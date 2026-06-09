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Végig a szemünk előtt volt: fény derülhetett a vastagbélrák rejtett okára

munka

Így kérj fizetésemelést, ha többet akarsz keresni – könnyen megnövelheted az esélyeid

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A bértárgyalás tudatos felkészülést és erős érveket igényel, nem szerencse kérdése. A fizetésemelés előmozdítása többnyire csak jó előkészítéssel sikerül.
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A sikeres fizetésemelés-kérés nem szerencse kérdése, hanem tudatos felkészülés, önismeret és professzionális kommunikáció eredménye. Aki megfelelően készül, reális elvárásokkal és erős érvekkel érkezik, annak jelentősen nagyobb esélye van arra, hogy a bértárgyalás végén mindkét fél elégedetten áll fel az asztaltól. 

fizetésemelés, két nő tárgyal a képen
A fizetésemelés előmozdítása többnyire csak jó előkészítéssel sikerül
Fotó: 123RF

Fizetésemelés kérése: így készülhetsz fel tudatosan és tárgyalhatz magabiztosan 

Az utóbbi évek gazdasági változásai, különösen az infláció hatásai, jelentősen átalakították a munkavállalók anyagi helyzetét. A megélhetési költségek emelkedése sok esetben gyorsabban növekszik, mint a bérek, így egyre többen érzik úgy, hogy ideje újratárgyalni a fizetésüket. A fizetésemelés kérése azonban nem pusztán bátorság kérdése: tudatos felkészülést, átgondolt érvelést és megfelelő kommunikációt igényel.
Egy jól felépített bértárgyalás nem konfliktus, hanem szakmai egyeztetés. A cél nem a nyomásgyakorlás, hanem annak bemutatása, hogy a munkavállaló értéke időközben nőtt, és ezt a vállalat számára is érdemes elismerni. Az alábbi szempontok segíthetnek abban, hogy a tárgyalás ne kellemetlen helyzet, hanem sikeres megállapodás legyen.

Ne kérj rossz időpontban – a siker fele az időzítés

A fizetésemelési tárgyalás egyik legkritikusabb eleme az időzítés. Nem mindegy, hogy egy nyugodt, tervezhető időszakban, vagy egy túlterhelt, stresszes periódusban kerül sor a beszélgetésre. Érdemes elkerülni a hónapzárást, a határidős projektek végét vagy a szabadságolási időszakokat. Sokkal kedvezőbb lehet egy teljesítményértékelés utáni időszak vagy egy sikeresen lezárt projekt pillanata, amikor a teljesítmény még friss és látható.

Ne véleményt, hanem eredményeket vigyél magaddal

A legerősebb érvek mindig a konkrétumok. Nem elég azt állítani, hogy valaki jól végzi a munkáját, ezt bizonyítani is kell. Érdemes összegyűjtened a kézzelfogható eredményeket: lezárt projektek, bevételnövekedés, hatékonyságjavulás, pozitív ügyfél-visszajelzések vagy új felelősségi körök mind erős alapot adnak a tárgyaláshoz. Minél inkább mérhetőek ezek az eredmények, annál meggyőzőbb lesz az érvelés.

Close up of mature bearded company director in glasses sitting in office with dark-haired girl in front of him on job interview. Man asking women about work experience
Nem elég azt állítani, hogy valaki jól végzi a munkáját, ezt bizonyítani is kell
Fotó: 123RF

Tudd, mennyit érsz a piacon – ne hasra ütve kérj

A reális bérigény kialakításához elengedhetetlen a piaci környezet ismerete. Ha munkavállalóként tisztában vagy azzal, hogy hasonló pozíciókban, hasonló tapasztalattal milyen bérsávok jellemzők, sokkal erősebb tárgyalási pozícióba kerülhetsz. Ez nemcsak önbizalmat ad, hanem segít elkerülni a túlzó vagy alulértékelt elvárásokat is. A jól megalapozott számok mindig komolyabban vehetők, mint az érzelmi alapú kérések.

Ne kérj – tárgyalj szakmai alapon

A fizetésemelés nem könyörgés, hanem szakmai egyeztetés. A kommunikáció során érdemes kerülnöd a panaszkodó hangnemet vagy az összehasonlítgatást más kollégákkal. Sokkal hatásosabb, ha a beszélgetés középpontjában az áll, hogy milyen értéket teremtesz a cég számára. A magabiztos, nyugodt, de tiszteletteljes hangnem kulcsfontosságú a pozitív kimenetelhez.

Légy nyitott a kompromisszumra is

Nem minden esetben lehetséges azonnali fizetésemelés. A munkáltató azonban más formában is kifejezheti az elismerést: bónusz, rugalmas munkavégzés, home office lehetőség vagy szakmai képzések formájában. Érdemes előre átgondolni, hogy a fizetésen túl milyen juttatások javítanák az életminőségedet. A rugalmasság gyakran nagyobb esélyt ad a hosszú távú megegyezésre.

View from shoulder of 50s aged female job applicant sit at desk at employer office talk to recruiter answer questions on interview. Two business partners hold negotiations discuss deal, slow motion.
Érdemes előre átgondolni, hogy a fizetésen túl milyen juttatások javítanák az életminőségedet
Fotó: 123RF

Maradj magabiztos – a bizonytalanság rontja az esélyeket

A fizetésemelés kérése sokak számára feszültséggel jár, pedig ez a szakmai élet természetes része. Nem indokolatlan kérés, hanem az értékteremtés elismerésének eszköze. A magabiztosság nem agressziót jelent, hanem határozott, nyugodt kiállást. A cél közös: olyan megállapodás, amely mind a munkavállaló, mind a vállalat számára fenntartható és motiváló.

Ha nem most, akkor mikor? – legyen B-terved is

Előfordulhat, hogy a válasz nem azonnali igen. Ilyenkor érdemes tisztázni, milyen konkrét célok vagy feltételek teljesítése szükséges a későbbi emeléshez. Ez nem elutasítás, hanem egy fejlődési út kijelölése is lehet. A tudatosan felépített B-terv segít abban, hogy a következő tárgyalás már sokkal erősebb alapokon álljon.

 

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