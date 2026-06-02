Tilos egyszerre fogyasztanod a citromot ezzel a fűszerrel: komoly szívritmuszavart okozhat

Egyes gyümölcsök és fűszernövények külön-külön rendkívül jótékonyan hatnak az egészségre, ha azonban egyidőben fogyasztjuk őket, az akár halálos következményekkel is járhat. A legveszélyesebb kombinációk egyike a citrom és egy olyan fűszernövény, amelyről alább rántjuk le a leplet.
A citrom az egészség egyik szimbóluma, hiszen tele van C-vitaminnal, antioxidánsokkal, mindemellett frissítő és még finom is. Gyakran adják a citrom levét limonádékhoz, szószokhoz és süteményekhez, nem árt azonban vigyázni vele, mert amennyiben kölcsönhatásba lép egy bizonyos fűszernövénnyel, komoly károkat is okozhat a szervezetben. Ez a fűszer nem más, mint az édesgyökér.

A citrom és az édesgyökér végzetes találkozása

Az édesgyökér és a citrom ahelyett, hogy erősítenék egymás hatását, váratlan mellékhatásokat váltanak ki, amelyek akár életveszélyesek is lehetnek. 

Az utóbbi években több olyan tanulmány látott napvilágot, mely a citrom-édesgyökér párosításának veszélyeire hívja fel a figyelmet.

Az édesgyökér régóta ismert természetes édesítőszer és gyógyír lehet az emésztési panaszokra. Kiváló gyulladáscsökkentő és immunvédő, fő hatóanyaga a glicirrizinsav, mely a szervezet káliumháztartását tartja optimális szinten. Elfolyósítja a légúti váladékot, így segíti a felköhögést, tisztítja a tüdőt, ami asztma és hörghurut esetén kifejezetten hasznos. További előnye, hogy a benne található glicirrizin gátolhatja a májgyulladást okozó hepatitis A, B és C vírusokat, és még a testzsír mennyiségét is képes csökkenteni. 

Amennyiben azonban az édesgyökeret rendszeresen vagy citrommal együtt fogyasztjuk, magas vérnyomás alakulhat ki, a káliumszint pedig drámaian lecsökkenhet, ami súlyos elektrolit-egyensúlyzavarhoz vezet. 

Az állapot aztán szívritmuszavart idézhet elő, ugyanis a citromsav felerősítheti az édesgyökér hatását, ami fokozott mértékben gyorsítja a kálium kiürülését a szervezetből.

Az édesgyökeret szintén tilos együtt szedni vérnyomáscsökkentőkkel, vízhajtókkal, kortikoszteroidokkal, hashajtókkal és grapefruit készítményekkel!

 

A legrosszabb, ami alacsony káliumszint esetén történhet

Ez nem más, mint a szívmegállás vagy a halál. Olyannyira nem legenda a citrom és az édesgyökér okozta életveszélyes mellékhatás, hogy számos olyan beteget dokumentáltak már, akik édesgyökér-fogyasztás után kerültek kórházba súlyos szívritmuszavar miatt. A citrom egyidejű jelenléte még inkább súlyosbította a tüneteket.

Semmiképp ne vegyük tehát félvállról a citrom-édesgyökér együttes fogyasztásának veszélyeit. Mindkettő egészséges önmagában és megfelelő mennyiségben teljesen biztonságosak. Fontos azonban, hogy szedéskor mindig kövessük a címkén szereplő utasításokat. Amennyiben valamilyen betegségben szenvedünk vagy gyógyszeres kezelés alatt állunk, mindenképpen egyeztessünk a kezelőorvosunkkal. 

 

