Szakember figyelmeztetett: ezt a hibát nyáron szinte mindenki elköveti

A nyári napsütés, a magas hőmérséklet és a légkondicionált helyiségek egyaránt igénybe veszik a bőrt. A szakemberek szerint a fényvédelem ilyenkor kiemelt szerepet kap, mégis sokan követnek el alapvető hibákat.

A fényvédelem nyáron nemcsak a strandon, hanem a mindennapokban is fontos

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A fényvédelem helyes alkalmazására hívja fel a figyelmet a szakember

A kozmetikus szerint gyakori tévhit, hogy a reggel felvitt fényvédő egész nap elegendő védelmet nyújt. Ha valaki hosszabb időt tölt a szabadban, sportol vagy strandol, érdemes rendszeresen újrakenni a készítményt. A megfelelő védelmet legalább SPF 30-as, de inkább SPF 50-es termékek biztosíthatják – tájékoztat a VEOL.

A szakember arra is felhívta a figyelmet, hogy a nyári melegben sem szabad elhagyni a hidratálást. A napsütés és a klímaberendezések ugyanis könnyen vízhiányossá tehetik a bőrt, ezért ilyenkor a könnyebb állagú készítmények jelenthetnek jó megoldást.

Fontos odafigyelni a bőr figyelmeztető jeleire is. A tartós bőrpír, az új pigmentfoltok vagy az anyajegyek megváltozása esetén érdemes szakemberhez fordulni. A rendszeres önellenőrzés és az időszakos szűrővizsgálatok segíthetnek a problémák korai felismerésében.