Kihagyhatatlan balatoni bakancslista: 5 zseniális helyszín az északi parton, amiért érdemes útra kelni

A hűvösebb vizű, gyorsabban mélyülő északi parti strandok mellett a régió kulturális öröksége és geológiai formációi adják a környék igazi karakterét. A vulkanikus tanúhegyek, a középkori várromok és a mediterrán hangulatú lankák tökéletes célpontot jelentenek azoknak, akik a napozás mellett tartalmas programokra is vágynak. A part menti települések történelmi utcái és a hátország tanösvényei biztosítják, hogy a balatoni látnivalók minden korosztály számára tartogassanak felfedeznivalót a legforróbb hónapokban is.

A balatoni látnivalók közül szó szerint kiemelkedik a Hegyestű.

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Melyek a legkülönlegesebb balatoni látnivalók az északi parton?

Cikkünkben ezúttal a Balaton északi partjának legizgalmasabb, legkülönlegesebb látnivalóiból mutatunk be egy csokorral.

Szigligeti vár

A Balaton erődítményeként is emlegetett szigligeti vár több mint 750 éves múltra tekint vissza, és egy vulkanikus kúp tetején magasodik a víztükör fölé. A falakról belátható az egész Tapolcai-medence, a bástyák között sétálva pedig megelevenedik a török kori végvári élet. A nemrégiben felújított kiállítóterek és a fegyverbemutatók garantálják a történelmi időutazást.

Hegyestű Geológiai Bemutatóhely

Monoszló mellett található ez a félbevágott bazaltkúp, amely egy egykori vulkán kráterének belsejét teszi láthatóvá. Az Európában is ritkaságnak számító, orgonasípszerűen sorakozó bazaltoszlopok lenyűgöző látványt nyújtanak a látogatóknak. A Hegyestű tetejéről nyíló panoráma segítségével jól megfigyelhető a Balaton-felvidék jellegzetes tájszerkezete.

Tihanyi Bencés Apátság és a Pisky-sétány

Az 1055-ben alapított monostor altemploma a legfontosabb Árpád-kori építészeti emlékünk, ahol I. András király sírja is található. A tihanyi apátságtól induló Pisky-sétányról páratlan kilátás nyílik a tó keleti medencéjére és a Belső-tóra. A környéken sétálva a történelmi atmoszféra és a tihanyi visszhang legendája fonódik össze.

Tapolcai-tavasbarlang

A város szívében húzódó barlangrendszert csónakkal lehet bejárni, ami egyedülálló élményt nyújt a föld alatti karsztvizek világában. A tiszta, türkizkék víz és a megvilágított sziklafalak különleges hangulatot árasztanak a mélyben. A Tapolcai-tavasbarlang feletti látogatóközpont interaktív kiállítással mutatja be a karsztvidékek kialakulását.