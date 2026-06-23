Halálos veszély leselkedik ránk strandolás közben? Orvos válaszol az agyevő amőba fenyegetettségre

Lopakodó gyilkos rejtőzik a felmelegedő vizekben és egyre több helyen fordul elő. Ez a kis véglény az orrunkon keresztül hatol be, hogy napok alatt módszeresen felfalja az agyszövetünket. Nincs ellenszérum, nincs menekvés. Az agyevő amőba halálozási aránya szinte százszázalékos, emiatt a legvidámabb strandolás is tragédiába fordulhat. Dr. Rusvai Miklós virológus elárulja, hogyan kerülhetjük el, hogy találkozzunk vele.Bár a klímaváltozás miatt egyre több szó esik róla, fontos tudni, hogy ez az amőba mindig is ott volt a természetben. Ez a halálos, hívatlan albérlő már a szomszédunkban is megjelent. Dr. Rusvai Miklós virológus szerint az agyevő amőba nem válogat, és bár ritka vendég, ha egyszer megtalálja az utat az orrunkon keresztül, nincs semmi, amivel megállítható lenne a pusztítás.
Mi az az agyevő amőba?
Az agyevő amőba az amőbák egyik fajtája, amely édesvizekben, főleg piszkos, kezeletlen vizekben található meg. A tünetek (láz, fejfájás, hányinger) sajnos nagyon hasonlítanak egy sima influenzára vagy bakteriális agyhártyagyulladásra, ezért is nehéz időben felismerni. Mire a szakemberek rájönnek, hogy mi a probléma, a folyamat már megállíthatatlan.
Dr. rusvai Milós szerint az agyevő amőba halálozási aránya csaknem 100%-os
Egy speciális fertőzési mód kell ahhoz, hogy megtelepedjen az emberben, ugyanis orron keresztül kell, hogy történjen a fertőzés. Mivel pedig az ember általában irtózik attól, hogy az orrába menjen a víz, véletlenül szokott az ilyesmi előfordulni. ”
– válaszolt Dr. Rusvai virológus az Origó kérdésére.
Szerinte ha ez megtörténik, akkor az esetek 91%-ban halálos, még ha időben el is kezdik a kezelést.
Főleg gyerekeknél fordul elő az agyevő amőba
A legnagyobb veszélyben a pancsoló gyerekek vannak. „Főleg gyerekeknél szokott előfordulni, akik pocskolnak, fröcskölnek, adott esetben az orrukba is belemegy a víz. Tehát mindig az orrüregen keresztül kell történjen a fertőződés, és a szaglóideg mentén, ami mindössze 3-4 cm-re van az agytól, közvetlenül az orr belső felületétől az agyig egy nagyon rövid és nagyon vastag ideg vezet. Tehát ennek a szaglóidegnek a mentén terjed fel az agyba, ott szaporodik el, és okozza az agy degenerációját” – mondta Dr. Rusvai. Ami azt illeti, korábban megírtuk, hogy tavaly a szlovákiai párkányban történt egy ilyen eset.
Magyarországon belül lehet vele a természetben találkozni?
Dr. Rusvai szerint habár halálos ez az előlény, az itthoni körölmények között szinte lehetlen elkapni, mert a környezeti feltételek nálunk nem adottak. Mint mondta: „Ez egy nagyon melegkedvelő, egysejtű véglény, amelyik általában 30 fokos vizekben kezdi igazán jól érezni magát, és akkor kezd el szaporodni. Nálunk a szabad vizek nem melegednek fel ilyen mértékben, legfeljebb a kisebb, sekélyebb bányatavak és a holtágak.” Ha nagyon rettegünk tőle, mindösszesen két dolgot kell tennünk: a kánikula csúcsán kerüljük a sekély, elszikesedett kis tavakat és ne ugorjunk fejest a vízbe.
Érhet minket kellemetlen meglepetés pihenés közben?
A szakember szerint habár a wellness szállodákban és uszodákban a termálvíz néha több is, mint 30 fok, de ha jól van kezelve a víz, nem kell fertőzéstől tartani. Dr. Rusvai szerint az esély minimális: „Ez az egysejtű elég érzékeny azokra a fertőtlenítő szerekre, amik például az uszodában, a közfürdőkben, wellness szállodákban használatosak, és a vízbe rakják őket. Ezekben a vizekben nem tud szaporodni, kipusztul belőlük. Tehát általában szabad vízi fertőzés szokta okozni.”
Ha nem akarjuk elkapni az agyevő amőbát, nem menjünk Amerikába
Ez az élőlény a Földön is elég ritka. Viszont a szakember óva int mindenkit, hogy Amerika napsütötte partjaira menjen, ha nem akarja elkapni. „Az egyik leggyakoribb előfordulási helye érdekes módon a világ egyik legfejlettebb országa, az Amerikai Egyesült Államok. Floridában elég gyakori.”
A Balaton mélyebb részei vagy a folyamatosan ellenőrzött gyógyfürdőink viszont továbbra is a biztonságosak. Szóval nyugi, a legnagyobb veszély nem a magyar strandokon leselkedik ránk, az továbbra is a túlárazott lángosban és a leégésben merül ki.
Dr. Rusvai az agyevő amőbákról: