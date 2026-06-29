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elektrolitok

Hőségben nem mindig elég a víz! Ezeknek a csoportoknak elektrolitokra is szükségük lehet

55 perce
Olvasási idő: 7 perc
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A nyári hőségben sokan automatikusan elektrolititalokhoz nyúlnak, mert úgy gondolják, így pótolhatják a folyadékveszteséget. Az elektrolitok azonban nem minden helyzetben igényelnek külön pótlást, a szakértők szerint a legtöbb ember számára elegendő a megfelelő mennyiségű vízfogyasztás. Mutatjuk, mikor lehet mégis indokolt az ásványi anyagok pótlása.
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elektrolitokegészségfolyadékbevitelhőség

A tartós melegben a szervezet fokozottan veszít folyadékot az izzadással. Az elektrolitok – például a nátrium, a kálium és a magnézium – szintén távoznak a verejtékkel, de ez nem jelenti azt, hogy mindenkinek elektrolitkészítményekre lenne szüksége – számolt be róla a FIT BOOK.

Az elektrolitok pótlása a legtöbb ember számára nem szükséges a hőségben, de intenzív izzadás esetén indokolt lehet (képünk illusztráció) Fotó: Unsplash
Az elektrolitok pótlása a legtöbb ember számára nem szükséges a hőségben, de intenzív izzadás esetén indokolt lehet (képünk illusztráció)
Fotó: Unsplash

Mik azok az elektrolitok, és miért fontosak?

Az elektrolitok olyan ásványi anyagok, amelyek nélkülözhetetlenek a szervezet megfelelő működéséhez. Fontos szerepet játszanak az idegrendszer működésében, az izmok összehúzódásában, a folyadékháztartás és a sav-bázis egyensúly fenntartásában. A legfontosabb elektrolitok közé tartozik a nátrium, a kálium, a magnézium, a kalcium, a klorid, a foszfát és a hidrogén-karbonát.

Mikor érdemes az elektrolitokat pótolni?

Dr. Christopher Schneeweiss kardiológus szerint az átlagembernek általában nincs szüksége külön elektrolitpótlásra.

A szakértő szerint elsősorban akkor lehet indokolt a pótlás, ha a szervezet nagy mennyiségű folyadékot és ásványi anyagot veszít, például:

  • hosszú állóképességi edzés során,
  • intenzív fizikai munkavégzés közben a hőségben,
  • tartós, erős izzadás esetén,
  • hasmenéssel vagy hányással járó betegségek idején.

Ilyenkor a szervezet nemcsak vizet, hanem jelentős mennyiségű nátriumot, káliumot és magnéziumot is elveszíthet.

A szakértő szerint a legtöbb esetben elegendő csak vizet inni. Hosszabb, intenzív fizikai terhelés mellett azonban a puszta vízfogyasztás nem mindig elegendő, mert az elveszített ásványi anyagokat nem pótolja. Ilyen körülmények között az elektrolitok pótlása hozzájárulhat a megfelelő teljesítmény és a szervezet egyensúlyának fenntartásához.

Kiknek kell különösen odafigyelniük az elektrolitpótlásra?

Nemcsak sportolóknál fordulhat elő, hogy felborul az elektrolitháztartás.

Nagyobb odafigyelésre lehet szükség:

  • időseknél,
  • vízhajtó gyógyszert szedőknél,
  • azoknál, akiknek csökkent a szomjúságérzetük,
  • illetve mindenkinél, aki hosszabb időn keresztül jelentős mennyiségű folyadékot veszít.

A szakértő szerint szélsőséges esetben a hosszan tartó, intenzív terhelés nátriumhiányhoz is vezethet, amely már komoly egészségügyi kockázatot jelenthet, bár ez a hétköznapokban ritkán fordul elő.

Milyen tünetek jelezhetnek elektrolithiányt?

Hosszabb ideig fennálló elektrolitvesztés esetén izomgörcsök, izomgyengeség, fáradtság, fejfájás, hányinger, szédülés és keringési problémák is jelentkezhetnek. Mivel ezek a panaszok számos más egészségügyi probléma tünetei is lehetnek, az elektrolithiányt kizárólag orvosi vizsgálattal lehet biztosan megállapítani

Mely élelmiszerek tartalmaznak természetes elektrolitokat?

A kiegyensúlyozott étrend általában biztosítja a szükséges ásványi anyagokat.

Jó elektrolitforrásnak számítanak például:

  • a banán,
  • a sárgabarack,
  • az avokádó,
  • a paradicsom,
  • az aszalt gyümölcsök,
  • a teljes kiőrlésű gabonák,
  • a hüvelyesek,
  • a zöld leveles zöldségek.

A nátrium és a klorid legnagyobb része a konyhasóból kerül a szervezetbe.

A szakértő összegzése szerint a legtöbb egészséges embernek elegendő a megfelelő mennyiségű vízfogyasztás még a nagy melegben is. Az elektrolitok pótlása elsősorban azoknak lehet hasznos, akik hosszabb ideig intenzíven sportolnak, sokat izzadnak vagy valamilyen betegség miatt jelentős folyadékvesztést szenvednek.

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