Olcsóbb, mint Olaszország, és nincs tömeg: 5+1 lenyűgöző hely a Balkánon, amiket látnia kell

Bulgária legizgalmasabb látnivalói bizonyítják, hogy az ország mára bőven kinőtte az egykori szocialista nyári úti cél sztereotípiáját, sőt jóval több a 2000-es évek egyszerű tengerparti bulihelyszínénél, hiszen az Arany- és Napospart olcsó szórakozóhelyein túl lenyűgöző hegyvidékek, gazdag történelem és mediterrán életérzés várja a látogatókat.

Bulgária csodás tájakkal vár, ahol nem hömpölyögnek turistatömegek.

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Melyek Bulgária legizgalmasabb látnivalói, ha elkerülné a tömegturizmust?

Európa egyik legkedvezőbb árú úti céljaként, Bulgáriában a szállások és az éttermek a nyugat-európai árak töredékéért érhetők el, miközben a zsúfoltságtól sem kell tartani. A délkelet-európai állam kulturális sokszínűsége és természeti adottságai miatt ideális választás a tartalmas kikapcsolódásra. Kevesen tudják például, hogy a térségben az ókori római emlékek és a középkori keresztény építészet remekművei éppúgy megtalálhatók, mint a vadregényes, tengerszemekkel tarkított magashegységek. Az alábbiakban bemutatjuk a legfontosabb helyszíneket, amelyeket mindenképpen érdemes felvenni az utazási bakancslistára.

Ha városlátogatás: Plovdiv

Európa egyik legősibb folyamatosan lakott települése, Plovdiv egyedülálló történelmi atmoszférával várja a látogatókat, ahol a római kori és az oszmán építészet emlékei egymás mellett élnek. A város legfőbb nevezetessége a Kr. u. I. századból származó, kiválóan felújított római színház, amely mind a mai napig szabadtéri előadások helyszínéül szolgál. A hangulatos belvárosi sétálóutca alatt egy másik ókori teátrum maradványai húzódnak, a környék tradicionális török stílusú házai és mecsetei mellett pedig a régió híres borait is érdemes megkóstolni.

Ha vallási nevezetesség: Rilai kolostor

A Rila-hegység festői, kanyargós útjain megközelíthető monumentális épületegyüttes, a Rilai kolostor a bolgár ortodox egyház legszentebb és leglátogatottabb kegyhelye. A X. században alapított, jelenleg UNESCO világörökségi védelmet élvező komplexum mai arculatát nagyrészt a XIX. századi újjáépítésnek köszönheti, miután a korábbi épületek egy tűzvészben megsemmisültek. A hatalmas udvart körülvevő, freskókkal gazdagon díszített épületrészben több száz szerzetesi cella, egy lenyűgöző ikongyűjteményt őrző múzeum és a központi templom található, amelyek hűen őrzik a középkori Bulgária szellemi örökségét.