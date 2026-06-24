Fagyi, lángos, limonádé – Így élvezheti elhízás nélkül a strandszezon finomságait

Ön is attól tart, hogy a strandszezon finomságaival lőttek az álomalakjának, de nem akar lemondani a kedvenceiről? A fogyás nyáron szinte megugrohatatlan kihívásnak tűnik, ha szeretnénk élvezni a nyaralást, a szabadságot, és persze az ízeket. Kósa-Novák Anita táplálkozási tanácsadót arról kérdeztük, hogyan férhet bele a fagyi vagy akár a lángos az egészségestudatos étrendbe.

A fogyás nyáron is lehetséges, a táplálkozási szakértő elárulja a titkot.

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A fogyás nyáron sem lehetetlen: így élvezhetjük a strandszezon finomságait elhízás nélkül

A legtöbbünknek a nyár egyet jelent az önfeledt kikapcsolódással, amelynek elemi részét képezik a kulináris élvezetek, például egy-egy finom falat a strandon vagy két gombóc fagylalt egy hosszú munkanap után. Sajnos azonban a nagy kedvenceink hamar felesleges kilókká változnak, ha nem tudunk mértéket tartani. Hogy ne kelljen lemondanunk ezekről a finomságokról, Kósa-Novák Anita táplálkozási tanácsadót kérdeztük arról, hogyan válasszunk okosan a strandbüféből.

„Nyáron leginkább a folyékony kalóriákra érdemes figyelni, mert könnyen bevihetünk a szervezetünkbe egy kis- vagy nagyétkezés energiamennyiségének megfelelő kalóriát egy fagyis, tejszínhabos jegeskávéval, cukros koktélokkal, alkohollal, shake-ekkel, vagy egyszerű üdítőitalokkal. Ráadásul a melegben történő alkoholfogyasztásnak egyéb káros egészségügyi hatásai is vannak, tehát mindenképp az alkoholos italok fogyasztásának mérséklése ajánlott” – figyelmeztetett Kósa-Novák Anita, kiemelve, hogy a cukros üdítők helyett érdemes azok csökkentett cukortartalmú vagy energiamentes változatait fogyasztani.

Sokan úgy érezhetik, hogy ha szeretnének fogyni vagy egészségtudatosabban étkezni a meleg hónapokban, teljesen le kell mondaniuk a szezon legfinomabb falatjairól, de Anita szerint erre nincs szükség. „A fagylaltokból is léteznek cukormentes verziók, ám egy kiegyensúlyozott táplálkozást nem fog tönkretenni az alkalmi fagylaltfogyasztás. Elég, ha kerüljük a vastag csokibevonatos jégkémeket, és helyettük jó minőségű főzött fagylaltokat választunk” – tanácsolta a szakember.