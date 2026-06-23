Halálos veszély leselkedik ránk strandolás közben? Orvos válaszol az agyevő amőba fenyegetettségre

Lopakodó gyilkos rejtőzik a felmelegedő vizekben és egyre több helyen fordul elő. Ez a kis véglény az orrunkon keresztül hatol be, hogy napok alatt módszeresen felfalja az agyszövetünket. Nincs ellenszérum, nincs menekvés. Az agyevő amőba halálozási aránya szinte százszázalékos, emiatt a legvidámabb strandolás is tragédiába fordulhat. Dr. Rusvai Miklós virológus elárulja, hogyan kerülhetjük el, hogy találkozzunk vele.Bár a klímaváltozás miatt egyre több szó esik róla, fontos tudni, hogy ez az amőba mindig is ott volt a természetben. Ez a halálos, hívatlan albérlő már a szomszédunkban is megjelent. Dr. Rusvai Miklós virológus szerint az agyevő amőba nem válogat, és bár ritka vendég, ha egyszer megtalálja az utat az orrunkon keresztül, nincs semmi, amivel megállítható lenne a pusztítás.

Az agyevő amőba a hazai vizekben is veszélyt jelenthet a strandolókra.

Fotó: crystal light / Shutterstock

Mi az az agyevő amőba?

Az agyevő amőba az amőbák egyik fajtája, amely édesvizekben, főleg piszkos, kezeletlen vizekben található meg. A tünetek (láz, fejfájás, hányinger) sajnos nagyon hasonlítanak egy sima influenzára vagy bakteriális agyhártyagyulladásra, ezért is nehéz időben felismerni. Mire a szakemberek rájönnek, hogy mi a probléma, a folyamat már megállíthatatlan.

Dr. rusvai Milós szerint az agyevő amőba halálozási aránya csaknem 100%-os

Egy speciális fertőzési mód kell ahhoz, hogy megtelepedjen az emberben, ugyanis orron keresztül kell, hogy történjen a fertőzés. Mivel pedig az ember általában irtózik attól, hogy az orrába menjen a víz, véletlenül szokott az ilyesmi előfordulni. ”

– válaszolt Dr. Rusvai virológus az Origó kérdésére.

Szerinte ha ez megtörténik, akkor az esetek 91%-ban halálos, még ha időben el is kezdik a kezelést.

Főleg gyerekeknél fordul elő az agyevő amőba

A legnagyobb veszélyben a pancsoló gyerekek vannak. „Főleg gyerekeknél szokott előfordulni, akik pocskolnak, fröcskölnek, adott esetben az orrukba is belemegy a víz. Tehát mindig az orrüregen keresztül kell történjen a fertőződés, és a szaglóideg mentén, ami mindössze 3-4 cm-re van az agytól, közvetlenül az orr belső felületétől az agyig egy nagyon rövid és nagyon vastag ideg vezet. Tehát ennek a szaglóidegnek a mentén terjed fel az agyba, ott szaporodik el, és okozza az agy degenerációját” – mondta Dr. Rusvai. Ami azt illeti, korábban megírtuk, hogy tavaly a szlovákiai párkányban történt egy ilyen eset.