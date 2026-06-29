Hőségben nem mindig elég a víz! Ezeknek a csoportoknak elektrolitokra is szükségük lehet

A tartós melegben a szervezet fokozottan veszít folyadékot az izzadással. Az elektrolitok – például a nátrium, a kálium és a magnézium – szintén távoznak a verejtékkel, de ez nem jelenti azt, hogy mindenkinek elektrolitkészítményekre lenne szüksége – számolt be róla a FIT BOOK.
Mikor érdemes az elektrolitokat pótolni?
Dr. Christopher Schneeweiss kardiológus szerint az átlagembernek általában nincs szüksége külön elektrolitpótlásra.
A szakértő szerint elsősorban akkor lehet indokolt a pótlás, ha a szervezet nagy mennyiségű folyadékot és ásványi anyagot veszít, például:
- hosszú állóképességi edzés során,
- intenzív fizikai munkavégzés közben a hőségben,
- tartós, erős izzadás esetén,
- hasmenéssel vagy hányással járó betegségek idején.
Ilyenkor a szervezet nemcsak vizet, hanem jelentős mennyiségű nátriumot, káliumot és magnéziumot is elveszíthet.
A szakértő szerint a legtöbb esetben elegendő csak vizet inni. Hosszabb, intenzív fizikai terhelés mellett azonban a puszta vízfogyasztás nem mindig elegendő, mert az elveszített ásványi anyagokat nem pótolja. Ilyen körülmények között az elektrolitok pótlása hozzájárulhat a megfelelő teljesítmény és a szervezet egyensúlyának fenntartásához.
Kiknek kell különösen odafigyelniük az elektrolitpótlásra?
Nemcsak sportolóknál fordulhat elő, hogy felborul az elektrolitháztartás.
Nagyobb odafigyelésre lehet szükség:
- időseknél,
- vízhajtó gyógyszert szedőknél,
- azoknál, akiknek csökkent a szomjúságérzetük,
- illetve mindenkinél, aki hosszabb időn keresztül jelentős mennyiségű folyadékot veszít.
A szakértő szerint szélsőséges esetben a hosszan tartó, intenzív terhelés nátriumhiányhoz is vezethet, amely már komoly egészségügyi kockázatot jelenthet, bár ez a hétköznapokban ritkán fordul elő.
Milyen tünetek jelezhetnek elektrolithiányt?
Hosszabb ideig fennálló elektrolitvesztés esetén izomgörcsök, izomgyengeség, fáradtság, fejfájás, hányinger, szédülés és keringési problémák is jelentkezhetnek. Mivel ezek a panaszok számos más egészségügyi probléma tünetei is lehetnek, az elektrolithiányt kizárólag orvosi vizsgálattal lehet biztosan megállapítani
Mely élelmiszerek tartalmaznak természetes elektrolitokat?
A kiegyensúlyozott étrend általában biztosítja a szükséges ásványi anyagokat.
Jó elektrolitforrásnak számítanak például:
- a banán,
- a sárgabarack,
- az avokádó,
- a paradicsom,
- az aszalt gyümölcsök,
- a teljes kiőrlésű gabonák,
- a hüvelyesek,
- a zöld leveles zöldségek.
A nátrium és a klorid legnagyobb része a konyhasóból kerül a szervezetbe.
A szakértő összegzése szerint a legtöbb egészséges embernek elegendő a megfelelő mennyiségű vízfogyasztás még a nagy melegben is. Az elektrolitok pótlása elsősorban azoknak lehet hasznos, akik hosszabb ideig intenzíven sportolnak, sokat izzadnak vagy valamilyen betegség miatt jelentős folyadékvesztést szenvednek.
Mik azok az elektrolitok, és miért fontosak?
Az elektrolitok olyan ásványi anyagok, amelyek nélkülözhetetlenek a szervezet megfelelő működéséhez. Fontos szerepet játszanak az idegrendszer működésében, az izmok összehúzódásában, a folyadékháztartás és a sav-bázis egyensúly fenntartásában. A legfontosabb elektrolitok közé tartozik a nátrium, a kálium, a magnézium, a kalcium, a klorid, a foszfát és a hidrogén-karbonát.