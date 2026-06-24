Rosszul sikerült az érettségi? Szakértői tippek, hogy könnyű legyen az újratervezés

Egy rosszul sikerült érettségi miatt még nem dől össze a világ! Ennek ellenére a diákok és a szüleik is úgy érezhetik, hogy a pályaválasztási tervek dugába dőlhetnek, ha nem jöttek be a számításaik. Mit tegyen a várt eredménynél rosszabbul teljesítő diák, vagy egy szülő, aki nem tudja, hogyan tudná visszaadni a gyermeke önbizalmát? Erre kerestük a választ dr. Papp Zsuzsa pszichológussal és fókusz-trénerrel, aki hosszú évek óta foglalkozik pályaválasztási tanácsadással is.

Egy diák ráírja nevét a feladatlapra a matematika írásbeli érettségi vizsgán a Nyíregyházi SZC Sipkay Barna Technikumban 2026. május 5-én. Fotó: Balázs Attila/MTI

Mit tegyen, ha a gyermekének nem sikerült jól az érettségije?

„Szorongást, csalódást, esetleges önbizalomhiányt okozhat a diákok számára, ha nem úgy sikerült az érettségijük, ahogyan szerették volna. Esetleg a jövőképnek az elvesztése is megjelenhet, ami depresszióhoz vagy depressziós epizódhoz is vezethet. A megoldáshoz először fontos tisztázni, hogy mi okozta a csalódást. Esetleg készült-e eleget az érettségire és a racionális várakozásokat teljesítette alul, vagy csak túl magas elvárásokat támasztott önmagával szemben. Ha sokkal rosszabbul sikerült neki, mint várta, annak több oka is lehet" – kezdte beszámolóját lapunknak dr. Papp Zsuzsa. A szakértő rámutatott arra is, hogy egy rosszul sikerült érettségi még nem a világ vége, mert szerencsére rengeteg lehetőség áll a diákok rendelkezésére, amelyeket megragadva aktívan dolgozhatnak önmagukon és a jövőjükön.

Vannak olyan egyetemek is, ahol nem kell magas pontszám, és akár egy felvételi elbeszélgetés alapján is be lehet jutni.

Ezenkívül vannak felsőoktatási szakképzések is. Ha valaki kíváncsi arra, hogy milyen kapuk vannak még nyitva a frissen érettségizett, szárnyukat bontogató felnőttek előtt, menjenek el egy pályaorientációs tanácsadásra, ahol rengeteget segíthetnek nekik a mentorok. Ezeken az alkalmakon személyre szabottan mérik fel a fiatalok képességeit és aszerint mutatják meg nekik a lehetőségeiket" – tette hozzá a szakember.

Szülőként mit tehetünk, hogy segítsük a gyermekünk továbbtanulását?

A pszichológus szerint elsőként mindenképpen meg kell kérdezni a gyerektől, hogy érzi magát. Át akarja-e alakítani a jövőképét, vagy továbbra is ragaszkodik ahhoz, amit korábban célul tűzött ki magának. A gyerekek különbözőképpen élhetik meg ezt a helyzetet és fontos, hogy a szülők tisztában legyenek a gyermekük érzéseivel. Ezután vázolják fel neki a lehetőségeit, majd segítsenek neki az újrakezdésben.

Érettségizni minden évben újra lehet, nem dőlt össze a világ.

Ebben a kritikus időszakban azonban nagyon fontos a céltervezés, ami rengeteget segíthet. Ez megnyugtatja őket, főleg ha van A, B, C terv. Mire használják fel ezt az úgymond kieső időt? Mit tehetnek, hogy ne passzívan, hanem aktívan dolgozhassanak a jövőjükön? A szülők mutassák meg nekik, hogy nemcsak elszenvedői lehetnek az életüknek, hanem aktív alakítói is. Én ebbe az irányba vinném a beszélgetéseket. Egy ilyen stresszes és szorongással teli időszakban fontos szerepet kaphat a relaxáció is. A szülők is mesélhetnek a saját kudarcos élményeikről, mert biztos az ő életükben is volt ilyen. Ők hogyan élték át, hogyan küzdöttek meg vele. Ezzel nemcsak a gyerekeiket, hanem önmagukat is megnyugtathatják. Számtalan asszertív kommunikációs eszköz van a szülők kezében, azonban fontos, hogy a kommunikáció közben ne okozzanak sérülést a gyerekeikben. Azt viszont jelezzék a számukra, hogy számtalan trükk létezik a stresszoldásra és a szorongás visszaszorítására: autogén tréning, légzésgyakorlatok, esetleg relaxációs módszerek is" – zárta sorait dr. Papp Zsuzsa pszichológus és fókusz-tréner.