Jobb vagy bal? Kiderült, a test melyik oldalán alakulhat ki a bőrrák a legnagyobb eséllyel

A bőrrák nem mindig egy feltűnő anyajegy megjelenésével kezdődik. Idővel olyan jelek is megjelenhetnek, mint például egy-egy seb, hámló vagy kérges folt, vagy egy szokatlanul gyorsan növekvő csomó. Különösen veszélyeztetettek azok a bőrfelületek – a test jobb vagy bal oldalán – , amelyeket rendszeresen ér UV-sugárzás.
Veszélyben az autóvezetők
Vezetés közben sokszor észre sem vesszük, hogy a napfény folyamatosan ugyanazokat a testrészeinket éri az oldalsó ablakon keresztül.
Ennek következtében a bal karon, kézfejen és az arc bal oldalán gyakrabban figyelhetők meg a nap okozta bőrelváltozások, valamint bizonyos bőrrák típusok is.
Az autóban töltött évek során a napfény elsősorban a vezető felőli oldalt éri, ezért ott több pigmentfolt, mélyebb ránc és gyorsabb öregedés alakulhat ki. A halánték, a fül és az orr-száj környéke különösen érzékeny az UV-hatásra. Azokban az országokban, ahol a jobb oldalon ül a vezető, az UVA-sugarak miatti napkárosodás és a bőrrák (melanoma) előfordulása inkább a jobb oldalon figyelhető meg.
Mindenhol UV-terhelésnek vagyunk kitéve
Rengetegen gondolják úgy, hogy árnyékban biztonságban vannak a strandon és a parton, és csak akkor éri őket a napfény, amikor tudatosan kifekszenek a medence partjára vagy a napsütötte területekre. Valójában a mindennapi tevékenységek során is jelentős UV-sugárzás érhet bennünket. Egy szabadtéri sportesemény, a kutyasétáltatás, a bevásárlás vagy akár a gyerekekre való várakozás is elegendő lehet ahhoz, hogy komoly UV-terhelésnek legyünk kitéve.
A felhős égbolt sem jelent valódi védelmet
Az UVA-sugárzás egész évben jelen van, és a felhőkön, valamint az üvegfelületeken is képes áthatolni. Emiatt nemcsak a nyári napsütéses napokon, hanem borult időben is érdemes magas faktorszámú fényvédőt használnunk a jobb és a bal testfelületünkön is, különösen tavasszal és nyáron.
Testrészek, amelyek védelméről rendszeresen megfeledkezünk
Ezek közé tartozik a fejbőr. Ha hosszú éveken keresztül ugyanott választjuk el a hajunkat, ugyanaz a keskeny bőrfelület marad folyamatosan kitéve a napsugárzásnak. A szakértők ezért azt javasolják, hogy időnként változtassunk a hajválaszték helyén vagy viseljünk kalapot. A fejbőr védelmében a spray formájú fényvédők különösen hasznosak lehetnek.
Modern szokás miatt is támadhat a bőrrák
A mobiltelefonok használata során lehajtott fejjel nézzük a kijelzőt, vagyis a napsugarak közvetlenül érhetik a felső szemhéjat, a szemöldök környékét, a nyakat és a halántékot. Nem ritka, hogy a test jobb vagy bal oldala eltérő mértékű UV- és immunrendszer-károsodást szenved attól függően, hogy melyik oldal van gyakrabban kitéve a napsugárzásnak.
Mindennapi szokásaink, például az autóvezetés, a szabadtéri programokon való részvétel, sőt a telefonhasználat is hozzájárulhat az UV-sugárzás felhalmozódó hatásaihoz. Éppen ezért érdemes tudatosan odafigyelnünk a rendszeres fényvédelemre, azon belül azokra a testtájakra, amelyekről hajlamosak vagyunk megfeledkezni.