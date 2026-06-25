Top 5 festői szépségű barlang Magyarországon, ahol az egész család jól érezheti magát

A barlanglátogatás nemcsak frissítő fizikai aktivitás, hanem kiváló közös tanulási élmény is, amely során a gyerekek kézzelfogható közelségből ismerhetik meg ezeket a csodaszép természeti képződményeket, az egyes barlangok történetét, a karsztosodási folyamatokat és a különleges cseppkőképződményeket. Magyarországon számos csodás barlang várja a családokat, a könnyű sétáktól a kalandos túrákig. A legnépszerűbb helyszíneken a tikkasztó melegben is kellemes, 10-12 Celsius-fokos hőmérséklet és kristálytiszta levegő fogadja a látogatókat.

Június 25-én, a Barlangok Világnapján a természet legrejtettebb kincseit, a barlangokat ünnepeljük. Fotó: Shutterstock

Öt festői barlang Magyarországon, ahova családdal is érdemes ellátogatni

A kiépített útvonalakon való biztonságos barangolás vagy egy földalatti csónakázás igazi, életre szóló kalandot nyújthat az egész családnak. Ráadásul a barlangok tiszta, magas páratartalmú levegője kifejezetten jótékony hatással van a légutakra, így a kirándulás az egészség megőrzését is szolgálja. Magyarország barlangvilága rendkívül gazdag és változatos − a Barlangok Világnapja alkalmából alább öt csodaszép barlangot ajánlunk.

Tapolcai-tavasbarlang

A Tapolcai-tavasbarlang igazi kuriózum, hiszen ez hazánk egyetlen olyan barlangja, amelyet a látogatók maguk evezve, csónakból fedezhetnek fel. A város házai alatt kanyargó, kristálytiszta kékeszöld víz látványa önmagában is lenyűgöző látvány, ráadásul a barlang felett egy modern látogatóközpont is működik, ahol a gyerekek játékos, interaktív formában, kúszóbarlangban és 3D-s moziban ismerkedhetnek meg a karsztvidékek titkaival.

Pál-völgyi-barlang

A fővárosban rejtőző Pál-völgyi-barlang a maga több mint harminc kilométeres kiterjedésével Magyarország leghosszabb barlangrendszere. A látogatható szakasz igazi meseország a kicsiknek, hiszen a falakon látható kalcitkristályok és kagyló kövületek mellett olyan különleges, állatokra emlékeztető sziklaformációkat fedezhetnek fel a túravezető segítségével, mint a barlang híres krokodilja és elefántja.

A Pál-völgyi-barlang igazi meseországot tár elénk. Fotó: Shutterstock

Baradla-barlang

Az aggteleki Baradla-barlang méreteivel és korával nyűgözi le a családokat, hiszen ez hazánk legrégebben kutatott, leghosszabb és cseppkövekben leggazdagabb barlangja, amely ráadásul a Világörökség része. Az óriási, föld alatti termek akusztikája zseniális, a túrák során felcsendülő zene és a sejtelmes fények játéka garantáltan libabőrt okoz, életre szóló élményt nyújtva kicsiknek és nagyoknak egyaránt.