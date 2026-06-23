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kvíz

Ez a Bruce Willis-kvíz a legnagyobb rajongókat is megizzasztja

11 órája
Olvasási idő: 4 perc
Bruce Willis egy filmszerepben
Bruce Willis egy filmszerepben
Fotó: COLUMBIA TRI STAR
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A világ legkeményebb New York-i zsarujától a világmegmentő olajfúróig kevés olyan karakter van, akit Bruce Willis ne keltett volna életre a vásznon. Kvízünk kitöltésével kiderítheti, mennyire ismeri Bruce Willis pályafutását és magánéletét.
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kvízBruce Willisakcióhős

Bruce Willis az elmúlt időszakban már nem vállalt új filmes munkákat az egészségügyi problémái miatt. A színésznél először afáziát állapítottak meg, ami jelentősen megnehezíti a kommunikációt és a beszédet. Később nyilvánosságra hozták, hogy egy súlyos idegrendszeri megbetegedéssel is küzd, amelyhez demencia társul. A mindennapjait elsősorban a családja körében tölti, de a humorérzéke szerencsére máig kitart.

Bruce Willis egy díj átvételekor
Bruce Willis kvíz – vajon sikerül mind a 10 kérdésre helyes választ adnia? Fotó: MICHAEL KAPPELER / AFP

Bruce Willis minden idők egyik legkarizmatikusabb mozihőse

A 71 éves sztár neve elsősorban az akciófilmek rajongóinak körében ismert igazán, ám a pályafutása jóval sokszínűbb volt annál, mint amit a robbanásokkal és látványos üldözésekkel teli filmjei sugallnak. Bruce Willis emlékezetes alakítást nyújtott például a Hatodik érzék című misztikus thrillerben, de a filmográfiájának kiemelkedő darabjai közé tartozik továbbá a kultikus Ponyvaregény, a világot fenyegető katasztrófát feldolgozó Armageddon, valamint a sci-fi rajongók körében máig népszerű Az ötödik elem is.

Filmszerepei mellett a magánélete is rendszeresen foglalkoztatta a sajtót

Éveken át Demi Moore volt a felesége, a kapcsolatukból három gyerek született. Habár a házasságuk véget ért, a válás után is megőrizték egymás iránti tiszteletüket és jó viszonyukat. Később Willis ismét megházasodott, elvette Emma Heminget és új családot alapított. A '90-es években Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger és Demi Moore mellett ő is alapító társtulajdonosa volt a Planet Hollywood étteremláncnak, amely globális popkulturális jelenséggé vált.

Willis filmjei évtizedekkel később is népszerűek a közönség körében. Ennek apropóján egy tíz kérdéses kvízzel készültünk. Ön vajon mennyire emlékszik Bruce Willis legnagyobb filmsikereire és a magánéletével kapcsolatos eseményekre?

Kvíz
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1 / 10
Bruce Willis nem az Egyesült Államokban született. Melyik országban látta meg a napvilágot?

 

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