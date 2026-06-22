A futball-világbajnokságok legjei: 8 kérdéses foci-vb-kvíz az igazi szurkolóknak

A labdarúgó-világbajnokságok történelme tele van emlékezetes pillanatokkal, érzelemdús meccsekkel, izgalmas fordításokkal és csodával határos győzelmekkel. Ön mennyire emlékszik ezek közül? A foci-vb-kvíz próbára teszi az emlékezőképességét, miközben nosztalgikus pillanatokat hozhat.

A foci-vb-k tele vannak emlékezetes pillanatokkal. Fotó: 123RF

Csavaros foci-vb-kvíz a sportág legjeiből

Tudta, hogy van olyan ország, amelyik mindegyik tornán részt vett? Tisztában van vele, hogy néha néhány másodperc is elég, hogy valamelyik csapat gólt szerezzen? Esetleg imádja a gólgazdag mérkőzéseket? Akkor a következő tesztet imádni fogja! Összeszedtük az elmúlt 100 év legérdekesebb statisztikai adatait a vb-k történelméből. A kérdés már csak az, hogy ön mennyi kérdésre tudja a helyes választ? Ha felkészült, akkor jöhet a nagy foci-vb-kvíz!