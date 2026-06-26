Megerősítették: ha ezeket az ételeket eszi, az rontja az agy működését

Egy új kutatás szerint az ultrafeldolgozott élelmiszerek fogyasztása ronthatja az agyműködést. Az Alzheimer & Demencia folyóirat ugyanis közölte: a keresztrejtvények és az új készségek elsajátítása mellett az étrend is fontos szerepet játszik az agy egészségének megőrzésében, miután kiderült, hogy ultrafeldolgozott élelmiszerek rendszeres fogyasztása összefügg a figyelem romlásával és a gondolkodás lelassulásával.

Az ultrafeldogozott ételek is hozzájárulhatnak a demencia kialakulásához. Fotó: Pexels

A Monash Egyetem, a Sao Pauló-i Egyetem és a Deakin Egyetem kutatói több mint 2100 középkorú és idősebb ausztrál adatait elemezték.

A résztvevők napi kalóriabevitelük átlagosan 41 százalékát ultrafeldolgozott élelmiszerekből fedezték. Az eredmények szerint minden 10 százalékos növekedés az ilyen élelmiszerek fogyasztásában, ami nagyjából egy zacskó chips napi elfogyasztásának felel meg, mérhető kognitív hanyatlással és a demencia kockázati tényezőinek növekedésével járt. Ez az összefüggés akkor is fennállt, amikor a résztvevők egyébként egészséges, mediterrán jellegű étrendet követtek.

Az ultrafeldogozott ételek is hozzájárulhatnak a demencia kialakulásához

Az ultrafeldolgozott élelmiszerek tehát, így például a csomagolt nassolnivalók, üdítők és készételek hozzájárulhatnak nemcsak krónikus gyulladáshoz, az elhízáshoz, a magas vérnyomáshoz és az inzulinrezisztenciához vezethetnek hozzá, hanem a demencia kockázatátnak növeléséhez is. Arról nem is beszélve, hogy az adalékanyagok és emulgeálószerek is kedvezőtlenül befolyásolhatják a bélflórát és az agyműködést.

Az étrend az egyik legfontosabb tényező, amellyel nap mint nap tehetünk az agyunk egészségéért ha már a genetikánkon nem tudunk változtatni

- írja a HuffPost.