Fagyi, lángos, limonádé – Így élvezheti elhízás nélkül a strandszezon finomságait

Ön is attól tart, hogy a strandszezon finomságaival lőttek az álomalakjának, de nem akar lemondani a kedvenceiről? A fogyás nyáron szinte megugrohatatlan kihívásnak tűnik, ha szeretnénk élvezni a nyaralást, a szabadságot, és persze az ízeket. Kósa-Novák Anita táplálkozási tanácsadót arról kérdeztük, hogyan férhet bele a fagyi vagy akár a lángos az egészségestudatos étrendbe.
A fogyás nyáron sem lehetetlen: így élvezhetjük a strandszezon finomságait elhízás nélkül
A legtöbbünknek a nyár egyet jelent az önfeledt kikapcsolódással, amelynek elemi részét képezik a kulináris élvezetek, például egy-egy finom falat a strandon vagy két gombóc fagylalt egy hosszú munkanap után. Sajnos azonban a nagy kedvenceink hamar felesleges kilókká változnak, ha nem tudunk mértéket tartani. Hogy ne kelljen lemondanunk ezekről a finomságokról, Kósa-Novák Anita táplálkozási tanácsadót kérdeztük arról, hogyan válasszunk okosan a strandbüféből.
„Nyáron leginkább a folyékony kalóriákra érdemes figyelni, mert könnyen bevihetünk a szervezetünkbe egy kis- vagy nagyétkezés energiamennyiségének megfelelő kalóriát egy fagyis, tejszínhabos jegeskávéval, cukros koktélokkal, alkohollal, shake-ekkel, vagy egyszerű üdítőitalokkal. Ráadásul a melegben történő alkoholfogyasztásnak egyéb káros egészségügyi hatásai is vannak, tehát mindenképp az alkoholos italok fogyasztásának mérséklése ajánlott” – figyelmeztetett Kósa-Novák Anita, kiemelve, hogy a cukros üdítők helyett érdemes azok csökkentett cukortartalmú vagy energiamentes változatait fogyasztani.
Sokan úgy érezhetik, hogy ha szeretnének fogyni vagy egészségtudatosabban étkezni a meleg hónapokban, teljesen le kell mondaniuk a szezon legfinomabb falatjairól, de Anita szerint erre nincs szükség. „A fagylaltokból is léteznek cukormentes verziók, ám egy kiegyensúlyozott táplálkozást nem fog tönkretenni az alkalmi fagylaltfogyasztás. Elég, ha kerüljük a vastag csokibevonatos jégkémeket, és helyettük jó minőségű főzött fagylaltokat választunk” – tanácsolta a szakember.
A strandbüfék egyik legnépszerűbb fogása továbbra is a lángos. Ez azonban továbbra sem a legjobb választás azoknak, akik szeretnének figyelni az alakjukra.
A lángos helyett próbáljunk kevésbé nehéz, a gyomrot kevésbé megterhelő alternatívát választani. A főtt kukorica, hekk, vagy egy hamburger sovány húspogácsával és sok zöldséggel gyakran kedvezőbb makrotápanyag-összetételű választás lehet, mint egy bő olajban sült sajtos-tejfölös lángos”
– mutatott rá Anita. Szerinte a grillezés tökéletes kompromisszum lehet, ha fogyni szeretnénk, de a finomságokról sem akarunk lemondani.
„Ha az egészséges táplálkozás a fő szempont, a legjobb ételeket egy grillezés során tudjuk behabzsolni. A grillezett húsok, zöldségek és színes saláták a legjobb ebéd- és vacsoraötletek.”
Gyümölcsök: diétagyilkos nyári falatok vagy egészséges élvezet?
A nyári gyümölcsökkel kapcsolatban rengeteg tévhit kering a szóbeszédben. Sokan azért kerülik a görögdinnyét vagy a cseresznyét, mert attól tartanak, hogy a magas cukortartalmuk miatt hizlalnak. Kósa-Novák Anita szerint azonban a gyümölcsök önmagukban ritkán jelentenek problémát. Magas víz- és rosttartalmuk miatt általában jól laktatnak, miközben az energiatartalmuk viszonylag alacsony.
A legtöbb ember nem a gyümölcsöktől hízik el, hanem a teljes napi energiabevitel tartós többletétől
– hívta fel a figyelmet a szakember, aki azt is elárulta, mely gyümölcsök lehetnek igazán jó választások a nagy melegben.
„A legjobb nyersen fogyasztani a gyümölcsöket, mert így marad meg bennük a legtöbb vitamin és rost. Fél kilogramm görög- vagy sárgadinnye kalóriatartalma 200 alatt megáll, és még a folyadékháztartást is támogatja, így simán beilleszthető a nyári étkezésbe. Vannak ugyanakkor olyan gyümölcsök is, amelyek nagyobb kockázatot rejthetnek magukban. A cseresznyével már érdemes vigyázni, mert könnyen túlzásba eshetünk, és észrevétlenül megugorhat a napi cukorbevitelünk. A lényeg a mértéktartás és a változatosság” – figyelmeztetett a szakember.
Ha tudatosan választunk, minden nyári kedvencnek lesz helye egy kiegyensúlyozott étrendben!
Az alábbi videóban 5 nyári gyümölcsöt láthat, amely csökkenti az éhségérzetet és segíthet a fogyásban: