A bőrrák 10 korai jele – nem csak az anyajegyek árulkodhatnak

A bőrrák a világ egyik leggyakoribb daganatos megbetegedése, ugyanakkor időben felismerve az esetek jelentős részében eredményesen kezelhető. A bőrgyógyászok szerint azonban sokan kizárólag az anyajegyek változásaira figyelnek, miközben a betegség számos más formában is megjelenhet – tájékoztat a Streamline.

A bőrrák korai felismerése jelentősen javíthatja a gyógyulási esélyeket

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A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a bazálsejtes és laphámsejtes bőrdaganatok gyakran olyan elváltozásoknak tűnnek, amelyeket könnyű összetéveszteni hétköznapi bőrproblémákkal.

Mik a bőrrák figyelmeztető jelei?

1. Nem gyógyuló seb

Az egyik legfontosabb figyelmeztető jel egy olyan seb, horzsolás vagy pattanásszerű elváltozás, amely hosszabb idő alatt sem gyógyul be teljesen. A terület időnként vérezhet, váladékozhat vagy pörkösödhet, majd a javulás után ismét kifekélyesedhet. A szakemberek szerint különösen gyanús, ha a seb négy hétnél tovább fennáll, főként az arcon, a füleken vagy más, napfénynek gyakran kitett területeken.

2. Gyöngyházfényű, fényes csomó

A bazálsejtes karcinóma gyakran apró, fényes felszínű, gyöngyházszerű dudorként jelenik meg. Az elváltozás áttetszőnek tűnhet, és a felszínén vékony, hajszálszerű erek is láthatóvá válhatnak. Sokan pattanásnak vagy ártalmatlan cisztának gondolják, ezért nem fordulnak vele időben orvoshoz.

3. Kemény vörös csomó

A laphámsejtes karcinóma egyik jellegzetes tünete a kemény tapintású, vörös színű, kiemelkedő csomó. Az elváltozás fokozatosan növekedhet, és idővel érzékennyé vagy fájdalmassá válhat. Előfordulhat, hogy kisebb sérülések hatására vérezni kezd, miközben nem mutatja a gyógyulás jeleit.

4. Hámló vagy kérges folt

Az aktinikus keratózis olyan rákmegelőző állapot, amely évekig tartó napfényterhelés következtében alakulhat ki. Az érintett bőrfelület érdes, hámló vagy kérges tapintású lehet, sokan úgy írják le az érzést, mintha smirglit érintenének. Leggyakrabban a fejbőrön, az alkaron, a kézfejen vagy az arcon jelenik meg.

5. Sötét csík a köröm alatt

A körömágy alatt kialakuló melanoma ritka, ugyanakkor különösen agresszív daganattípus. Jellemzője egy barna vagy fekete, függőleges sáv megjelenése a köröm alatt, amely idővel szélesedhet vagy sötétedhet. Az elváltozást sokan sérülésből származó bevérzésnek vélik, ezért későn fordulnak szakorvoshoz.