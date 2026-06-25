Ez a vitamin lehet az Alzheimer-kór ellenszere a tudósok szerint

Az Alzheimer-kór és a különböző neurodegeneratív betegségek az érintettek mellett a családtagok számára is hatalmas terhet jelentenek. A jelenleg elérhető terápiák többsége sajnos csak tüneti kezelést nyújt, vagy legjobb esetben is csupán lassítani képes a folyamatot, a betegség okozta pusztítást azonban nem tudja visszafordítani. Egy friss tudományos felfedezés viszont most egészen új megközelítést hozhat a gyógyításba: a kutatók egy olyan megoldáson dolgoznak, amely képes lehet pótolni az elpusztult agysejteket.
Vitamin az Alzheimer-kór ellen?
A K-vitaminról a legtöbbünknek a véralvadás szabályozása vagy a csontok egészsége jut eszébe, pedig az idegrendszer védelmében is kulcsszerepe van. A tokiói Shibaura Műszaki Intézet munkatársai arra voltak kíváncsiak, mi történik, ha felerősítik a vitamin jótékony hatásait. A kutatás során a K-vitamint ötvözték az A-vitamin egyik aktív formájával, amely a sejtek fejlődéséért és éréséért felelős. Az így kapott „szupervitamin” a tesztek alapján háromszor hatékonyabban ösztönözte az agyban lévő alvó előd-sejteket arra, hogy új, működő idegsejtekké alakuljanak, mint a természetes vitamin. Ez azt jelenti, hogy a vegyület aktívan segítheti az agyszövet regenerációját az Alzheimer-kór által károsított területeken.
Felébresztették az agy beépített testőrét
A részletes tanulmány arra is rávilágított, pontosan milyen biokémiai folyamat áll a háttérben. Az agyunkban található egy természetes védőmolekula, amely egyfajta belső testőrként óvja az idegsejteket a túlterhelődéstől és a sérülésektől. Csakhogy az agyban jelen van egy olyan enzim is, amely folyamatosan bontja és hatástalanítja ezt a védőmolekulát. Amikor a kutatók blokkolták ennek a lebontó enzimnek a működését, a védelmező molekulák szintje felugrott: az agy-gerincvelői folyadékban csaknem 100-200-szoros emelkedést mértek. Ez a biológiai pajzs pedig képessé teszi az idegrendszert arra, hogy kivédje az Alzheimer-kór támadását.
Újraszigetelik az idegpályákat
Az Alzheimer-kór nemcsak magukat a sejteket pusztítja, hanem az idegpályákat körülvevő védőburkot, az úgynevezett mielinhüvelyt is. Ha ez a burok megsérül, az információáramlás akadozni kezd – ez vezet a memóriazavarokhoz és a gondolkodási képességek romlásához. A legfrissebb zsíranalízis-vizsgálatok szerint az új eljárás pontosan ezt a problémát célozza meg.
A kezelés hatására olyan jótékony zsírsavak épülnek be az agyszövetbe, amelyek képesek újjáépíteni és újraszigetelni a sérült idegpályákat, visszaállítva a sejtek közötti egészséges kommunikációt.
A folyamat a mozgáskoordinációért felelős receptorokat is védi, így a Parkinson-kór kezelésében is hatékony lehet.
Átjut a legszigorúbb védvonalon is
Sok ígéretes hatóanyag ott bukik el, hogy képtelen áthatolni a vér-agy gáton – azon a szigorú szűrőrendszeren, amely az agyunkat védi a káros anyagoktól. A módosított K-vitamin-származék azonban könnyedén átjutott ezen az akadályon, és közvetlenül az agyszövetben halmozódott fel. A részletes metabolomikai mérések igazolták, hogy semmilyen káros vagy mérgező mellékhatás nem jelentkezett: a vese, a máj és a vérplazma mutatói mindvégig teljesen egészségesek maradtak.
Bár a szakemberek hangsúlyozzák, hogy a vizsgálatokat egyelőre sejtkultúrákon és egereken végezték, az eredmények így is hatalmas mérföldkőnek számítanak. Ha a klinikai, embereken végzett kísérletek is sikerrel zárulnak, az új eljárás alapjaiban változtathatja meg az Alzheimer-kórban szenvedők életminőségét, és hozhatja vissza a méltóságteljes időskor lehetőségét.
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