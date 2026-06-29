Több mint 40 kilót fogyott az édesanya – olvadni fognak rólad a kilók, ha te is kipróbálod ezt a három összetevős reggeli italt

Amanda Nkomónak sikerült elkerülnie a terhesség egyik gyakori buktatóját, vagyis azt, hogy túl sokat hízzon. A 32 éves, otthon maradó édesanya azonban a szülés után már nem volt ilyen szerencsés, pillanatok alatt felszaladtak rá a kilók: 95 kilót mutatott a mérleg és 46-os ruhaméretet hordott. Ma már azonban ismét karcsú, fogyásának köszönhetően 36-os méretet hord.
Bámulatos fogyás: több mint 40 kilótól szabadult meg az édesanya
Az édesanya most a világgal is megosztotta fogyásának történetét, kifejtve, hogy kezdetben 16 kg-ot fogyott azzal, hogy kisebb adagokat evett, de aztán – ahogyan ez gyakran előfordul – a fogyása megállt… Ez pedig egészen addig folytatódott, amíg el nem kezdett minden nap meginni egy adag almaecetet. Mostanra sikerült 52 kg-ra lefogynia, ami összesen 43 kilós fogyást jelent az esetében.
Amanda, aki Manchesterben él önkormányzati dolgozó férjével, a 32 éves Ehigie Oriakhival és gyermekeikkel, a hároméves Giannival és az egyéves Elijah-val, így meséli el a történetét.
„Sokan természetes módon fogynak a szülés után, nálam azonban ennek éppen az ellenkezője történt – híztam. Elijah császármetszéssel született, és miközben otthon lábadoztam egy hasfájós kisbabával, rossz étkezési szokásokat vettem fel – észre sem vettem, hogy könnyedén el tudok fogyasztani egy egész csomag kekszet.”
Kifejtette, hogy a második terhessége előtt körülbelül 44-es ruhaméretet hordott, és a súlya 78 és 84 kg között mozgott. A terhesség alatt ez a méret már 46-osra ugrott, Elijah születése után pedig már 48-as ruhákat viselt. 2024 novemberében volt a legnagyobb súlya, a 157 centijéhez már 95 kg volt.
A fiatal édesanya utálta, hogy ilyen nagy lett, és kétségbeesetten szeretett volna formába lendülni a következő júliusra tervezett esküvőjükre. A célja az volt, hogy elérje a 62 kg-os testsúlyt.
A fogyást segítő injekciók nem jöhettek szóba, hiszen friss anyuka volt, aki szoptatott, egyszerűen nem állt rendelkezésre elegendő kutatás arról, hogy biztonságosak-e a csecsemők számára.
Az évek során számos különböző fogyókúrás programot kipróbált – beleértve a divatdiétákat is –, abban a reményben, hogy elérje a 38–40-es ruhaméretet, de hosszú távon egyik sem bizonyult hatékonynak Amanda számára.
Az ételadagok csökkentése után a kiiktatta a keményítőtartalmú szénhidrátokat, köztük a burgonyát, a kenyeret és a tésztát. Azonban öt hónappal az esküvőjük előtt a fogyása így is megállt, amitől nagyon csalódott lett.
Ezért, úgy döntött, hogy kipróbálja az almaecetet.
„Úgy döntöttem, hogy saját gyömbérshotokat készítek, amelyekhez almaecetet és cayenne-borsot adok (ez kapszaicint tartalmaz, amely állítólag segíti a szervezetet abban, hogy a termelt hő révén több kalóriát égessen el).”
Az almaecet és a gyömbér kombinációja sokkal kellemesebbé tette az ital ízét. Az édesanya néhány hét elteltével, miután minden reggel megitta egy 60 ml-es adagot, újra elkezdett fogyni – az almaecet valóban segített csökkenteni az étvágyát, és tovább érezte jóllakottnak magát az étkezések között.
Először minden reggel egy 60 ml-es adagot ivott, később pedig napi két adagot. Mindössze 16 héttel azután, hogy elkezdte, elérte a célként kitűzött 62 kg-os testsúlyt.
A szertartáson már egy 38-as méretű ruhát viselt – mindenki alig hitte el, milyen karcsú lett – írja a Daily Mail.
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