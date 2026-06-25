Nem tud aludni ebben a melegben? Ez a 9 tanács sokat segíthet

A tartós meleg megnehezítheti az elalvást, valamint gyakoribb éjszakai felébredéseket is okozhat. Alvásszakértők szerint ugyanakkor megfelelő előkészületekkel mérsékelhetők a hőség kellemetlen hatásai – számolt be róla a BBC.

Szakértők szerint néhány egyszerű szokás is segítheti az alvás nyugodtabbá tételét (képünk illusztráció)

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Mit javasolnak a szakértők az alvás javítására?

1. Ne szundítson napközben

A meleg miatt természetes lehet a nappali fáradtság, de a szakértők azt javasolják, hogy az álmosságot inkább estére tartogassuk, mert a nappali alvás megnehezítheti az elalvást.

2. Tartsa meg a megszokott esti rutint

A lefekvés időpontját és az esti szokásokat érdemes a hőség idején is változatlanul tartani, mert ez segíti a szervezet természetes alvási ritmusát.

3. Hűtse le a hálószobát

Napközben célszerű behúzni a függönyöket vagy redőnyöket, a napsütötte oldalon zárva tartani az ablakokat, majd este kereszthuzattal lehűteni a helyiséget.

4. Válasszon vékony ágyneműt

A könnyű pamutlepedő és a természetes anyagból készült, bő hálóruha segíthet a test hőleadásában, miközben érdemes egy könnyű takarót is kéznél tartani.

5. Használjon ventilátort vagy hűtse a lábát

A ventilátor elősegíti az izzadság párolgását. Ha nem áll rendelkezésre, egy hideg vizes palack vagy lehűtött zokni is enyhítheti a melegérzetet.

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