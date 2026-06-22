Véres valóság vagy felesleges pánik? Íme az igazság az Európa vizeiben felbukkanó cápákról

A többségében ártalmatlan porcos halak jelenléte teljesen természetes a kontinens körüli vizekben, így az Adriai-tengerben, a Szicíliai-szorosban vagy éppen a Baleár-szigeteknél is rendszeresen lehet látni különböző fajtáikat. Bár a híradásokban időnként felröppennek rémisztő hírek – 2026 elején például Ausztráliában egyetlen nap alatt három incidens is történt –, az európai partoknál rendkívül ritka a cápa által okozott baleset. Ezek a nyílt vizeket kedvelő ragadozók ugyanis alapvetően nem tekintik zsákmánynak az embert, így a találkozások száma elenyésző. A főszezon előtt érdemes áttekinteni, mely fajok lakják a környező tengereket, és mekkora kockázatot jelentenek a fürdőzőkre.

A Földközi-tengerben is él cápa, mutatjuk milyen fajok lehetnek veszélyesek ránk.

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Melyik a legveszélyesebb cápa a Földközi-tengerben?

A mediterrán térségben megközelítőleg 47 különböző faj él, amelyek közül a hírhedt nagy fehér cápa jelenti a legnagyobb biztonsági kockázatot. A globális felmelegedés és a klímaváltozás hatására ráadásul új jövevények is megjelentek a térségben: a kutatók Törökországnál már megfigyeltek cetcápát, tigriscápát pedig a Földközi-tenger melegebbé váló vonulataiban.

A fehér cápa világviszonylatban évente mindössze 3-7 alkalommal támad emberre, és a kifejlett, akár hétméteres egyedek többnyire tesztharapást végeznek, amikor a szörfösöket összetévesztik a kedvenc, zsírdús táplálékukkal, a fókákkal. Amint észlelik a tévedést, elúsznak. A Földközi-tengerbe többnyire csak a vemhes nőstények térnek vissza.

Biztonságos fürdeni az Adriában, érhet minket cápatámadás?

A makócápa a mélyebb rétegeket preferálja, de felbukkanhat Barcelona, Mallorca vagy az Adria térségében is. A 2-3 méteres, rendkívül gyors hal tonhalakra és makrélákra vadászik, a statisztikák szerint a feljegyzések kezdete óta mindössze nyolc igazolt támadás köthető a fajhoz.

A sekélyebb, part menti vizekben a feketeúszójú szirticápa jelenhet meg, amely a kisebb tengeri élőlényekkel agresszívebben viselkedik, de a dokumentált esetek többsége Észak-Amerika partjaihoz kötődik.

A nyílt vizeket járja a pörölycápa is, amely leggyakrabban a Ligur-tengerben, valamint Lampedusa és Szicília környékén fordul elő. Különleges fejformája teljes, 360 fokos látást biztosít számára. Ezzel szemben a macskacápa a maga 70 centiméteres hosszával teljesen veszélytelen, éjszakai életmódot folytat, és a búvárok nagy kedvence.