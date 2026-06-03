Mindenki konyhájában ott van, mégis káros lehet a szervezetünkre: szakértők figyelmeztetnek

Sokan rutinból nyúlnak a fóliához, ha sütni vagy csomagolni szeretnének, pedig a szakértők szerint nem minden helyzetben ideális választás. Az alufólia bizonyos körülmények között alumíniumot juttathat az ételbe, ezért nem árt tisztában lenni a használatának szabályaival.

Alufólia használata: sütés közben kezdődhet a probléma

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Amit az alufólia használatáról tudni érdemes, mielőtt legközelebb sütni kezdenél

Az alufólia évtizedek óta a konyhák egyik legnépszerűbb kelléke, mégis egyre több szakértő figyelmeztet arra, hogy nem minden esetben biztonságos a használata. Különösen sütéskor és bizonyos ételek tárolásánál érdemes óvatosnak lenni, mert az alumínium könnyebben az ételbe kerülhet, mint gondolnánk.

Nem csak az alufóliában van alumínium

Az alumínium természetes módon jelen van a környezetben, ezért kisebb mennyiségben szinte folyamatosan találkozunk vele. Megtalálható az ivóvízben, számos élelmiszerben, egyes gyógyszerekben, kozmetikumokban és dezodorokban is.

A szakértők szerint a szervezetbe jutó alumínium nagy része nem szívódik fel, ugyanakkor felesleges tovább növelni a bevitelét olyan forrásokkal, amelyek könnyen kiválthatók.

Sütés közben kezdődhet a probléma

A legtöbb kérdés az alufóliában készített ételekkel kapcsolatban merül fel. Magas hőmérsékleten ugyanis az alumínium kioldódhat a fóliából, és bekerülhet az ételbe.

A kioldódás mértéke annál nagyobb lehet, minél magasabb hőfokon és minél hosszabb ideig készül az étel. Különösen igaz ez a savas vagy sós fogásokra, például a citromos, paradicsomos, ecetes vagy erősen fűszerezett ételekre.

Ezért a szakemberek szerint a sütőben készült fogásoknál érdemes inkább hőálló üveg- vagy porcelánedényt használni.

Nem minden alufóliás étel jelent veszélyt

Fontos ugyanakkor, hogy az alufólia használata nem egyenlő az egészségkárosítással. Egy egyszerű sült hús vagy más, nem savas közegben készülő étel esetében az alumínium-bevitel általában nem jelent számottevő kockázatot.

A szakértők szerint elsősorban a savas összetevők gyorsítják fel az alumínium oldódását, ezért ezeknél az ételeknél indokolt a nagyobb óvatosság.