Ez a Bruce Willis-kvíz a legnagyobb rajongókat is megizzasztja

Bruce Willis az elmúlt időszakban már nem vállalt új filmes munkákat az egészségügyi problémái miatt. A színésznél először afáziát állapítottak meg, ami jelentősen megnehezíti a kommunikációt és a beszédet. Később nyilvánosságra hozták, hogy egy súlyos idegrendszeri megbetegedéssel is küzd, amelyhez demencia társul. A mindennapjait elsősorban a családja körében tölti, de a humorérzéke szerencsére máig kitart.

Bruce Willis kvíz – vajon sikerül mind a 10 kérdésre helyes választ adnia? Fotó: MICHAEL KAPPELER / AFP

Bruce Willis minden idők egyik legkarizmatikusabb mozihőse

A 71 éves sztár neve elsősorban az akciófilmek rajongóinak körében ismert igazán, ám a pályafutása jóval sokszínűbb volt annál, mint amit a robbanásokkal és látványos üldözésekkel teli filmjei sugallnak. Bruce Willis emlékezetes alakítást nyújtott például a Hatodik érzék című misztikus thrillerben, de a filmográfiájának kiemelkedő darabjai közé tartozik továbbá a kultikus Ponyvaregény, a világot fenyegető katasztrófát feldolgozó Armageddon, valamint a sci-fi rajongók körében máig népszerű Az ötödik elem is.

Filmszerepei mellett a magánélete is rendszeresen foglalkoztatta a sajtót

Éveken át Demi Moore volt a felesége, a kapcsolatukból három gyerek született. Habár a házasságuk véget ért, a válás után is megőrizték egymás iránti tiszteletüket és jó viszonyukat. Később Willis ismét megházasodott, elvette Emma Heminget és új családot alapított. A '90-es években Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger és Demi Moore mellett ő is alapító társtulajdonosa volt a Planet Hollywood étteremláncnak, amely globális popkulturális jelenséggé vált.