Amikor a föld megnyílik az ember alatt: a legnagyobb cunamit kiváltó tektonikus csapások

A dél-amerikai ország északi partvidékén, San Felipe közelében néhány másodperces különbséggel egy 7,2-es, majd egy 7,5-ös magnitúdójú földrengés rázta meg a felszínt, amely harmincnál is több halálos áldozatot követelt. A mentőalakulatok jelenleg is versenyt futnak az idővel a romok alatt rekedt túlélők felkutatásáért, miközben a gázszolgáltatást is le kellett állítani a robbanásveszély elkerülése érdekében.

Venezuelát borzasztó földrengés rázta meg.

Fotó: MANAURE QUINTERO / AFP

Miért és hogyan következik be egy földrengés?

A földrengés a földfelszín hirtelen rázkódása, amelyet a Föld belsejében felhalmozódott rugalmas energia hirtelen felszabadulása vált ki. Ez a folyamat leggyakrabban a kőzetlemezek találkozásánál, a törésvonalak mentén történő elmozdulásokhoz kapcsolódik, ahol a kőzetek a súrlódás miatt egymásnak feszülnek, majd a kritikus feszültséget elérve hirtelen megpattannak. A törési pontból, vagyis a fészekből a felszabadult energia szeizmikus hullámok formájában terjed szét minden irányba, és amikor ezek elérik a felszínt, pusztító rengésként érzékeljük őket. Ritkább esetekben vulkáni tevékenység, beomlás vagy akár mesterséges hatások, például föld alatti robbantások is előidézhetnek hasonló kőzetfeszültség-változásokat.

Ezek voltak a történelem legsúlyosabb globális és hazai természeti katasztrófái

Bár a mostani venezuelai pusztítás is megrendítő, a szeizmológia története ennél lényegesen pusztítóbb globális katasztrófákat is nyilvántart. Noha a Kárpát-medence geológiailag mérsékelten aktív zónának számít, a történelmi feljegyzések igazolják, hogy a romboló erejű földmozgások itthon is ismertek.

1960-as valdiviai földrengés

A mérések kezdete óta ez volt a bolygónkon észlelt legnagyobb energiájú földmozgás, amely a Richter-skála szerint 9,5-ös erősséget ért el Chile partjainál. A gigantikus tektonikus lökés nyomán kialakuló, huszonöt méteres cunami végigsöpört a Csendes-óceánon, így még Japánban és Hawaiin is szedett áldozatokat. A katasztrófa következtében több ezer ember veszítette életét, és egész part menti városrészek süllyedtek a tengerbe.