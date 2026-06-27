Menekülés a hőség elől – Ezek a legnépszerűbb Budapest környéki túracélpontok nyáron

A főváros közvetlen környezete rendkívül gazdag olyan természeti kincsekben, amelyek ideálisak a nyári menedék keresésére. Nemcsak a tapasztalt túrázók, hanem a kisgyermekes családok is könnyen megtalálják a számukra megfelelő nehézségű útvonalakat a várost körülölelő hegyek és dombok világában. A Budapest környéki kirándulóhelyek autóval és tömegközlekedéssel egyaránt gyorsan elérhetők, így akár egy spontán félnapos program keretében is felfedezhetjük a zöldellő völgyeket. A sűrű tölgyesek és a jól jelzett ösvények tiszta levegőt és kellemes klímát biztosítanak a legmelegebb hónapokban is. Érdemes útra kelni, hogy a kilátókból megcsodálhassuk a kanyargó Duna vagy a város panorámáját, miközben magunkba szívjuk a felbecsülhetetlen csendet is.
Melyek a legszebb Budapest környéki kirándulóhelyek, amelyeket nyáron is érdemes felkeresni?
A budapesti erdők látogatása során azonban fokozott figyelmet kell fordítani a kullancsok elleni védekezésre, mivel a nyári szezonban a sűrű aljnövényzet kiváló életteret biztosít ezeknek a vérszívóknak. A komolyabb fertőzések megelőzése érdekében érdemes zárt ruházatot és riasztószert használni, a kirándulás végén pedig elengedhetetlen a teljes test alapos átvizsgálása. Amennyiben mégis kullancsot talál a bőrben, azt a lehető leghamarabb, speciális csipesszel vagy kanállal, tekerés és krémezés nélkül kell eltávolítani.
Normafa
A Svábhegyen található patinás pihenőhely, a Normafa a fővárosi polgárok és művészek körében már a XIX. század óta az első számú nyári menedéknek számít, noha az év minden szakaszában gyönyörű. A terület olyan híres látványosságokat fűz láncra, mint az Anna-rét, a János-hegyi Erzsébet-kilátó, a Libegő vagy a közkedvelt Gyermekvasút. A lombos fák alól és a tisztásokról tiszta időben pazar kilátás nyílik az egész budapesti medencére, a hatalmas rétek pedig kiválóan alkalmasak egy családi piknikhez.
Kamaraerdő
A főváros XI. és XXII. kerületének határán elterülő, kétszáz hektáros ligetes terület igazi zöld sziget a nyüzsgő déli agglomeráció határán. A központi Nagyrét és az interaktív játszótér kiváló bázisul szolgál, ahonnan egy kényelmes, négy kilométer hosszú, tizenkét állomásból álló tanösvény indul az erdő mélyére. A helyszín a 41-es villamossal is közvetlenül megközelíthető, így a könnyed erdei sétákra vágyó városlakók számára az egyik legpraktikusabb hétvégi célpont.
Hármashatár-hegy
A csaknem ötszáz méter magas hegycsúcs onnan kapta a nevét, hogy a XIX. században itt találkozott Buda, Óbuda és Pesthidegkút közigazgatási határa. A nagyrészt szigorú Natura 2000-es védelem alatt álló területen található a Guckler Károly-kilátóhoz vezető modern tanösvény is. A csúcsról nyíló teljes körpanoráma, a hegy lábánál elterülő vitorlázórepülőtér és a Tábor-hegyi-barlang egyaránt izgalmas programot kínál a sportolóknak és a pihenni vágyóknak.
Remete-szurdok
A Budai-hegység északi részén, Máriaremete és Remeteszőlős között húzódó völgy, a Remete-szurdok (https://www.origo.hu/utazas/2017/06/legszebb-hazai-szurdokok-masodik-resz) az egyik legkedveltebb és legkönnyebben járható hazai túraútvonal. Az Ördög-árok patak mentén kanyargó árnyas ösvény tökéletes menedéket nyújt a nyári hőség elől, miközben a sziklafalak látványa lenyűgözi a látogatókat. A séta során felfedezhetjük a történelmi emlékeket őrző Remete-barlangot, a túra végén pedig egy egyedülálló, hangulatos telefonfülkében hallgathatunk meg ismert színészek előadásában Örkény-novellákat.
Árpád-kilátó
A Látó-hegy 376 méter magas csúcsán magasodó, székely stílusjegyeket hordozó terméskő építmény 1929 óta fogadja a természetjárókat. A kilátó teraszáról lenyűgöző panoráma nyílik a kanyargó Dunára, a belváros történelmi hídjaira, valamint a Parlament és a Budai Vár épülettömbjére. A környéken számos jól jelzett gyalogút fut össze, amelyek segítségével a látogatást könnyen össze lehet kötni az Oroszlán-szikla vagy az Újlaki-hegy felkeresésével.