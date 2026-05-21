Szigorodnak a szabályok a magyarok népszerű nyaralóhelyén - erre kell figyelni!

Valencia új korlátozásai a nyaralóapartmanokra új irányt jeleznek Spanyolországban. A város a lakhatási válság enyhítését és a tömegturizmus visszaszorítását célozza, miközben a spanyol turizmus egyre szigorúbb szabályozási környezetbe lép. A döntés az utazók számára is érezhető változásokat hozhat.
Új szabályok a spanyol turizmusban: Valencia szigorítja a szálláskiadást
Valencia, Spanyolország egyik legnépszerűbb tengerparti városa új, szigorúbb szabályokat vezet be a turizmus és különösen a rövid távú lakáskiadás területén. A cél a túlturizmus mérséklése és a lakhatási válság enyhítése, amely az elmúlt években egyre súlyosabb lett. A lépések nem egyediek: országos trend részei, amelyben több spanyol város újraszabályozza a turisztikai lakáskiadást – írja a Time Out.
Miért van szükség a változásra?
Valencia népszerűsége az elmúlt években hatalmasra nőtt: a belváros, a modern városrészek és a tengerpart évente turisták millióit vonzzák. A növekvő kereslet azonban súlyos lakhatási válságot okozott: az ingatlanárak és az albérleti díjak meredeken emelkedtek, miközben egyre több lakást inkább rövid távú, turistáknak szánt kiadásra használnak. Ez a folyamat fokozatosan kiszorítja a helyi lakosokat a központi kerületekből, és egyre nehezebbé teszi a megfizethető lakhatást a városban.
Új szabályok a lakáskiadásban
A legfontosabb intézkedés, hogy egy adott városrészben a rövid távú turistalakások aránya nem haladhatja meg a teljes lakásállomány 2%-át. Emellett az új építésű lakások 98%-a kizárólag állandó lakhatásra használható, nem lehet turisztikai célra kiadni.
Ez gyakorlatban azt jelenti, hogy kevesebb lakás kerül ki a rövid távú piacra, és a meglévő kínálat is fokozatosan szűkülhet.
Mit jelent ez az utazóknak?
A turisták számára a legfontosabb változás, hogy:
- kevesebb apartman lesz elérhető a belvárosban és a tengerpart közelében,
- a szállások gyorsabban betelhetnek,
- az árak bizonyos időszakokban emelkedhetnek.
Ezért a szállásfoglalás tudatosabb tervezést igényel, különösen főszezonban.
Szigorúbb ellenőrzések
A hatóságok fokozottan fellépnek az illegális szálláshelyek ellen. Több száz engedély nélküli apartmant már bezártak, és a bírságok akár több százezer euróra is rúghatnak. Ez azt jelenti, hogy a hivatalos regisztráció nélküli szállások kockázatosabbak, mint korábban.
Országos trend Spanyolországban
Nem csak Valencia lép, Barcelona, Málaga és más városok is hasonló szabályozásokat vezetnek be. Országosan több tízezer hirdetést vizsgálnak felül, és a cél mindenhol ugyanaz: a lakásokat visszaterelni a hosszú távú lakáspiacra.
Gyakorlati tanácsok utazóknak
- Foglaljunk korábban: A jó elhelyezkedésű szállások gyorsabban fogynak. Főszezonban érdemes hónapokkal előre foglalni.
- Számoljunk több szállásopcióval: A hotelek és apartmanhotelek szerepe nőni fog. Ezek drágábbak lehetnek, de kiszámíthatóbbak és szabályozottak.
- Ellenőrizzük az engedélyszámot: Apartmanfoglalásnál mindig meg kell nézni, hogy szerepel-e hivatalos regisztrációs szám. Ez segít elkerülni az illegális szállásokat.
- Legyünk rugalmasak a helyszínnel: A központi kerületek telítettek lehetnek. Pár metrómegálló távolság gyakran jobb ár-érték arányt ad.