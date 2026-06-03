Mindenki konyhájában ott van, mégis káros lehet a szervezetünkre: szakértők figyelmeztetnek

Sokan rutinból nyúlnak a fóliához, ha sütni vagy csomagolni szeretnének, pedig a szakértők szerint nem minden helyzetben ideális választás. Az alufólia bizonyos körülmények között alumíniumot juttathat az ételbe, ezért nem árt tisztában lenni a használatának szabályaival.
Amit az alufólia használatáról tudni érdemes, mielőtt legközelebb sütni kezdenél
Az alufólia évtizedek óta a konyhák egyik legnépszerűbb kelléke, mégis egyre több szakértő figyelmeztet arra, hogy nem minden esetben biztonságos a használata. Különösen sütéskor és bizonyos ételek tárolásánál érdemes óvatosnak lenni, mert az alumínium könnyebben az ételbe kerülhet, mint gondolnánk.
Nem csak az alufóliában van alumínium
Az alumínium természetes módon jelen van a környezetben, ezért kisebb mennyiségben szinte folyamatosan találkozunk vele. Megtalálható az ivóvízben, számos élelmiszerben, egyes gyógyszerekben, kozmetikumokban és dezodorokban is.
A szakértők szerint a szervezetbe jutó alumínium nagy része nem szívódik fel, ugyanakkor felesleges tovább növelni a bevitelét olyan forrásokkal, amelyek könnyen kiválthatók.
Sütés közben kezdődhet a probléma
A legtöbb kérdés az alufóliában készített ételekkel kapcsolatban merül fel. Magas hőmérsékleten ugyanis az alumínium kioldódhat a fóliából, és bekerülhet az ételbe.
A kioldódás mértéke annál nagyobb lehet, minél magasabb hőfokon és minél hosszabb ideig készül az étel. Különösen igaz ez a savas vagy sós fogásokra, például a citromos, paradicsomos, ecetes vagy erősen fűszerezett ételekre.
Ezért a szakemberek szerint a sütőben készült fogásoknál érdemes inkább hőálló üveg- vagy porcelánedényt használni.
Nem minden alufóliás étel jelent veszélyt
Fontos ugyanakkor, hogy az alufólia használata nem egyenlő az egészségkárosítással. Egy egyszerű sült hús vagy más, nem savas közegben készülő étel esetében az alumínium-bevitel általában nem jelent számottevő kockázatot.
A szakértők szerint elsősorban a savas összetevők gyorsítják fel az alumínium oldódását, ezért ezeknél az ételeknél indokolt a nagyobb óvatosság.
Okoz Alzheimer-kórt vagy mellrákot?
Az alumíniummal kapcsolatban régóta keringenek aggasztó feltételezések. Sokan attól tartanak, hogy hozzájárulhat az Alzheimer-kór vagy akár a mellrák kialakulásához.
A jelenlegi tudományos eredmények azonban nem igazolták egyértelműen ezeket az összefüggéseket. Bár több kutatás vizsgálta a lehetséges kapcsolatot, ma sincs bizonyíték arra, hogy a mindennapi alumínium-expozíció közvetlenül felelős lenne e betegségek kialakulásáért – írja az Egészség Kalauz.
Ennyi alumíniumot még tolerál a szervezet
Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság szerint a tolerálható heti alumíniumbevitel testtömeg-kilogrammonként 1 milligramm.
Ez azt jelenti, hogy egy 60 kilogrammos ember esetében heti 60 milligramm alumínium még elfogadható mennyiségnek számít. A szakemberek szerint ennek jelentős része már a normál táplálkozással bekerül a szervezetbe, ezért nem érdemes további forrásokkal növelni a terhelést.
Tároláskor sem árt az óvatosság
Nemcsak sütéskor, hanem az ételek tárolásakor is érdemes körültekintőnek lenni. Hideg, száraz élelmiszerek rövid ideig történő csomagolására az alufólia továbbra is jó választás lehet.
Hosszabb tárolásra azonban a szakértők inkább a jól záródó üveg- vagy műanyag dobozokat javasolják. A romlandó élelmiszerek fóliába csomagolása ugyanis nem biztosít tökéletes légmentes zárást, ráadásul a só és a fűszerek idővel szintén elősegíthetik az alumínium kioldódását.
Ezt érdemes megjegyezni az alufóliáról
Az alufóliát nem szükséges száműzni a konyhából, de nem mindegy, hogyan használjuk. Hideg szendvicsekhez vagy rövid ideig tartó csomagoláshoz továbbra is praktikus megoldás lehet, sütéshez és savas ételekhez viszont érdemes más eszközt választani.
Egy apró konyhai szokás megváltoztatásával jelentősen csökkenthető a felesleges alumíniumbevitel, és ehhez még le sem kell mondani a kedvenc fogásainkról.