A nyaralás előtti készülődés sokunknál ugyanazzal a kérdéssel kezdődik: mit és hogyan csomagoljunk? Bár a bepakolást hajlamosak vagyunk pusztán praktikus feladatnak tekinteni, valójában jóval többről szól. Azzal, ahogy összeállítjuk a bőrönd tartalmát, akaratlanul is megmutatjuk, hogyan viszonyulunk a bizonytalansághoz, mennyire szeretjük a kontrollt, vagy éppen milyen mértékben bízunk a spontán megoldásokban. Mutatjuk, mit árulnak el rólunk a csomagolási szokásaink!
A bőröndpszichológia titkai - Ezt árulják el rólunk csomagolási szokásaink
Árulkodó jelek
Az utazást megelőző bepakolás általánosságban azt szimbolizálja, ahogyan magához az úthoz viszonyulunk. Dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológus szerint a csomagolási szokások összefügghetnek bizonyos személyiségvonásokkal, megküzdési stratégákkal és döntéshozatali mintázatokkal.
– Általánosságban elmondható, hogy a csomagolásban tetten érhető a személyiségünk lenyomata. Egyrészt leképezi a működésünket, azt, ahogyan gondolkodunk magunkról és a világról, másrészt tükrözi a bizonytalansághoz való viszonyunkat is – emeli ki a szakember.
A mindent bele típus
Sokan úgy indulnak útnak, mintha egy kisebb költözésre készülnének. Plusz ruhák, tartalék cipők, extra gyógyszerek, esőkabát és még néhány „hátha kell” kategóriás holmi is bekerül a táskába. A tárgyak azonban ebben az esetben mind egyetlen célt szolgálnak, a megnyugtatást.
– A „mi van, ha” típusú emberben erősebb a kontrollszükséglet. Ő az, aki könnyen kezd el szorongani a bizonytalanságtól, ezt a feszültséget pedig előrelátással próbálja csökkenteni – mondja dr. Makai Gábor.
A minimalista utazó
Azok, akik képesek akár egy hétre is egyetlen hátizsákkal vagy minibőrönddel elindulni, a másik végletbe tartoznak. Felesleges és esetleges dolgok szóba se kerülhetnek, hiszen a tárgyak helyett csak az élményekre koncentrálnak.
– Az ilyen ember jóval rugalmasabb, így jobban tűri a bizonytalanságot is. Hisz a saját erőforrásaiban: majd ott megoldja, megveszi, megszervezi. Nagyobb nyitottság, spontaneitás és ingerkeresés jellemzi – hangsúlyozza a szakértő.
A listás rendszerező
Külön kategóriát alkotnak azok, akik csomagoló kockákat használnak, listákat írnak, színek vagy kategóriák szerint rendezik a holmijaikat, és pontosan tudják, melyik zsebbe mi kerülhet. Számukra ez a rendezettség nem feltétlenül kényszeresség, bár kívülről annak tűnhet.
– A checklistás emberben általában a hibázástól való félelem munkál. Hajlamos lehet a perfekcionizmusra. A kezében lévő jegyzet, átvitt értelemben a szervezettség, egyértelműen arra szolgál, hogy csökkentse a belső feszültségét – árulja el a szakpszichológus.
Nincs jó és rossz döntés
Bármelyik típusba is tartozzunk, fontos tudni, hogy a csomagolási szokásaink nem bélyegek, hanem pillanatfelvételek. Dr. Makai Gábor is azon az állásponton van, hogy a különböző típusok közül nincsenek egyértelmű jók vagy rosszak. Épp olyan változatosak, ahogyan mi, emberek. Ráadásul, ahogy változunk, tapasztalatokat szerzünk és egyre többet utazunk, a pakolási stílusunk is átalakulhat. Éppen ezért érdemes néha megfigyelnünk magunkat indulás előtt. Lehet, hogy a bőröndünk nemcsak azt mutatja meg, mire lesz szükségünk a nyaraláson, hanem azt is, hogyan működünk a hétköznapokban.
Derítse ki, hogy ön melyik típusba tartozik!
Ki lapul a poggyász mélyén?
1. Mikor kezd el gondolkodni a csomagoláson?
a) Már napokkal vagy akár hetekkel korábban összeírom, mire lesz szükségem.
b) Akkor foglalkozom vele, amikor már tényleg muszáj.
c) Néhány nappal indulás előtt elkezdem átgondolni, de nem stresszelek rajta.
2. Hogyan készül a bőrönd összepakolására?
a) Listát írok, ellenőrzöm az időjárást, és előre megtervezem a ruháimat.
b) Kinyitom a bőröndöt, és ami eszembe jut, gyorsan beledobálom.
c) Van egy elképzelésem arról, mit viszek, de hagyok helyet az improvizációnak is.
3. Milyen a táska belseje az indulás pillanatában?
a) Minden szépen rendszerezett, külön tasakokban és rekeszekben.
b) Kissé kaotikus, de nagyjából tudom, mi hol van.
c) Rendezett, de egy-két dolog várhatóan gyűrötten fog előkerülni belőle.
4. Mit érez, amikor végre becipzározza a poggyász?
a) Megkönnyebbülést és elégedettséget, hogy minden tökéletesen a helyére került.
b) Örülök, hogy túl vagyok rajta, és remélem, semmi fontos nem maradt otthon.
c) Nyugalmat, de nem zárom le teljesen, még a repülőtéren is kerülhet bele valami.
5. Melyik mondat illik önre a leginkább?
a) Inkább vigyek túl sok mindent, mint hogy hiányozzon valami.
b) A legtöbb dolgot úgysem használom, minek túlgondolni?
c) A szükséges dolgokat elcsomagolom, de hagyok némi helyet, mert sosem lehet tudni.
ÉRTÉKELÉS
Ha többségében „A” válaszokat adott:
A túlszervezett utazó
Az ön számára a csomagolás nem egyszerű előkészület, hanem az utazás szerves része. Szereti kézben tartani a dolgokat, előre gondolkodik, és biztonságérzetet ad, ha minden részletet megtervezhet. A mindennapi életben is jellemző lehet önre a felelősségtudat és a megbízhatóság. Az emberek sok helyzetben számítanak önre, mert tudják, hogy alaposan átgondolja a döntéseit, és ritkán hagy fontos dolgokat a véletlenre.
Ha többségében „B” válaszokat adott:
Az utolsó pillanatos kalandor
A válaszai alapján nem szeret túl sok energiát fordítani a csomagolásra. Az utazás önnek a szabadságról, nem pedig a részletes tervezésről szól. Hajlamos az utolsó órákra hagyni a pakolást, és gyakran ösztönösen dönt arról, mi kerüljön a bőröndbe. Rugalmas személyiség, aki nyitott az új élményekre. Energikus és spontán, aki könnyen feltalálja magát a legváratlanabb helyzetekben is.
Ha többségében „C” válaszokat adott:
Az alapos egyensúlymester
Ön bizony a csomagolás arany középútját képviseli. Szeret felkészülni, de nem akar mindent percre pontosan megtervezni. Tudja, mire lesz szüksége, de nem esik túlzásokba, és képes alkalmazkodni a változó körülményekhez. Ez a hozzáállás arra utal, hogy a mindennapokban is jól egyensúlyoz a felelősségtudat és a rugalmasság között. Képes mérlegelni a lehetőségeket, ezért mások gyakran kérik ki a véleményét, amikor fontos döntés előtt állnak - írja a Fanny magazin.