a szálláskiadást 

Valencia, Spanyolország egyik legnépszerűbb tengerparti városa új, szigorúbb szabályokat vezet be a turizmus és különösen a rövid távú lakáskiadás területén. A cél a túlturizmus mérséklése és a lakhatási válság enyhítése, amely az elmúlt években egyre súlyosabb lett. A lépések nem egyediek: országos trend részei, amelyben több spanyol város újraszabályozza a turisztikai lakáskiadást – írja a Time Out.

Miért van szükség a változásra?

Valencia népszerűsége az elmúlt években hatalmasra nőtt: a belváros, a modern városrészek és a tengerpart évente turisták millióit vonzzák. A növekvő kereslet azonban súlyos lakhatási válságot okozott: az ingatlanárak és az albérleti díjak meredeken emelkedtek, miközben egyre több lakást inkább rövid távú, turistáknak szánt kiadásra használnak. Ez a folyamat fokozatosan kiszorítja a helyi lakosokat a központi kerületekből, és egyre nehezebbé teszi a megfizethető lakhatást a városban.

Valencia
Valencia új szabályokkal korlátozza a rövid távú lakáskiadást a túlturizmus miatt
Fotó: 123RF

Új szabályok a lakáskiadásban

A legfontosabb intézkedés, hogy egy adott városrészben a rövid távú turistalakások aránya nem haladhatja meg a teljes lakásállomány 2%-át. Emellett az új építésű lakások 98%-a kizárólag állandó lakhatásra használható, nem lehet turisztikai célra kiadni.
Ez gyakorlatban azt jelenti, hogy kevesebb lakás kerül ki a rövid távú piacra, és a meglévő kínálat is fokozatosan szűkülhet.

Mit jelent ez az utazóknak?

A turisták számára a legfontosabb változás, hogy:

  • kevesebb apartman lesz elérhető a belvárosban és a tengerpart közelében, 
  • a szállások gyorsabban betelhetnek, 
  • az árak bizonyos időszakokban emelkedhetnek. 

Ezért a szállásfoglalás tudatosabb tervezést igényel, különösen főszezonban.

Szigorúbb ellenőrzések

A hatóságok fokozottan fellépnek az illegális szálláshelyek ellen. Több száz engedély nélküli apartmant már bezártak, és a bírságok akár több százezer euróra is rúghatnak. Ez azt jelenti, hogy a hivatalos regisztráció nélküli szállások kockázatosabbak, mint korábban.

Valencia
Kevesebb apartman lesz elérhető a belvárosban és a tengerpart közelében 
Fotó: 123RF

Országos trend Spanyolországban

Nem csak Valencia lép, Barcelona, Málaga és más városok is hasonló szabályozásokat vezetnek be. Országosan több tízezer hirdetést vizsgálnak felül, és a cél mindenhol ugyanaz: a lakásokat visszaterelni a hosszú távú lakáspiacra.

Gyakorlati tanácsok utazóknak

  1. Foglaljunk korábban: A jó elhelyezkedésű szállások gyorsabban fogynak. Főszezonban érdemes hónapokkal előre foglalni.
  2. Számoljunk több szállásopcióval: A hotelek és apartmanhotelek szerepe nőni fog. Ezek drágábbak lehetnek, de kiszámíthatóbbak és szabályozottak.
  3. Ellenőrizzük az engedélyszámot: Apartmanfoglalásnál mindig meg kell nézni, hogy szerepel-e hivatalos regisztrációs szám. Ez segít elkerülni az illegális szállásokat.
  4. Legyünk rugalmasak a helyszínnel: A központi kerületek telítettek lehetnek. Pár metrómegálló távolság gyakran jobb ár-érték arányt ad.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!