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cápatámadás

Véres valóság vagy felesleges pánik? Íme az igazság az Európa vizeiben felbukkanó cápákról

2 órája
Olvasási idő: 7 perc
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Készülj fel tudatosan a nyaralásra, és ismerd meg az európai partok mentén rejtőző tengeri élővilágot. A legnépszerűbb külföldi üdülőhelyek közelében is bármikor felbukkanhat egy cápa, de nem biztos, hogy mindegyiktől tartani kell.
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cápatámadásnagy fehér cápaföldközi-tenger

A többségében ártalmatlan porcos halak jelenléte teljesen természetes a kontinens körüli vizekben, így az Adriai-tengerben, a Szicíliai-szorosban vagy éppen a Baleár-szigeteknél is rendszeresen lehet látni különböző fajtáikat. Bár a híradásokban időnként felröppennek rémisztő hírek – 2026 elején például Ausztráliában egyetlen nap alatt három incidens is történt –, az európai partoknál rendkívül ritka a cápa által okozott baleset. Ezek a nyílt vizeket kedvelő ragadozók ugyanis alapvetően nem tekintik zsákmánynak az embert, így a találkozások száma elenyésző. A főszezon előtt érdemes áttekinteni, mely fajok lakják a környező tengereket, és mekkora kockázatot jelentenek a fürdőzőkre.

pörölycápa a tengerben
A Földközi-tengerben is él cápa, mutatjuk milyen fajok lehetnek veszélyesek ránk.
Fotó: Shutterstock

Melyik a legveszélyesebb cápa a Földközi-tengerben?

A mediterrán térségben megközelítőleg 47 különböző faj él, amelyek közül a hírhedt nagy fehér cápa jelenti a legnagyobb biztonsági kockázatot. A globális felmelegedés és a klímaváltozás hatására ráadásul új jövevények is megjelentek a térségben: a kutatók Törökországnál már megfigyeltek cetcápát, tigriscápát pedig a Földközi-tenger melegebbé váló vonulataiban.

A fehér cápa világviszonylatban évente mindössze 3-7 alkalommal támad emberre, és a kifejlett, akár hétméteres egyedek többnyire tesztharapást végeznek, amikor a szörfösöket összetévesztik a kedvenc, zsírdús táplálékukkal, a fókákkal. Amint észlelik a tévedést, elúsznak. A Földközi-tengerbe többnyire csak a vemhes nőstények térnek vissza.

Biztonságos fürdeni az Adriában, érhet minket cápatámadás? 

A makócápa a mélyebb rétegeket preferálja, de felbukkanhat Barcelona, Mallorca vagy az Adria térségében is. A 2-3 méteres, rendkívül gyors hal tonhalakra és makrélákra vadászik, a statisztikák szerint a feljegyzések kezdete óta mindössze nyolc igazolt támadás köthető a fajhoz. 

A sekélyebb, part menti vizekben a feketeúszójú szirticápa jelenhet meg, amely a kisebb tengeri élőlényekkel agresszívebben viselkedik, de a dokumentált esetek többsége Észak-Amerika partjaihoz kötődik. 

A nyílt vizeket járja a pörölycápa is, amely leggyakrabban a Ligur-tengerben, valamint Lampedusa és Szicília környékén fordul elő. Különleges fejformája teljes, 360 fokos látást biztosít számára. Ezzel szemben a macskacápa a maga 70 centiméteres hosszával teljesen veszélytelen, éjszakai életmódot folytat, és a búvárok nagy kedvence.

Mi a helyzet az Északi- és a Balti-tenger vidékén?

A hűvösebb északi vizekben, valamint az Atlanti-óceánban is élnek nagyméretű ragadozók, bár az intenzív túlhalászat és a hálókba akadó mellékfogás miatt a számuk folyamatosan csökken.

  • Heringcápa: a fehér cápa kistermetű, maximum háromméteres rokona, amely heringekkel táplálkozik az Északi- és Balti-tengerben, a strandokat messziről elkerüli.
  • Kék cápa: az egyik legelterjedtebb faj, Nagy-Britannia déli részén és a Kanári-szigeteknél is otthon van. Kíváncsi természetű, a búvárokat megközelíti, de ritkán támad.
  • Homoki tigriscápa: Madeira környékén él, különlegessége, hogy a gyomrába levegőt képes préselni, amivel fix ponton tud lebegni a víz alatti barlangokban.
  • Óriáscápa: a spanyol és olasz partok mellett az északi vizekben is jelen van. Hatalmas mérete ellenére az óriáscápa teljesen ártalmatlan, kizárólag planktonokat szűr ki a vízből.

Nézd meg a videót is Európa déli vizeinek cápáiról:

 

 

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