Megdöbbentő összefüggést találtak a vércsoport és a hosszú élet között: ők élhetnek a legtöbb ideig

A tudósok egyre több bizonyítékot találnak arra, hogy a genetikai adottságok és az immunrendszer működése szorosan összefügg a várható élettartammal. Egyes kutatások szerint a vércsoport nemcsak a betegségek kockázatát, hanem az öregedés ütemét is befolyásolhatja.

Egyes kutatások szerint a vércsoport nemcsak a betegségek kockázatát, hanem az öregedés ütemét is befolyásolhatja

Fotó: 123RF

Kiderült, melyik vércsoporttal élhetünk a legtovább

Az, hogy meddig élünk és milyen egészségi állapotban öregszünk meg, nem csupán az életmódunkon múlik. Egyre több kutatás utal arra, hogy a vércsoportunk is jelentős szerepet játszhat az immunrendszer működésében, a betegségekkel szembeni ellenálló képességben, sőt akár a várható élettartamban is. A tudósok szerint van egy vércsoport, amely különösen kedvező lehet a hosszú és egészséges élet szempontjából.

A vércsoport többet árul el rólunk, mint gondolnánk

A vércsoportot legtöbben csupán egy fontos egészségügyi adatként tartják számon, pedig a kutatások szerint ennél jóval nagyobb jelentősége lehet. Az elmúlt évek vizsgálatai arra mutattak rá, hogy a vércsoport hatással lehet arra is, hogyan reagál szervezetünk a fertőzésekre, milyen betegségekre vagyunk hajlamosabbak, és milyen gyorsan zajlanak le a szervezet öregedési folyamatai.

A tudósok azt is megfigyelték, hogy a vércsoport befolyásolhatja az interferon-termelést, amely kulcsszerepet játszik a vírusfertőzések elleni védekezésben. Ez magyarázatot adhat arra, hogy egyes emberek könnyebben átvészelnek betegségeket, míg mások gyakrabban küzdenek fertőzésekkel vagy lassabban gyógyulnak.

A vércsoport az egészségre is hatással lehet

Fotó: 123RF

A nullás vércsoport lehet a legkedvezőbb

A jelenlegi kutatások alapján úgy tűnik, hogy a 0-s vércsoporttal rendelkező emberek bizonyos egészségügyi előnyökkel rendelkezhetnek. Több hosszú távú vizsgálat is arra jutott, hogy náluk alacsonyabb lehet a szív- és érrendszeri betegségek, például a stroke és a szívinfarktus kialakulásának kockázata.

A kutatók szerint ennek egyik oka az lehet, hogy a nullás vércsoportú emberek vérében kevesebb olyan molekula található, amely elősegíti a vérrögök kialakulását. Ez különösen fontos, hiszen a vérrögképződés számos súlyos szív- és érrendszeri probléma hátterében állhat.

Emellett a vizsgálatok szerint a nullás vércsoportúaknál ritkábbak lehetnek bizonyos gyulladásos folyamatok is, amelyek összefüggésbe hozhatók a krónikus betegségek és az idő előtti öregedés kialakulásával. Egyes kutatások szerint kisebb lehet náluk a cukorbetegség, bizonyos daganatos betegségek, valamint az Alzheimer-kór kialakulásának esélye is.