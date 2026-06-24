Ettől az egyszerű lépéstől lesz tökéletes a főtt kukorica

Egyetlen nyári finomságot tudunk csak, amely felveszi a versenyt a lángossal és a hekkel is. Ez pedig nem más, mint a frissen főtt kukorica. Persze csak akkor, ha a balatoni emlékeinkben élő tökéletes ízvilágban és állagban ropogtathatjuk el. Ennek azonban megvannak a feltételei. Ezért most megmutatjuk, a főtt kukorica receptjének minden csinját-binját, amik keresztbe tehetnek a nosztalgikus ízélményeknek. Ezekre mindenképp figyeljen a főzés közben!

A tökéletes főtt kukorica elkészítése néhány egyszerű lépésen múlik.

Fotó: Vadim Zakharishchev / Shutterstock

A tökéletes főtt kukorica recept titka

Minden finom fogás feltétele, hogy jó alapanyagot válasszunk. A tökéletes ízhez friss csemegekukoricára lesz szükségünk. A boltban olyan csöveket keressünk, amelyek csuhélevelei élénkzöldek, bajuszszálai selymes tapintásúak. Ha a kukoricaszemek ráncosak, a levelek szárazak, kutassunk tovább a friss kukoricacsövek után.

Egy egyszerű trükkel ellenőrizhetjük a kukorica frissességét: Nyomjuk meg körmünkkel az egyik szemet. Amennyiben könnyen beleszalad és tejszerű nedv jelenik meg, a kukorica biztosan friss és zsenge – jó választás!

Erre figyeljünk a főtt kukorica készítése közben

A kukorica tisztításakor ne dobjuk ki a csuhé belső leveleit, hiszen ezekkel kibélelhetjük a lábas alját és a kukoricacsöveket is befedhetjük velük: segítenek megőrízni a gazdag ízvilágot.

A főtt kukorica főzési ideje

A kukoricát mindig hideg vízben tegyük fel főni, majd forrás után vegyük lejjebb a lángot.

Egy zsenge csemegekukorica általában 10–35 perc alatt már elkészül, ezért már a 10. perc után már érdemes kóstolgatásba kezdeni.

Fontos szabály, amit sokan nem ismernek

Ne sózzuk meg a főtt kukorica főzővizét! A só hatására a szemek megkeményednek.

A főtt kukorica receptje:

4 cső friss csemegekukorica

a félretett csuhélevelek

annyi víz, amennyi ellepi a csöveket

A tálaláshoz: só, vaj vagy fűszervaj ízlés szerint

A főtt kukorica készítésének lépései:

Távolítsuk el a kukorica külső csuhéleveleit, a velsőket pedig tegyük félre.

Szedjük le a bajuszszálakat, vágjuk el a csövek végeit, majd mossuk meg kukoricákat.

Egy nagy lábas alját béleljük ki a félretett levelekkel, helyezzük rá a csöveket, majd fedjük le őket a maradék csuhélevéllel, és öntsük le annyi hideg vízzel, hogy teljesen ellepje őket.

Forraljuk fel a lábas tartalmát, majd vegyük kisebbre a lángot és fedő alatt, 10–35 perc alatt főzzük puhára a kukoricákat. (Mivel a főzési időt nagyban befolyásolja a kukorica zsengesége, mindenképp kóstoljuk meg a szemeket a készítés ideje alatt többször is!)

Tálaljuk egy kevés sóval és/vagy vajjal megkenve.

Tudta? A főtt kukorica air fryerben is elkészülhet

Ha gyorsabb megoldást keresünk a főtt kukorica készítéséhez, air fryerben is megsüthethetjük. A félbevágott csöveket kenjük meg egy kevés olajjal, ízlés szerint sózzuk, majd süssük 200 fokon 15–20 percen keresztül, félidőben egyszer megforgatva a csöveket.