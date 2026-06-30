Most érdemes nyaralást foglalni: olcsóbbak a last minute utak, kerozinhiánytól sem kell tartani

A kedvezően alakuló forint–euró árfolyamnak, valamint a több úti célnál elérhető last minute ajánlatoknak köszönhetően kedvező feltételekkel lehet nyaralást foglalni Görögországba, Törökországba, Ciprusra, Bulgáriába és Spanyolországba. Egyelőre pedig nincs kerozinhiány sem. Az elmúlt hetekben több hír jelent meg arról, hogy a közel-keleti konfliktusok miatt fennakadások alakulhatnak ki a repülőgépek üzemanyag-ellátásában. Az IBUSZ esetében például a cég charterjáratai zavartalanul működnek, sőt a légiközlekedési szakemberek szerint egyébként sem volt Magyarországon kerozinhiány.

Charterjárattal könnyedén eljuthatunk Magyarországról például Törökországba, ahol élvezhetjük a tengert a a Kaputas strandon.

Fotó: Shutterstock / Shutterstock

A magyar charterjáratokat nem fenyegeti a kerozinhiány

A repülésben az üzemanyag-ellátást rendkívül szigorú tervezés előzi meg. A személyzet minden járat előtt részletes útvonal-, időjárási és üzemanyag-tervet kap, amely tartalmazza az adott repülőterek aktuális működési információit, valamint az esetleges korlátozásokat is. A népszerű mediterrán úti célokra közlekedő Boeing 737-es és Airbus A320-as repülőgépek elegendő kerozint képesek szállítani ahhoz, hogy a Budapest–Antalya vagy Budapest–Barcelona útvonalakat biztonságosan teljesítsék, akár oda-vissza is egy budapesti tankolással”

– mondta Hardy Mihály légügyi szakértő egy podcast műsorban.

A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren jelentős kerozinkészlet áll rendelkezésre, emellett Magyarország stratégiai tartalékokat is fenntart. Szükség esetén a környező országok finomítóiból is biztosítható az utánpótlás, ezért a szakértők szerint nem az üzemanyag rendelkezésre állása, hanem annak világpiaci árának emelkedése jelent kihívást. Az IBUSZ azonban kifizeti a légitársaságok által felszámított kerozinpótdíjat, ezt a többletköltséget a 2026-os nyári szezonban nem hárítja át utasaira.

A charterjáratok működését ráadásul hosszú hónapokkal a szezon kezdete előtt megtervezzük. Az IBUSZ a teljes nyári időszakra charterláncokra szerződik, amelyek heti rendszerességgel közlekednek ugyanazon útvonalakon. Ez nemcsak üzleti, hanem jogszabályi kötelezettség is: az utazásszervezőnek gondoskodnia kell arról, hogy az utasokat biztonságosan eljuttassa a nyaralóhelyükre, majd a pihenés végén haza is szállítsa”

– mondta az IBUSZ podcast műsorában Termes Nóra, az IBUSZ hálózati és marketingigazgatója.