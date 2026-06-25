Amikor a föld megnyílik az ember alatt: a legnagyobb cunamit kiváltó tektonikus csapások

A dél-amerikai ország északi partvidékén, San Felipe közelében néhány másodperces különbséggel egy 7,2-es, majd egy 7,5-ös magnitúdójú földrengés rázta meg a felszínt, amely harmincnál is több halálos áldozatot követelt. A mentőalakulatok jelenleg is versenyt futnak az idővel a romok alatt rekedt túlélők felkutatásáért, miközben a gázszolgáltatást is le kellett állítani a robbanásveszély elkerülése érdekében.
Miért és hogyan következik be egy földrengés?
A földrengés a földfelszín hirtelen rázkódása, amelyet a Föld belsejében felhalmozódott rugalmas energia hirtelen felszabadulása vált ki. Ez a folyamat leggyakrabban a kőzetlemezek találkozásánál, a törésvonalak mentén történő elmozdulásokhoz kapcsolódik, ahol a kőzetek a súrlódás miatt egymásnak feszülnek, majd a kritikus feszültséget elérve hirtelen megpattannak. A törési pontból, vagyis a fészekből a felszabadult energia szeizmikus hullámok formájában terjed szét minden irányba, és amikor ezek elérik a felszínt, pusztító rengésként érzékeljük őket. Ritkább esetekben vulkáni tevékenység, beomlás vagy akár mesterséges hatások, például föld alatti robbantások is előidézhetnek hasonló kőzetfeszültség-változásokat.
Ezek voltak a történelem legsúlyosabb globális és hazai természeti katasztrófái
Bár a mostani venezuelai pusztítás is megrendítő, a szeizmológia története ennél lényegesen pusztítóbb globális katasztrófákat is nyilvántart. Noha a Kárpát-medence geológiailag mérsékelten aktív zónának számít, a történelmi feljegyzések igazolják, hogy a romboló erejű földmozgások itthon is ismertek.
1960-as valdiviai földrengés
A mérések kezdete óta ez volt a bolygónkon észlelt legnagyobb energiájú földmozgás, amely a Richter-skála szerint 9,5-ös erősséget ért el Chile partjainál. A gigantikus tektonikus lökés nyomán kialakuló, huszonöt méteres cunami végigsöpört a Csendes-óceánon, így még Japánban és Hawaiin is szedett áldozatokat. A katasztrófa következtében több ezer ember veszítette életét, és egész part menti városrészek süllyedtek a tengerbe.
1964-es alaszkai földrengés
A listán a második helyet foglalja el az észak-amerikai kontinens valaha mért legerősebb, 9,2-es magnitúdójú szeizmikus eseménye, amely Nagypéntek napján rázta meg a Prince William-öböl térségét. A rengés hossza csaknem öt percig tartott, ami rendkívül elnyújtott rombolást végzett az infrastruktúrában. A tektonikus mozgás által kiváltott szökőár és a földcsuszamlások szinte teljesen letörölték a térkép kistelepüléseit, átformálva a partvonal morfológiáját. A földrengésben 15 ember vesztette életét, míg a nyomában járó szökőárakban további 113–122 személy halt meg.
2004-es indiai-óceáni földrengés
Szumátra szigetének közelében pattant ki a tengerfenék alatt az a 9,1–9,3-as erősségű rengés, amely a modern kor egyik legsúlyosabb humanitárius katasztrófájához vezetett. A felszabaduló hatalmas energia egy harminc méter magas hullámokból álló cunamit indított el, amely tizennégy ország partvidékét tarolta le. A tragédiában megközelítőleg 230 ezer ember vesztette életét, milliók maradtak hajléktalanok, és egész régiók gazdasága omlott össze.
1763-as komáromi földrengés
A mai Magyarország területén regisztrált valaha volt legnagyobb, 6,3-as magnitúdójú katasztrófa június 28-án rázta meg a várost. A rengés epicentrumában lévő épületek, köztük hét templom és a helyi vár szinte teljesen romba dőltek, a tragédiának pedig hatvanhárom halálos áldozata volt. A Duna menti településen a földből feltörő víz és sár még hetekig rettegésben tartotta a lakosságot az ismétlődő utórengések miatt.
1911-es kecskeméti földrengés
Az alföldi régió legjelentősebb, 5,6-os erősségű földmozgása július 8-án, az éjszakai órákban rázta meg a hírös várost és környékét. A rengés következtében több száz lakóház vált lakhatatlanná, a kecskeméti református templom tornya megrepedt, és a helyi zsinagóga is súlyos strukturális károkat szenvedett. Bár a katasztrófának közvetlen halálos áldozata nem volt, a sérültek száma meghaladta a tucatot, a helyreállítás pedig éveket vett igénybe.
1956-os dunaharaszti földrengés
A XX. századi hazai szeizmológia egyik legemlékezetesebb eseménye január 12-én következett be, amikor egy 5,6-os magnitúdójú lökés rázta meg a Budapesttől délre fekvő térséget. A főváros közelsége miatt a rengést Budapesten is erősen lehetett érezni, Dunaharasztiban pedig több mint háromezer épület rongálódott meg súlyosan. A természeti csapás két emberéletet követelt, és a gyárak, középületek falai is hatalmas repedésekkel tanúskodtak a föld erejéről.
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