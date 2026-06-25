Ez a vitamin lehet az Alzheimer-kór ellenszere a tudósok szerint

Az Alzheimer-kór és a különböző neurodegeneratív betegségek az érintettek mellett a családtagok számára is hatalmas terhet jelentenek. A jelenleg elérhető terápiák többsége sajnos csak tüneti kezelést nyújt, vagy legjobb esetben is csupán lassítani képes a folyamatot, a betegség okozta pusztítást azonban nem tudja visszafordítani. Egy friss tudományos felfedezés viszont most egészen új megközelítést hozhat a gyógyításba: a kutatók egy olyan megoldáson dolgoznak, amely képes lehet pótolni az elpusztult agysejteket.

Alzheimer-kór ellen vitamint vesz be egy nő

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Vitamin az Alzheimer-kór ellen?

A K-vitaminról a legtöbbünknek a véralvadás szabályozása vagy a csontok egészsége jut eszébe, pedig az idegrendszer védelmében is kulcsszerepe van. A tokiói Shibaura Műszaki Intézet munkatársai arra voltak kíváncsiak, mi történik, ha felerősítik a vitamin jótékony hatásait. A kutatás során a K-vitamint ötvözték az A-vitamin egyik aktív formájával, amely a sejtek fejlődéséért és éréséért felelős. Az így kapott „szupervitamin” a tesztek alapján háromszor hatékonyabban ösztönözte az agyban lévő alvó előd-sejteket arra, hogy új, működő idegsejtekké alakuljanak, mint a természetes vitamin. Ez azt jelenti, hogy a vegyület aktívan segítheti az agyszövet regenerációját az Alzheimer-kór által károsított területeken.

Felébresztették az agy beépített testőrét

A részletes tanulmány arra is rávilágított, pontosan milyen biokémiai folyamat áll a háttérben. Az agyunkban található egy természetes védőmolekula, amely egyfajta belső testőrként óvja az idegsejteket a túlterhelődéstől és a sérülésektől. Csakhogy az agyban jelen van egy olyan enzim is, amely folyamatosan bontja és hatástalanítja ezt a védőmolekulát. Amikor a kutatók blokkolták ennek a lebontó enzimnek a működését, a védelmező molekulák szintje felugrott: az agy-gerincvelői folyadékban csaknem 100-200-szoros emelkedést mértek. Ez a biológiai pajzs pedig képessé teszi az idegrendszert arra, hogy kivédje az Alzheimer-kór támadását.

Újraszigetelik az idegpályákat

Az Alzheimer-kór nemcsak magukat a sejteket pusztítja, hanem az idegpályákat körülvevő védőburkot, az úgynevezett mielinhüvelyt is. Ha ez a burok megsérül, az információáramlás akadozni kezd – ez vezet a memóriazavarokhoz és a gondolkodási képességek romlásához. A legfrissebb zsíranalízis-vizsgálatok szerint az új eljárás pontosan ezt a problémát célozza meg.

A kezelés hatására olyan jótékony zsírsavak épülnek be az agyszövetbe, amelyek képesek újjáépíteni és újraszigetelni a sérült idegpályákat, visszaállítva a sejtek közötti egészséges kommunikációt.

A folyamat a mozgáskoordinációért felelős receptorokat is védi, így a Parkinson-kór kezelésében is hatékony lehet.