Ez a szuperélelmiszer segíthet tovább élni - kiderült a titok

A csontok egészsége 50 éves kor felett kiemelt figyelmet igényel, mégis sokan későn foglalkoznak vele. A csontritkulás alattomosan gyengíti a szervezetet, miközben egy jól megválasztott étrendi elem is sokat segíthet a megelőzésben. A csontritkulás kialakulása lassítható.
Csontritkulás megelőzése egyszerű étrendi és életmódbeli lépésekkel
A csontritkulás sokáig teljesen észrevétlen maradhat. Mire az első figyelmeztető jel – például egy csukló-, csípő- vagy csigolyatörés – megjelenik, a csontvesztés gyakran már évek óta zajlik a háttérben. Nem véletlen, hogy a szakemberek szerint 50 éves kor felett különösen fontos odafigyelnünk a csontjaink egészségére. Egy viszonylag egyszerű étrendi változtatás pedig többet segíthet, mint sokan gondolnák.
Miért válik egyre sérülékenyebbé a csontozat az évek múlásával?
A csont nem élettelen szövet: folyamatosan lebomlik és újjáépül. Fiatalabb korban ez a folyamat egyensúlyban van, idősebb korban azonban a csontvesztés üteme meghaladhatja az új csont képződését.
A nőknél a menopauza után csökkenő ösztrogénszint különösen felgyorsíthatja ezt a folyamatot, de a férfiaknál is nő a csontritkulás kockázata az életkor előrehaladtával. Emellett a szervezet egyre kevésbé hatékonyan hasznosítja az olyan fontos tápanyagokat, mint a kalcium vagy a D-vitamin.
A csontok három legfontosabb szövetségese
A szakértők szerint a csontegészség megőrzésének három alapköve:
- a megfelelő kalciumbevitel,
- az elegendő D-vitamin,
- valamint a kellő mennyiségű fehérje.
A kalcium a csontok fő építőanyaga, a D-vitamin segíti annak felszívódását, a fehérje pedig a csontszövet szerkezeti alapját adja. Ha bármelyikből tartós hiány alakul ki, a csontok fokozatosan gyengülhetnek.
A szardínia igazi csoda a csontok számára
Nem véletlen, hogy több orvos is a szardíniát emeli ki a legértékesebb csontbarát élelmiszerek között. Ez a kis tengeri hal ugyanis egyszerre tartalmazza mindazt, amire a csontoknak szükségük van.
A legnagyobb előnye, hogy az apró, ehető szálkák rendkívül sok kalciumot tartalmaznak. Emellett természetes D-vitamin-forrás, illetve kiváló minőségű fehérjét is biztosít.
Egy átlagos, körülbelül 85 grammos adag szardínia több száz milligramm kalciumot tartalmazhat, ami a napi szükséglet jelentős részét fedezi. A szakemberek szerint már heti két-három adag fogyasztása is kedvezően hathat a csontok állapotára.
Nem szereted a szardíniát? Van alternatíva
Bár a szardínia valóban kiemelkedő választás, nem mindenki kedveli az ízét. Szerencsére nem ez az egyetlen lehetőség.
A tej, a joghurt és a sajt szintén kiváló kalciumforrások, ezért rendszeres fogyasztásuk hozzájárulhat a csontok erősségének megőrzéséhez. Sok esetben ezek jelentik a legegyszerűbb módját a napi kalciumszükséglet fedezésének.
A laktózérzékenyek és a vegánok számára azonban ez nagyobb kihívást jelenthet. Nekik érdemes rendszeresen ellenőriztetniük D-vitamin- és kalciumszintjüket, illetve dietetikussal egyeztetniük a megfelelő pótlásról.
Nem csak az étkezés számít
A szakértők arra is figyelmeztetnek, hogy a csontok egészségét nem lehet kizárólag táplálkozással megőrizni. Ugyanilyen fontos a rendszeres mozgás.
A gyors séta, a súlyzós edzés, az ellenállásos gyakorlatok, valamint az egyensúlyfejlesztő mozgásformák – például a jóga – mind segíthetnek csökkenteni a csontritkulás és a törések kockázatát.
Az elesések megelőzése szintén kulcsfontosságú, különösen idősebb korban, hiszen egyetlen szerencsétlen esés is súlyos következményekkel járhat.
Amit érdemes visszafogni
Miközben egyes élelmiszerek támogatják a csontok egészségét, mások ronthatják azt. A szakemberek különösen az alkoholfogyasztás veszélyeire hívják fel a figyelmet.
A túlzott alkoholfogyasztás gátolhatja a csontépítő sejtek működését, és a D-vitamin anyagcseréjét is kedvezőtlenül befolyásolhatja. Emiatt a mértékletesség legalább olyan fontos lehet, mint a megfelelő tápanyagbevitel.
Nagy mennyiségban a kávé is veszélyes, jobb teára cserélni, illetve szintén mértékletesen fogyasztani.
A csontok védelme nem a szerencsén múlik: ezekre érdemes figyelni
A csontritkulás nem az öregedés elkerülhetetlen velejárója. Bár a genetika és az életkor és még néhány tényező fontos szerepet játszik benne, sokat tehetünk a csontjaink védelméért. A rendszeres mozgás, a megfelelő D-vitamin-ellátottság és a kalciumban gazdag étrend együtt jelentik a legerősebb védelmet.
Ha pedig egyetlen élelmiszert kellene kiemelnünk, amely szinte minden fontos csontvédő tápanyagot egyesít magában, a szardínia valóban ott lenne a lista élén.
Aki azonban nem kedveli, annak sem kell lemondania az erős csontokról: a tejtermékek és más kalciumban gazdag élelmiszerek is hatékony alternatívát jelenthetnek.