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kvíz

A futball-világbajnokságok legjei: 8 kérdéses foci-vb-kvíz az igazi szurkolóknak

5 órája
Olvasási idő: 2 perc
Két láb egy labdán a foci-vb-én
Két láb egy labdán a foci-vb-én
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Ön mennyire emlékszik a korábbi tornákra? Az összesen 8 kérdésből álló foci-vb-kvízből kiderül. Mutatjuk a világbajnokságok legjeit!
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kvízlabdarúgó-világbajnokságteszt

A labdarúgó-világbajnokságok történelme tele van emlékezetes pillanatokkal, érzelemdús meccsekkel, izgalmas fordításokkal és csodával határos győzelmekkel. Ön mennyire emlékszik ezek közül? A foci-vb-kvíz próbára teszi az emlékezőképességét, miközben nosztalgikus pillanatokat hozhat.

Foci-vb-kvízben szereplő kép két futballistáról labdarúgás közben
A foci-vb-k tele vannak emlékezetes pillanatokkal. Fotó: 123RF

Csavaros foci-vb-kvíz a sportág legjeiből

Tudta, hogy van olyan ország, amelyik mindegyik tornán részt vett? Tisztában van vele, hogy néha néhány másodperc is elég, hogy valamelyik csapat gólt szerezzen? Esetleg imádja a gólgazdag mérkőzéseket? Akkor a következő tesztet imádni fogja! Összeszedtük az elmúlt 100 év legérdekesebb statisztikai adatait a vb-k történelméből. A kérdés már csak az, hogy ön mennyi kérdésre tudja a helyes választ? Ha felkészült, akkor jöhet a nagy foci-vb-kvíz!

Kvíz
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
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Melyik játékos szerezte a legtöbb gólt a labdarúgó-világbajnokságok történetében 2026-ig?

 

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