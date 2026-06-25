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barlangtúra

Top 5 festői szépségű barlang Magyarországon, ahol az egész család jól érezheti magát

1 órája
Olvasási idő: 7 perc
Csónakázás a Tapolcai-tavasbarlangban
Csónakázás a Tapolcai-tavasbarlangban
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A Barlangok Világnapja minden évben kiváló alkalom a föld alatti világ felfedezésére. Ebből az apropóból mutatunk 5 csodaszép magyarországi barlangot. Készen áll egy hűsítő időutazásra?
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barlangtúraBarlangok Világnapaktív kikapcsolódáscsaládi programbarlang

A barlanglátogatás nemcsak frissítő fizikai aktivitás, hanem kiváló közös tanulási élmény is, amely során a gyerekek kézzelfogható közelségből ismerhetik meg ezeket a csodaszép természeti képződményeket, az egyes barlangok történetét, a karsztosodási folyamatokat és a különleges cseppkőképződményeket. Magyarországon számos csodás barlang várja a családokat, a könnyű sétáktól a kalandos túrákig. A legnépszerűbb helyszíneken a tikkasztó melegben is kellemes, 10-12 Celsius-fokos hőmérséklet és kristálytiszta levegő fogadja a látogatókat. 

Csodabogyós-barlang
Június 25-én, a Barlangok Világnapján a természet legrejtettebb kincseit, a barlangokat ünnepeljük. Fotó: Shutterstock

Öt festői barlang Magyarországon, ahova családdal is érdemes ellátogatni 

A kiépített útvonalakon való biztonságos barangolás vagy egy földalatti csónakázás igazi, életre szóló kalandot nyújthat az egész családnak. Ráadásul a barlangok tiszta, magas páratartalmú levegője kifejezetten jótékony hatással van a légutakra, így a kirándulás az egészség megőrzését is szolgálja. Magyarország barlangvilága rendkívül gazdag és változatos − a Barlangok Világnapja alkalmából alább öt csodaszép barlangot ajánlunk.

Tapolcai-tavasbarlang

A Tapolcai-tavasbarlang igazi kuriózum, hiszen ez hazánk egyetlen olyan barlangja, amelyet a látogatók maguk evezve, csónakból fedezhetnek fel. A város házai alatt kanyargó, kristálytiszta kékeszöld víz látványa önmagában is lenyűgöző látvány, ráadásul a barlang felett egy modern látogatóközpont is működik, ahol a gyerekek játékos, interaktív formában, kúszóbarlangban és 3D-s moziban ismerkedhetnek meg a karsztvidékek titkaival.

Pál-völgyi-barlang

A fővárosban rejtőző Pál-völgyi-barlang a maga több mint harminc kilométeres kiterjedésével Magyarország leghosszabb barlangrendszere. A látogatható szakasz igazi meseország a kicsiknek, hiszen a falakon látható kalcitkristályok és kagyló kövületek mellett olyan különleges, állatokra emlékeztető sziklaformációkat fedezhetnek fel a túravezető segítségével, mint a barlang híres krokodilja és elefántja.

Pál-völgyi-barlang
A Pál-völgyi-barlang igazi meseországot tár elénk. Fotó: Shutterstock

Baradla-barlang 

Az aggteleki Baradla-barlang méreteivel és korával nyűgözi le a családokat, hiszen ez hazánk legrégebben kutatott, leghosszabb és cseppkövekben leggazdagabb barlangja, amely ráadásul a Világörökség része. Az óriási, föld alatti termek akusztikája zseniális, a túrák során felcsendülő zene és a sejtelmes fények játéka garantáltan libabőrt okoz, életre szóló élményt nyújtva kicsiknek és nagyoknak egyaránt.

Baradla-barlang, Aggtelek
Sejtelmes fényjáték a Baradla-barlangban. Fotó: Shutterstock

Szent István-barlang

A Lillafüreden található Szent István-barlang a Bükk-hegység egyik legszebb ékköve, amely különösen híres a formagazdag cseppkőoszlopairól, a monumentális Kupola-csarnokról, valamint a Megfagyott vízesésről. A barlang tiszta, százszázalékos páratartalmú levegője gyógyhatású, így a látogatás nemcsak látványos, hanem az egészségnek is jót tesz.

Szent István-barlang, Lillafüred
A Szent István-barlang levegője gyógyító hatású. Fotó: Shutterstock

Csodabogyós-barlang

A balatonedericsi Csodabogyós-barlang azokat a családokat várja, akik a klasszikus sétautak helyett valódi, aktív kalandra vágynak. Itt nincsenek kiépített betonjárdák és villanyfények; a látogatók overallban, sisakban és fejlámpával, szakavatott vezetők kíséretében, helyenként négykézláb vagy hason csúszva fedezhetik fel a természetes hasadékokat, ami a nagyobb gyerekeknek és a felnőtteknek is egy felejthetetlen, igazi Indiana Jones-szerű élményt nyújt.

Csodabogyós-barlang
Az aktív kikapcsolódásra vágyók számára a Csodabogyós-barlang lehet a befutó. Fotó: Shutterstock

A barlangtúrákra a kánikulában is 10-12 °C-os hőmérséklethez kell öltözni, a hosszú ujjú pulóver és hosszú nadrág viselése elengedhetetlen. A nyirkos járatok miatt a legkisebbeknek és a felnőtteknek is zárt, recés és tapadós talpú sportcipőt vagy túrabakancsot kell viselniük, papucs és szandál használata tilos.

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