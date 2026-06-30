Ártalmas lehet a túlzott fehérjebevitel – ennyi az ajánlott napi mennyiség

A fehérje a szénhidrátok és a zsírok mellett a szervezet egyik legfontosabb makrotápanyaga. Szerepet játszik a sejtek felépítésében és megújulásában, az izmok fenntartásában, a hormonális folyamatok szabályozásában, valamint az immunrendszer megfelelő működésében. A szakemberek szerint nemcsak a megfelelő mennyiségű, hanem a kiegyensúlyozott fehérjebevitelre is érdemes odafigyelni.

A fehérjepor népszerű táplálékkiegészítő, ugyanakkor a megfelelő fehérjebevitel kiegyensúlyozott étrenddel is biztosíthat

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A közösségi médiában egyre népszerűbbek a magas fehérjetartalmú étrendek, a fehérjeporok és a fehérjeszeletek. Bár ezek bizonyos esetekben hasznosak lehetnek, a szakértők szerint a túlzott fehérjefogyasztás sem tekinthető mindenki számára kockázatmentesnek – tájékoztat a Focus.

Mennyi fehérjére van szüksége egy felnőttnek?

A Német Táplálkozástudományi Társaság (DGE) ajánlása szerint az egészséges felnőttek számára általában testsúlykilogrammonként napi 0,8 gramm fehérje elegendő.

Ez átlagosan:

nők esetében napi 47–48 grammot,

férfiaknál napi 55–57 grammot jelent,

65 éves kor felett pedig már napi 1 gramm/testsúlykilogramm bevitele ajánlott.

Táplálkozási szakértők szerint praktikus megoldás, ha minden főétkezés tartalmaz valamilyen fehérjeforrást.

Milyen feladatokat lát el a fehérje?

A fehérje számos létfontosságú folyamatban vesz részt: hozzájárul a sejtek felépítéséhez és megújulásához, támogatja az izmok fenntartását, részt vesz a hormonok működésében, szabályozza az anyagcsere-folyamatokat, valamint segíti az immunrendszer megfelelő működését.

Milyen tünetei lehetnek a fehérjehiánynak?

A fehérjehiány általában nem egyik napról a másikra alakul ki, hanem fokozatosan jelentkeznek a tünetei.

A leggyakoribb jelek:

izomgyengeség és csökkenő izomerő;

tartós fáradtság;

hajhullás és töredező körmök;

gyakoribb fertőzések;

lassabb sebgyógyulás;

súlyosabb esetben ödéma, vagyis folyadék-visszatartás.

A szakemberek szerint nyáron könnyebben előfordulhat, hogy valaki kevesebb fehérjét fogyaszt, mert a nagy melegben sokan kisebb adagokat és könnyebb ételeket választanak.