Megdöbbentő összefüggést találtak a vércsoport és a hosszú élet között: ők élhetnek a legtöbb ideig

A tudósok egyre több bizonyítékot találnak arra, hogy a genetikai adottságok és az immunrendszer működése szorosan összefügg a várható élettartammal. Egyes kutatások szerint a vércsoport nemcsak a betegségek kockázatát, hanem az öregedés ütemét is befolyásolhatja.
Kiderült, melyik vércsoporttal élhetünk a legtovább
Az, hogy meddig élünk és milyen egészségi állapotban öregszünk meg, nem csupán az életmódunkon múlik. Egyre több kutatás utal arra, hogy a vércsoportunk is jelentős szerepet játszhat az immunrendszer működésében, a betegségekkel szembeni ellenálló képességben, sőt akár a várható élettartamban is. A tudósok szerint van egy vércsoport, amely különösen kedvező lehet a hosszú és egészséges élet szempontjából.
A vércsoport többet árul el rólunk, mint gondolnánk
A vércsoportot legtöbben csupán egy fontos egészségügyi adatként tartják számon, pedig a kutatások szerint ennél jóval nagyobb jelentősége lehet. Az elmúlt évek vizsgálatai arra mutattak rá, hogy a vércsoport hatással lehet arra is, hogyan reagál szervezetünk a fertőzésekre, milyen betegségekre vagyunk hajlamosabbak, és milyen gyorsan zajlanak le a szervezet öregedési folyamatai.
A tudósok azt is megfigyelték, hogy a vércsoport befolyásolhatja az interferon-termelést, amely kulcsszerepet játszik a vírusfertőzések elleni védekezésben. Ez magyarázatot adhat arra, hogy egyes emberek könnyebben átvészelnek betegségeket, míg mások gyakrabban küzdenek fertőzésekkel vagy lassabban gyógyulnak.
A nullás vércsoport lehet a legkedvezőbb
A jelenlegi kutatások alapján úgy tűnik, hogy a 0-s vércsoporttal rendelkező emberek bizonyos egészségügyi előnyökkel rendelkezhetnek. Több hosszú távú vizsgálat is arra jutott, hogy náluk alacsonyabb lehet a szív- és érrendszeri betegségek, például a stroke és a szívinfarktus kialakulásának kockázata.
A kutatók szerint ennek egyik oka az lehet, hogy a nullás vércsoportú emberek vérében kevesebb olyan molekula található, amely elősegíti a vérrögök kialakulását. Ez különösen fontos, hiszen a vérrögképződés számos súlyos szív- és érrendszeri probléma hátterében állhat.
Emellett a vizsgálatok szerint a nullás vércsoportúaknál ritkábbak lehetnek bizonyos gyulladásos folyamatok is, amelyek összefüggésbe hozhatók a krónikus betegségek és az idő előtti öregedés kialakulásával. Egyes kutatások szerint kisebb lehet náluk a cukorbetegség, bizonyos daganatos betegségek, valamint az Alzheimer-kór kialakulásának esélye is.
Százéveseket vizsgáltak a kutatók
A Stanford Egyetem kutatói Stuart Kim genetikus professzor vezetésével több mint 800 százéves ember egészségügyi adatait elemezték. A vizsgálatok során azt tapasztalták, hogy a hosszú életet megélt emberek között kiemelkedően gyakori volt a nullás vércsoport.
A kutatás során arra is fény derült, hogy az úgynevezett AB0-gén – amely meghatározza a vércsoportunkat – kapcsolatban állhat az öregedési folyamatokkal és bizonyos betegségek kialakulásával.
A többi vércsoportnak is vannak előnyei és kockázatai
A szakértők hangsúlyozzák, hogy nincs tökéletes vércsoport. Mindegyik típus hordozhat előnyöket és kockázatokat is.
A svédországi Karolinska Intézet több mint ötmillió ember adatainak elemzése során például arra jutott, hogy:
- az A-s vércsoportúaknál nagyobb lehet a vérrögképződés esélye,
- a B-s vércsoportúaknál kisebb lehet a vesekő kialakulásának kockázata,
- a nullás vércsoportúaknál gyakoribbak lehetnek bizonyos vérzési rendellenességek,
- az RhD pozitív nőknél nagyobb eséllyel alakulhat ki terhességi magas vérnyomás.
Korábbi kutatások arra is rámutattak, hogy az A vércsoportú emberek kevésbé ellenállóak lehetnek bizonyos fertőző betegségekkel – például a maláriával – szemben.
A vércsoport nem garancia a hosszú életre
Bár az eredmények rendkívül érdekesek, a kutatók szerint fontos óvatosan kezelni őket. A vércsoport önmagában nem dönti el, ki meddig él. Az egészséges életmód továbbra is kulcsszerepet játszik a hosszú és egészséges életben.
A megfelelő táplálkozás, a rendszeres mozgás, a dohányzás kerülése, a stressz csökkentése és a rendszeres szűrővizsgálatok minden vércsoport esetében alapvetően fontosak.
A szakértők szerint a vércsoport inkább egyfajta genetikai térkép lehet, amely segíthet megérteni, milyen betegségekre lehetünk hajlamosabbak, és mire érdemes jobban odafigyelnünk.
Ez lehet a hosszú élet egyik titka
A jelenlegi kutatások alapján a nullás vércsoport valóban kedvezőbb lehet a hosszú élet szempontjából, különösen a szív- és érrendszeri betegségek alacsonyabb kockázata miatt. A tudósok azonban hangsúlyozzák: a genetikai adottságok mellett továbbra is a mindennapi életmódunk az egyik legfontosabb tényező.
A vércsoportunkat nem választhatjuk meg, de azt igen, hogyan vigyázunk az egészségünkre. És könnyen lehet, hogy éppen ez a valódi kulcsa a hosszú, aktív életnek.