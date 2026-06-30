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fehérje

Ártalmas lehet a túlzott fehérjebevitel – ennyi az ajánlott napi mennyiség

1 órája
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A fehérjefogyasztás körül egyre több tévhit jelenik meg. A fehérje valóban nélkülözhetetlen a szervezet számára, ugyanakkor a túlzott bevitel és a tartós hiány is kedvezőtlen következményekkel járhat. Mutatjuk, mennyi az ajánlott napi mennyiség, milyen tünetek utalhatnak hiányra, és mely élelmiszerek számítanak jó fehérjeforrásnak.
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fehérjeegészségizom

A fehérje a szénhidrátok és a zsírok mellett a szervezet egyik legfontosabb makrotápanyaga. Szerepet játszik a sejtek felépítésében és megújulásában, az izmok fenntartásában, a hormonális folyamatok szabályozásában, valamint az immunrendszer megfelelő működésében. A szakemberek szerint nemcsak a megfelelő mennyiségű, hanem a kiegyensúlyozott fehérjebevitelre is érdemes odafigyelni.

A fehérjepor népszerű táplálékkiegészítő, ugyanakkor a megfelelő fehérjebevitel kiegyensúlyozott étrenddel is biztosíthat
A fehérjepor népszerű táplálékkiegészítő, ugyanakkor a megfelelő fehérjebevitel kiegyensúlyozott étrenddel is biztosíthat
Fotó: Unsplash

A közösségi médiában egyre népszerűbbek a magas fehérjetartalmú étrendek, a fehérjeporok és a fehérjeszeletek. Bár ezek bizonyos esetekben hasznosak lehetnek, a szakértők szerint a túlzott fehérjefogyasztás sem tekinthető mindenki számára kockázatmentesnek – tájékoztat a Focus.

Mennyi fehérjére van szüksége egy felnőttnek?

A Német Táplálkozástudományi Társaság (DGE) ajánlása szerint az egészséges felnőttek számára általában testsúlykilogrammonként napi 0,8 gramm fehérje elegendő.

Ez átlagosan:

  • nők esetében napi 47–48 grammot,
  • férfiaknál napi 55–57 grammot jelent,
  • 65 éves kor felett pedig már napi 1 gramm/testsúlykilogramm bevitele ajánlott.

Táplálkozási szakértők szerint praktikus megoldás, ha minden főétkezés tartalmaz valamilyen fehérjeforrást.

Milyen feladatokat lát el a fehérje?

A fehérje számos létfontosságú folyamatban vesz részt: hozzájárul a sejtek felépítéséhez és megújulásához, támogatja az izmok fenntartását, részt vesz a hormonok működésében, szabályozza az anyagcsere-folyamatokat, valamint segíti az immunrendszer megfelelő működését. 

A szervezet az elfogyasztott fehérjékből építi fel saját fehérjéit, ezért nemcsak a megfelelő mennyiség, hanem az aminosavak összetétele is fontos. Az állati eredetű fehérjék teljes értékűnek számítanak, de megfelelően összeállított, változatos növényi étrenddel is biztosítható a szükséges aminosavbevitel.

Milyen tünetei lehetnek a fehérjehiánynak?

A fehérjehiány általában nem egyik napról a másikra alakul ki, hanem fokozatosan jelentkeznek a tünetei.

A leggyakoribb jelek:

  • izomgyengeség és csökkenő izomerő;
  • tartós fáradtság;
  • hajhullás és töredező körmök;
  • gyakoribb fertőzések;
  • lassabb sebgyógyulás;
  • súlyosabb esetben ödéma, vagyis folyadék-visszatartás.

A szakemberek szerint nyáron könnyebben előfordulhat, hogy valaki kevesebb fehérjét fogyaszt, mert a nagy melegben sokan kisebb adagokat és könnyebb ételeket választanak.

Árthat a túl sok fehérje?

A magas fehérjebevitel egészséges embereknél rövid távon általában nem jelent problémát, ugyanakkor a szakemberek óvatosságra intenek a tartósan túlzott fogyasztással kapcsolatban. Különösen azoknak kell odafigyelniük, akik vesebetegségben vagy csökkent vesefunkcióban szenvednek, mivel a túlzott fehérjebevitel fokozhatja a vesék terhelését.

A hosszú távon nagyon magas – főként állati eredetű – fehérjebevitel kedvezőtlen hatással lehet az érrendszer egészségére is, ugyanakkor ennek hosszú távú következményeit még további kutatások vizsgálják.

A fehérjeporokkal kapcsolatban is vannak nyitott kérdések: egyes készítmények olyan adalékanyagokat tartalmaznak, amelyek hosszú távú hatásai a bélflórára, az étvágy szabályozására vagy a kognitív működésre még nem teljesen ismertek.

Mely élelmiszerek tartalmaznak sok fehérjét?

A fehérjebevitel természetes forrásokból is könnyen biztosítható.

Jó fehérjeforrásnak számítanak például:

  • csirkemell;
  • sovány marhahús;
  • lazac;
  • tonhal;
  • tojás;
  • túró és skyr;
  • cottage cheese;
  • lencse;
  • csicseriborsó;
  • tofu;
  • szójabab;
  • zabpehely;
  • mandula és földimogyoró.

A kiegyensúlyozott, változatos étrenddel a legtöbb egészséges ember külön táplálékkiegészítők nélkül is fedezni tudja napi fehérjeszükségletét.

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