A nyaralás előtti készülődés sokunknál ugyanazzal a kérdéssel kezdődik: mit és hogyan csomagoljunk? Bár a bepakolást hajlamosak vagyunk pusztán praktikus feladatnak tekinteni, valójában jóval többről szól. Azzal, ahogy összeállítjuk a bőrönd tartalmát, akaratlanul is megmutatjuk, hogyan viszonyulunk a bizonytalansághoz, mennyire szeretjük a kontrollt, vagy éppen milyen mértékben bízunk a spontán megoldásokban. Mutatjuk, mit árulnak el rólunk a csomagolási szokásaink!

Ezt árulják el rólunk csomagolási szokásaink

Fotó: shutterstock / Shutterstock

A bőröndpszichológia titkai - Ezt árulják el rólunk csomagolási szokásaink

Árulkodó jelek

Az utazást megelőző bepakolás általánosságban azt szimbolizálja, ahogyan magához az úthoz viszonyulunk. Dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológus szerint a csomagolási szokások összefügghetnek bizonyos személyiségvonásokkal, megküzdési stratégákkal és döntéshozatali mintázatokkal.

– Általánosságban elmondható, hogy a csomagolásban tetten érhető a személyiségünk lenyomata. Egyrészt leképezi a működésünket, azt, ahogyan gondolkodunk magunkról és a világról, másrészt tükrözi a bizonytalansághoz való viszonyunkat is – emeli ki a szakember.

A mindent bele típus

Sokan úgy indulnak útnak, mintha egy kisebb költözésre készülnének. Plusz ruhák, tartalék cipők, extra gyógyszerek, esőkabát és még néhány „hátha kell” kategóriás holmi is bekerül a táskába. A tárgyak azonban ebben az esetben mind egyetlen célt szolgálnak, a megnyugtatást.

– A „mi van, ha” típusú emberben erősebb a kontrollszükséglet. Ő az, aki könnyen kezd el szorongani a bizonytalanságtól, ezt a feszültséget pedig előrelátással próbálja csökkenteni – mondja dr. Makai Gábor.

A minimalista utazó

Azok, akik képesek akár egy hétre is egyetlen hátizsákkal vagy minibőrönddel elindulni, a másik végletbe tartoznak. Felesleges és esetleges dolgok szóba se kerülhetnek, hiszen a tárgyak helyett csak az élményekre koncentrálnak.

– ­Az ilyen ember jóval rugalmasabb, így jobban tűri a bizonytalanságot is. Hisz a saját erőforrásaiban: majd ott megoldja, megveszi, megszervezi. Nagyobb nyitottság, spontaneitás és ingerkeresés jellemzi – hangsúlyozza a szakértő.