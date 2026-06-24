Jobb vagy bal? Kiderült, a test melyik oldalán alakulhat ki a bőrrák a legnagyobb eséllyel

A bőrrák nem mindig egy feltűnő anyajegy megjelenésével kezdődik. Idővel olyan jelek is megjelenhetnek, mint például egy-egy seb, hámló vagy kérges folt, vagy egy szokatlanul gyorsan növekvő csomó. Különösen veszélyeztetettek azok a bőrfelületek – a test jobb vagy bal oldalán – , amelyeket rendszeresen ér UV-sugárzás.

A rendszeres önellenőrzés és a figyelmeztető jelek ismerete segíthet abban, hogy időben felismerjük a bőrrák tüneteit. Fotó: 1st footage / Shutterstock

Veszélyben az autóvezetők

Vezetés közben sokszor észre sem vesszük, hogy a napfény folyamatosan ugyanazokat a testrészeinket éri az oldalsó ablakon keresztül.

Ennek következtében a bal karon, kézfejen és az arc bal oldalán gyakrabban figyelhetők meg a nap okozta bőrelváltozások, valamint bizonyos bőrrák típusok is.

Az autóban töltött évek során a napfény elsősorban a vezető felőli oldalt éri, ezért ott több pigmentfolt, mélyebb ránc és gyorsabb öregedés alakulhat ki. A halánték, a fül és az orr-száj környéke különösen érzékeny az UV-hatásra. Azokban az országokban, ahol a jobb oldalon ül a vezető, az UVA-sugarak miatti napkárosodás és a bőrrák (melanoma) előfordulása inkább a jobb oldalon figyelhető meg.

Az autósok sincsenek biztonságban. Főleg a karjukat és arcuk egyik felét érheti erőteljes UVA-sugárzás. Fotó: Krakenimages.com / Shutterstock

Mindenhol UV-terhelésnek vagyunk kitéve

Rengetegen gondolják úgy, hogy árnyékban biztonságban vannak a strandon és a parton, és csak akkor éri őket a napfény, amikor tudatosan kifekszenek a medence partjára vagy a napsütötte területekre. Valójában a mindennapi tevékenységek során is jelentős UV-sugárzás érhet bennünket. Egy szabadtéri sportesemény, a kutyasétáltatás, a bevásárlás vagy akár a gyerekekre való várakozás is elegendő lehet ahhoz, hogy komoly UV-terhelésnek legyünk kitéve.

A felhős égbolt sem jelent valódi védelmet

Az UVA-sugárzás egész évben jelen van, és a felhőkön, valamint az üvegfelületeken is képes áthatolni. Emiatt nemcsak a nyári napsütéses napokon, hanem borult időben is érdemes magas faktorszámú fényvédőt használnunk a jobb és a bal testfelületünkön is, különösen tavasszal és nyáron.

Testrészek, amelyek védelméről rendszeresen megfeledkezünk

Ezek közé tartozik a fejbőr. Ha hosszú éveken keresztül ugyanott választjuk el a hajunkat, ugyanaz a keskeny bőrfelület marad folyamatosan kitéve a napsugárzásnak. A szakértők ezért azt javasolják, hogy időnként változtassunk a hajválaszték helyén vagy viseljünk kalapot. A fejbőr védelmében a spray formájú fényvédők különösen hasznosak lehetnek.