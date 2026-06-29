Hőségben nem mindig elég a víz! Ezeknek a csoportoknak elektrolitokra is szükségük lehet

A tartós melegben a szervezet fokozottan veszít folyadékot az izzadással. Az elektrolitok – például a nátrium, a kálium és a magnézium – szintén távoznak a verejtékkel, de ez nem jelenti azt, hogy mindenkinek elektrolitkészítményekre lenne szüksége – számolt be róla a FIT BOOK.

Az elektrolitok pótlása a legtöbb ember számára nem szükséges a hőségben, de intenzív izzadás esetén indokolt lehet (képünk illusztráció)

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Mikor érdemes az elektrolitokat pótolni?

Dr. Christopher Schneeweiss kardiológus szerint az átlagembernek általában nincs szüksége külön elektrolitpótlásra.

A szakértő szerint elsősorban akkor lehet indokolt a pótlás, ha a szervezet nagy mennyiségű folyadékot és ásványi anyagot veszít, például:

hosszú állóképességi edzés során,

intenzív fizikai munkavégzés közben a hőségben,

tartós, erős izzadás esetén,

hasmenéssel vagy hányással járó betegségek idején.

Ilyenkor a szervezet nemcsak vizet, hanem jelentős mennyiségű nátriumot, káliumot és magnéziumot is elveszíthet.

A szakértő szerint a legtöbb esetben elegendő csak vizet inni. Hosszabb, intenzív fizikai terhelés mellett azonban a puszta vízfogyasztás nem mindig elegendő, mert az elveszített ásványi anyagokat nem pótolja. Ilyen körülmények között az elektrolitok pótlása hozzájárulhat a megfelelő teljesítmény és a szervezet egyensúlyának fenntartásához.

Kiknek kell különösen odafigyelniük az elektrolitpótlásra?

Nemcsak sportolóknál fordulhat elő, hogy felborul az elektrolitháztartás.

Nagyobb odafigyelésre lehet szükség:

időseknél,

vízhajtó gyógyszert szedőknél,

azoknál, akiknek csökkent a szomjúságérzetük,

illetve mindenkinél, aki hosszabb időn keresztül jelentős mennyiségű folyadékot veszít.

A szakértő szerint szélsőséges esetben a hosszan tartó, intenzív terhelés nátriumhiányhoz is vezethet, amely már komoly egészségügyi kockázatot jelenthet, bár ez a hétköznapokban ritkán fordul elő.

Milyen tünetek jelezhetnek elektrolithiányt? Hosszabb ideig fennálló elektrolitvesztés esetén izomgörcsök, izomgyengeség, fáradtság, fejfájás, hányinger, szédülés és keringési problémák is jelentkezhetnek. Mivel ezek a panaszok számos más egészségügyi probléma tünetei is lehetnek, az elektrolithiányt kizárólag orvosi vizsgálattal lehet biztosan megállapítani

Mely élelmiszerek tartalmaznak természetes elektrolitokat?

A kiegyensúlyozott étrend általában biztosítja a szükséges ásványi anyagokat.