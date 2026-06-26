Itt az egy kanalas trükk, amivel búcsút inthet a hasi zsírnak

Ha fogyásról van szó, akkor Kourtney Kardashian és Beyoncé is az extra szűz olívaolajban hisz.

Minden reggel egy evőkanállal, éhgyomorra kell bevenni belőle, és a változás már 30 nap alatt látszani fog.

Nemcsak fogyásra jó, hanem nagyon egészséges is, mert tele van antioxidánsokkal, többek között E-vitaminnal és polifenolokkal.

Sosem könnyű rálépni a mérlegre, amikor túlsúllyal küzdünk és nem vagyunk elégedettek önmagunkkal. Egy híres táplálkozási szakértő megtörte a csendet és elárulta a tuti fogyókúrás módszert, amellyel végleg leszámolhatunk a zsírpárnákkal. Olvasson tovább, hogy megtudja, mitől lesz egyszerű és eredményes a fogyás!

Ha ezt a módszert választja, akkor a fogyás többé nem jelent kihívást. Fotó: 123RF

Fogyás olívaolajjal – így működik a szakértő szerint

Az egészségünk egyik záloga a megfelelő testsúly, ha ugyanis felesleggel küzdünk, komoly egészségügyi kockázatnak tesszük ki magunkat. Életmódváltás híján idővel szív- és érrendszeri betegségek, cukorbetegség, valamint mozgás- és légzésszervi problémák is felléphetnek. Egy keményebb diéta és edzésterv megkezdése ugyanakkor nehéz lehet, így sokan méregdrága fogyókúrás kapszulák mellett döntenek, sokszor sikertelenül. Abigail Roberts brit táplálkozási szakértő és fitneszguru nemrég fel is hívta rá a figyelmet, hogy az egészség forrása nem a patikák polcain hever, hanem a konyhaszekrényünkben.

Roberts szerint reggelente egy evőkanálnyi, éhgyomorra fogyasztott extra szűz olívaolajtól a szervezetben olyan pozitív változások indulnak el, amelyek következtében 30 nap alatt fogyni kezdhetünk.

A szakértő szerint a nem mindennapi fogyókúrás módszert több világsztár, köztük Kourtney Kardashian és Beyoncé is előszeretettel alkalmazta. Állítja: a hatás tudományosan is bizonyított, hiszen az olívaolaj felgyorsítja az anyagcserét, csökkenti az étvágyat, ezáltal megfékezi a falási rohamokat. Mindennek köszönhetően a gyors fogyás igazoltan elérhető; egy hónap alatt akár a testzsír 80 százalékától is meg lehet szabadulni.

Az olívaolaj pozitív hatásai

Az olívaolaj tele van olyan antioxidánsokkal, mint az E-vitamin és a polifenolok, így rendkívüli gyulladáscsökkentő hatással bír. Nemcsak az immunrendszert erősíti, hanem az ízületi fájdalmak ellen is kiváló. A rendszeres olívaolaj-fogyasztástól nemcsak a kilóktól vehetünk búcsút, hanem a reggeli ízületi merevségtől és a fájdalmaktól is.