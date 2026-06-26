Ne kopogtassa – így állapítható meg, melyik a valóban édes dinnye

A görögdinnye a nyár egyik nagy kedvence, és gyakorlatilag letaszíthatatlan a legfinomabb nyári gyümölcsök képzeletbeli trónjáról. Nem is csoda, hiszen igazán frissítően hat egy jól behűtött, lédús szelet elfogyasztása a kánikulában. A boltokban és a piacokon az jelenti a nehézséget, hogy a héjat megvizsgálva nem mindig egyszerű megállapítani, melyik gyümölcs rejt édes, mélypiros gyümölcshúst. Habár sokan kopogtatással próbálják megállapítani az érettséget, szakértők szerint egyértelműbb jelek alapján is felismerhetjük, hogy melyik gyümölcsöt érdemes megvásárolnunk.

A dinnye állaga és édessége jól megállapítható egy egyszerű trükkel. Fotó: Ekaterina Poltoracnienko / Shutterstock

Gyümölcsvadászat mesterfokon: így választható ki a legédesebb dinnye

Dinnyeszezonban a dinnye minőségének és édességének megállapításánál az egyik legfontosabb támpont az úgynevezett földfolt, vagyis az a világosabb rész, amely a növekedés során a talajjal érintkezett. Ha ez a folt vajsárga vagy aranysárga árnyalatú, jó eséllyel érett és ízletes dinnyét választunk. A túl világos, fehéres folt ellenben arra utalhat, hogy a gyümölcsöt még érés előtt leszedték.

A súly szintén sokat elárulhat. Általában azok a dinnyék a legjobbak, amelyek nehezebbnek érződnek, mint amire a méretük alapján számítanánk. Ez rendszerint magasabb víztartalmat jelent, ami a lédús, friss állag egyik legfontosabb ismérve.

A dinnyehéjat is érdemes alaposan szemügyre vennünk. A matt felület, az egyenletes forma és a száraz, barnás kocsány mind arra utal, hogy a dinnye elérte a megfelelő érettséget. Ezzel szemben a túlságosan fényes héj vagy a még zöld, frissnek tűnő kocsány óvatosságra int.

A dinnye kopogtatása sem teljesen haszontalan módszer − a mély, kongó hangot sokan az érettség jelének tartják. A termesztők szerint azonban nem érdemes kizárólag erre hagyatkoznunk, inkább csak egy plusz szempontként vegyük figyelembe.

A legjobb eredményt akkor érhetjük el, ha egyszerre több jel alapján döntünk. A sárgás földfolt, a nagyobb súly, a matt héj, a szabályos forma és a száraz kocsány együttes megléte jelentősen növeli annak az esélyét, hogy igazán édes, piros és lédús görögdinnyét vihetünk haza. Teljes bizonyosságot ugyanakkor csak akkor szerezhetünk, amikor felvágjuk a gyümölcsöt, de ezeknek a praktikáknak az alkalmazásával jóval kisebb az esélye annak, hogy csalódunk. Az alábbi videó remekül szemlélteti, hogyan választhatunk édes dinnyét szakszerűen.